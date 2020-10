Dánsko turisty do země nepouští, lidé opatření dodržují, ale některá pravidla vyvolávají otázky, říká Češka

Denisa Jedličková nežije v Česku již sedmým rokem, jejím domovem je nyní Dánsko. „Při druhé covid vlně teď na podzim už je to s rouškami podobně jako v České republice. Samozdřejmě zde vyplouvá mnoho otázek typu, proč musíme v kavárně sedět ob stůl, ale ve vlaku je sedět vedle sebe v pořádku? Anebo v restauracích se musíme pohybovat v rouškách, ale ten moment, kdy zasedneme ke stolu, je můžeme sundat,“ říká.

Lidovky.cz: Jak to nyní v Dánsku vypadá a jaká opatření zde platí? Jak probíhá uvolňování, pokud probíhá?

Když přišla první covid vlna v březnu 2020, lidé nevěděli, co se děje. Do jisté míry zavládl zmatek, ale premiérka Mette Frederiksenová vše skvěle zvládla. Nicméně, nemusely se nosit roušky, jak tomu bylo například v České republice. Lidé se nesměli scházet, musely se dodržovat odstupy, lidé pracovali z domova. Při druhé covid vlně teď na podzim už je to s rouškami podobně jako v České republice. Samozřejmě zde vyplouvá mnoho otázek typu, proč musíme v kavárně sedět ob stůl, ale ve vlaku je sedět vedle sebe v pořádku? Anebo v restauracích se musíme pohybovat v rouškách, ale ten moment, kdy zasedneme ke stolu, je můžeme sundat.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Dánové mají rádi pořádek. Obcházení systému či nedodržování nařízení, ať už v čemkoli, zde moc neuvidíte. Velký respekt se chová i k dánské královské rodině, která je velice stabilní a prolidská. Při vypuknutí covidu měla i dánská královna Margrethe II. proslov k veřejnosti, přestože veřejné proslovy téměř nedává.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

Beru vše optimisticky a s nadhledem. Mám kolem sebe hlavně podnikatelky a podnikatele, kteří jsou zvyklí hledat cesty, vidět možnosti a proto se ani covidem nenechali zastrašit. O covidu si myslím své a nemám potřebu to přikrmovat. Když má někdo v mém okolí potřebu šířit paniku či celou situaci nějak řešit, posílám je o dům dál.

Češi v cizině Sledujete rubriku Češi v cizině a zdá se vám, že v seriálu některé země chybí? Jsou to zrovna ty, ve kterých žijete? Ozvěte se nám. Pokud se s námi chcete podělit o svoje názory a dojmy, napište nám na adresu cesivcizine@lidovky.cz. Uveďte svoje jméno a krátce popište místo, kde žijete a důvod, proč jste do zahraničí odjeli. Jako předmět zprávy uveďte "Češi ve světě".

Lidovky.cz: Jak je to v zemi s cestovním ruchem?

V tento moment není do Dánska možný vstup pro turisty. Lidé se musí prokázat, za jakým účelem chtějí do Dánska cestovat. Není potřeba mít test ani jít do karantény. Nicméně, vracela jsem se do Dánska 8. října a na dánských hranicích se mi policie koukla jen na občanku a zeptala co v Dánsku dělám. To bylo vše, nemusela jsem nic dokládat ani prokazovat.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy? Na co jste se po karanténě nejvíce těšila?

Jak už jsem psala, jako online podnikatelka celou situaci v tomto ohledu vnímám velice pozitivně. Je stále ještě mnoho živnostníků a firem, které se bojí online světa, ale současná situace už jim nedává na výběr. V online světě je velký potenciál, ale je to pro mnoho živnostníků ještě velká neznámá a jednoduše mají strach. Proto i já ve svých online kurzech klientky učím, jak pracovat a prodávat své služby online bez jakýchkoliv technických dovedností a s lehkostí. Není to o tom mít perfektní fotky, web, design ale o tom naučit se efektivně prodávat, komunikovat a prezentovat. Poslední dva roky jsem trávila část zimy na Bali, ale to mi letos nevyjde. Nicméně, nesmutním a budu si užívat dánského hygge času, chodit do sauny a koupat se v severním moři.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Jak se staví občané k ohrožení koronavirem?

Nesleduji, je to to samé pořád dokola. Lidé se k tomu staví stejně jako v České republice. Někteří to neřeší a myslí si o tom své, zatímco někteří jsou tak vystrašení, že ani neopouští domov.

Lidovky.cz: Myslíte, že karanténa lidem po celém světě „něco dala“? Byla pozitivní, či nikoli?

Určitě dala. Konečně měli prostor ujasnit si, jestli ta práce kterou dělají je skutečně naplňuje. Jestli jsou spokojeni v partnerském vztahu. Jestli není na čase přehodnotit život a zkusit něco nového. Konečně už se tomu museli postavit, protože neměli sami před sebou kam utéct.

Lidovky.cz: Jak je na tom země po ekonomické stránce?

Jako každá jiná. Nicméně, Dánsko je sociální stát a lidé ví, že mají svá práva a stát se o ně vždy postará. Proto jsou více méně v klidu. Na jednu stranu je to výhodou. Na druhou to může být pro lidi demotivující, protože jsou v komfortu, nemají pocit naplnění a cítí se ztraceni.