Čtvrtý ročník Travel stand-up festivalu přivítá chirurga Lékařů bez hranic Tomáše Šebka

Hvězda festivalu cestovatelských stand-upů, ale i přednášek, výstav nebo divadla, který se koná o víkendu 22. – 23. února v pražské Plechárně na Černém Mostě, bude neohrožený člen Lékařů bez hranic Tomáš Šebek, a na festivalu představí svoji poslední knihu „Nebe nad Jemenem“.

Dále vystoupí Slávek Král, Karel Štěpánek, Vladimír Váchal nebo kluci z Beer With Travel. Z přednášek se můžete těšit na Honzu Macháčka nebo na projekt Zikmund100. Dále na desetiminutovky zajímavých lidí nebo výstavu fotografií.



Lékaře a autor Tomáš Šebek, který vloni vydal už svou čtvrtou knihu je jedním z všeobecných chirurgů pražské Nemocnici na Františku, kde pracuje, ale nenechte se zmást. Od roku 2010 se pravidelně účastní misí s Lékaři bez hranic a společně s dalšími profesionály z medicínských i nemedicínských oborů působí na místech zasaženými válkou nebo přírodní katastrofou.



V roce 2010 odcestoval na zemětřesením zdevastované Haiti, dvakrát pracoval v traumacentru v afghánském Kundúzu a lékařskou péči poskytoval i lidem v Agoku na pomezí Súdánu a Jižního Súdánu. Celkem s organizací Lékaři bez hranic absolvoval šest misí. Naposledy působil ve válkou zmítaném Jemenu, kterou popsal ve svých blozích a následně knižně v titulu „Nebe nad Jemenem“.

S trochou nadsázky a humorem sobě vlastním popisuje prožívaná dobrodružství z místa současné největší humanitární katastrofy na světě. I přes každodenní hřmění střelby, všudypřítomnou hrozbu cholery, operace těžce postřelených dětí a nedostatek spánku se Tomáš Šebek vydává znovu vstříc podmínkám, která nejsou pro žádného z lékařů komfortní.



Slávek Král je cestovatel a dobrodruh a pořadatel festivalu. Dvakrát objel svět stopem a momentálně cestuje se svojí rok a půl starou fenkou border kolie. Fenka Corey se Slávkem projela už celkem 27 států světa. „Každá cesta je zcela jedinečná. Dopředu nikdy netušíte, co vás potká,“ směje se Slávek. „Naposledy, na cestě stopem do Japonska, Corey nepustili na trajekt,“ líčí pořadatel festivalu. Slávek si připraví speciální show pro tento festival.

V rámci sobotního programu se můžete těšit na cestovatelskou multimediální někdy trapnou jindy úsměvnou pro někoho inspirativní lehce spirituální stand-up mega show Karla Štěpánka. Ten přesně před pěti lety seknul s prací v kanceláři a vydal se na cestu kolem světa. Projel více než 30 zemí, zahrál si v bollywoodském filmu, poznal tajemství amazonských šamanů, našel se v indických meditacích a v Jižní Americe se oženil s Argentinkou. Kromě Karlova příběhu čekejte i mnoho zajímavých cestovatelských tipů a rad do života, jež během let ve světě posbíral.



V sobotu večer se díky partičce Zikmund100 (Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek) vydáte po stopách Zikmunda a Hanzelky. Lukáš s Tomášem procestovali během 262 dnů 32 zemí, překročili 22 časových pásem a od Turecka až po Rusko urazili téměř 130 000 kilometrů. „Načasování této cesty nebylo náhodné. Pan Zikmund v roce 2018 oslavil sté narozeniny a právě 100 srovnávajících fotografií mělo být dárkem k jeho jubileu. Výsledkem této cesty je přes 190 záběrů srovnávající realitu let 1959 – 1964 a roku 2018, “ prozradili kluci ze Zikmund100, jejichž film „Cesta jako žádná ze sta“ získal cenu na Mezinárodním festivalu outdoorových filmů.



Nedělní program festivalu zahájí kluci z Beer with Travel. Skrze lásku k alkoholu a pití piva zcestovali už půlku světa a v oblibě mají i návštěvy hodně netradičních destinací. Na festival dorazí i s knihou „Transsibiřská magistrála aneb s pivem v ruce od Finského zálivu k Japonskému moři“, kterou jim na konci loňského roku pokřtil kamarád a cestovatel Ladislav Zibura.

Blok přednášek slavnostně odstartuje zakladatel cestovatelského webu cestolet.cz Honza Macháček. Před nedávnem se vrátil z Indie, kterou procestoval křížem krážem. „Do Indie jsem nikdy nechtěl jet. Jak je možné, že jsem tam nakonec skončil? Prošvihl jsem levné letenky na jednom webu a řekl si, že příští akční nabídku prostě beru. A co čert nechtěl, cílovou destinací byla Indie. Koupil jsem letenky, a to mi změnilo život. Nakonec jsem Indii úplně propadl, “ líčí své dobrodružství Honza, jehož přednášku si budete moci vychutnat už 22. 2. 2020 v pražské Plechárně. Dostanete tip, co byste měli mít na nohách v klášteře, kde běhá přes několik tisíc myší, vyjedete rozpadlou indickou Ladou do 5500 metrů nad mořem a ochuzeni nebudete ani o zážitek se silným hašišovým jogurtem.

Vladimír Váchal představí svůj nový stand-up o Súdánu a malé překvapení budou “10ti minutovky zajímavých lidí” kde se představí 6 lidí a 6 zajímavých projektů. Cestovatelským divadlem to celé začne. Divadlo je určené pro děti a bude to dobrodružná plavba za pohádkami a bajkami z celého světa. Divadlo A Šmitec!: Marcela Peňázová a Zuzana Grosmanová, na výtvarné stránce se podílela Klára Paclíková, výtvarnice Divadla pod Palmovkou.