Dánům se v Praze líbí kvůli levnému alkoholu a službám, památky je tolik nezajímají, říká Češka

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Všudypřítomná kola, kterým jsem často nevědomky vadila v cestě. Jakožto novou studentku mě čekala masa byrokracie, se kterou mi však Dánové byli velmi ochotní pomoci. Valná většina lidí, mladší i starší generace, tu navíc mluví velmi dobře anglicky. Na univerzitě, kde jsem začala studovat jen pár dní po přestěhování, mě upoutalo, že jsem ve svých dvaceti byla v bakalářském oboru jedna z nejmladších. Dánové si daleko častěji než my berou po střední škole takzvaný „gap year“, na rok se někde nechají zaměstnat a další rok nebo klidně i dva procestují. Mám tak třiadvacetileté spolužáky, kteří byli v Himalájích, Číně, Austrálii nebo na Novém Zélandu. Peníze si mohou dovolit utratit, protože při studiích dostávají automaticky takzvané SU, státní podporu ve vzdělávání, která činí po zdanění něco kolem 5600 DKK měsíčně. V Kodani k tomu člověk musí mít ještě práci, ale tady v Aalborgu to bohatě stačí na pokrytí nejnutnějších životních nákladů.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazila? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Dánové jsou občas trochu hákliví na dochvilnost. Na první pohled jsou to příjemní lidé, v profesionálním kontaktu jako prodavači nebo řidiči autobusu jsou velmi ochotní a nápomocní, což je občas pro našince těžko k uvěření, ale dostat se jim trochu víc „pod kůži“ chce mnohdy dost času. Co jsem si všimla, tak Dánům je taky trochu cizí naše typická pivní kultura, tj. zajít si na jedno či dvě piva do klidné hospůdky a proklábosit večer. Dánové, alespoň ti mladí, raději chodí po diskotékách a pijí opravdu dost neřízeně. Z typických českých tradic je, jako mnoho dalších národů, udivilo naše velikonoční šlehání pomlázkou. To vůbec nedovedli pochopit.

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit

Aalborg je velmi příjemné studentské město, ale sehnat v něm práci po škole jako cizinec není snadné, i když člověk mluví obstojně dánsky. Většina lidí se proto posléze stěhuje do větších měst jako jsou Aarhus či Kodaň. Vzhledem k politickým změnách je ale život pro cizince v Dánsku stále těžší a těžší, takže si netroufám odhadovat, jaká bude situace až za několik let dokončím školu.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařil jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Občas mi chybí český chleba, i když mám, na rozdíl od mnoha cizinců, ráda i typický dánský rugbrod, tedy hutný černý chléb z žitné mouky. Přátelům jsem slíbila svíčkovou s typickým českým knedlíkem, ale zatím na ni nedošlo. Dánové by ale nejspíš ocenili i něco z našich sladkostí: sladké opravdu milují, ať už se jedná o lékořici nebo pečivo jako jsou koblížky a koláče. Typickým Dánským dezertem je jazykolam rødgrød med fløde (régré me flů), což je rozvařené ovoce s cukrem a šlehačkou. Když jsme si nedávno se spolubydlícími koupili dohromady pro čtyři jeden kanelsneglekage, tj. dort ze skořicových šneků, navíc politý ještě čokoládou a obalený cukrem. Já, Němka a Italka jsme po dvou soustech musely přestat jíst, zatímco Dán si vesele pochutnával dál.

Lidovky.cz: Máte děti? Učíte je česky?

Přála bych jednou svým dětem, aby měly do života tu výhodu být od narození dvojjazyčné – když to jen trochu půjde. Zatím mám na rodinu ale času dost a netroufám si odhadovat, v jaké situaci a zemi se za ty roky ocitnu. Pokud ale někdy budu mít, česky na ně samozřejmě jednou budu mluvit.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Praha, pivo. Spousta Dánů se dušuje, že v Praze sice nikdy nebyli, ale že se rozhodně chystají. Lákadlem jsou pro ně, jako pro všechny Skandinávce, pochopitelně v jejich očích směšně nízké ceny za potraviny i služby. Českou republiku tu má nicméně spousta lidí zafixovanou jako Východní Evropu, což se v jejich očích už pomalu jeví jako nějaká zaostalejší země…

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Stejně jako ta naše je dánská společnost dost rozdělená. V Dánsku se mísí spoustu národů a kultur, což v některých lidech budí nedůvěru, které mohou někteří politici dost snadno využít. V poslední době sbírá hlasy danske folkeparti, v překladu Dánská lidová strana. Ta se netají svým odmítavých postojem k cizincům a uprchlíkům.

Nás jakožto mezinárodních studentů se tyto změny ale také dotýkají. Minulý rok se kvůli finančním škrtům uzavřelo spoustu mezinárodních oborů v angličtině (včetně toho mého) a na Aalborg University se masivně propouští. Argumentem pro toto vše je tvrzení, že mezinárodní studenti akorát z Dánska vysávají peníze. Když zde má totiž někdo z EU práci na minimálně 43 hodin měsíčně, může požádat o onen studentský příspěvek také. A ne všichni zahraniční studenti zde posléze po dokončení školy zůstávají…

Obviňovat zahraniční studenty obecně mi ale přijde dost krátkozraké. Mnoho z nás zde při škole a práci ještě dobrovolničí, já sama například ve studentské organizaci, která se snaží šířit povědomí o udržitelném a ekologickém životě. Mimo jiné tak v našem volném čase pravidelně nasazujeme gumové rukavice a sbíráme po městě odpadky…