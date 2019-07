ČÍNSKÝ ŠOK: Ztráty a nálety. Co všechno vám bude chybět, když se vrátíte z Pekingu do Prahy

Dneska ráno jsem se probudila a pár sekund mi hlava běžela v pekingském módu, než smysly zaostřily, že už jsem dva dny doma, v Praze. Skoro roční bytí v Číně nelze asi jen tak naráz vygumovat, fyzicky tady, mentálně kdesi na cestě mezi Pekingem a Prahou. Všichni varují před kulturním šokem při přesunu do Asie, nikdo vám však neřekne – bacha, funguje to i v opačném gardu!

Při cestě z letiště domů v ranní špičce mi připadalo všeho málo – málo lidí, málo aut, malé silnice, malé budovy. Taková milá, středoevropská selanka. Náhle svobodná v komunikaci – ve smyslu mluvím jazykem, ve kterém umím vyjádřit všechno, co cítím a potřebuju říct. V Pekingu jsem mluvila česky jen se svou slovenskou kamarádkou (tedy spíš českoslovenštinou, které zaručeně nikdo z Číňanů nerozuměl) a nárazově při setkáních s jinými Čechy žijícími v Číně.

Se svými studenty a čínskými kolegy, kteří mluví česky, jsem se nemohla pohybovat v hlubokých vodách svobodného a pestrého vyjadřování ve své mateřštině. Vždycky to byl slalom mezi slovy a hledání „osekaného“ simplifikovaného vyjádření na jejich jazykové úrovni.



Aniž bych se k tomu cíleně vracela, docvakává mi, co mi bude chybět, a k čemu se nebudu chtít vracet a bude putovat do šťastné propasti zapomnění. Do Číny jsem odlétala s představou o ní vymodelovanou médii a na místě si skládala svůj obrázek, leckdy vykoupený bizarními či vtipnými zážitky a příhodami. Jsem za svou „čínskou“ zkušenost ráda, ač je to velké klišé – strašně moc mě obohatila, a to teď opravdu nemluvím o financích…

Abych přešla na lehčí notu – moc mi budou chybět ty tuny čerstvého a šťavnatého manga spořádaného ke snídani, budou mi chybět sdílené obědy a večeře, kdy je před vámi kvantum talířů a mističek. Náhle jsem omezená na svůj jeden ubohý talíř a jídlo, které možná nebylo správným výběrem. Bude mi chybět kampusová pětiminutová vzdálenost z domova do práce. Bude mi chybět až skoro nábožná úcta studentů k učiteli a jejich laskavá pomoc (ano, vím, byla jsem v pozici hýčkané cizinky). Bude mi chybět (nejen víkendové) cestování a objevování dalších čínských měst, hor, moří a chutí. A taky ta setkání s obyčejnými lidmi, kteří se ke mně (k neuvěření) nikdy nezachovali hrubě.



Od metařky na ulici, která chtěla společné foto, po lidi ve službách, kteří vás s úsměvem a úklonou doprovodí ke dveřím. Jasně, co jim při tom opravdu o vás běží hlavou je druhá věc, ale výsledek je milý. Bude mi chybět ta lehkost a jednoduchost si objednat a zaplatit mobilem opravdu cokoliv – od vánočního stromečku, který k vám doputuje do 48 hodin z druhého konce Číny, nákupu letenek, po zaplacení kávy v kampusovém kavárně či jízdenky na metro (žádné esemesky, ale sekundové pípnutí u turniketu aplikací s QR kódem).

Naopak si ráda odvyknu od způsobu řešení pracovních problémů, kdy vám sice nelžou, ale taky otevřeně neřeknou holá fakta a pravdu. Prý abyste se neurazili. Mně pak ubíralo energii a čas dopátrat se pravé podstaty věcí. A ta nejistota, když se řady věcí jen dohadujete. Taky to, že si laskavě vyslechnou váš názor, ale pak bez komentáře vyřeší opět po svém, tak nějak po čínsku. Ráda si odvyknu od očekávané dostupnosti aplikací Wechat o víkendech i pozdních hodinách, kdy student pošle svou prezentaci na další den s prosbou o opravu ve 22 hodin a čínská kolegyně očekává vyřešení pracovní záležitosti během dvou hodin v krásné nedělní ráno.

Můj snídaňový favorit- mango

Trochu mi trvalo vytyčit si asertivně časové mantinely, oni je prostě nemají. Nebudou mi chybět zvláštní pachy, které nikde jinde neucítíte, na vině prý je i zastaralá pekingská kanalizace…. Nebude mi chybět neskutečná prašnost a rozlehlost Pekingu. Nebude mi chybět ten „socíkovský“ odér, který mě občas ovanul a nepříjemně mě vrátil do našich osmdesátých let. Nebude mi chybět ten nepochopitelně funkční a absurdní souběh komunistické ideologie a na výsost tržně kapitalistické společnosti, kde běžně užívané špičkové technologie možná předběhly je samotné…