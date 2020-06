Diskotéky na Mallorce se otevřou až bude vakcína. Očekává se ekonomická krize, říká Češka

Kateřina Srpová Nicolau na Mallorcu přijela v lednu 2007 na půlroční stáž jako „language assistent“. Dnes tam žije již třináctým rokem, pracuje jako učitelka angličtiny, je provdaná za Mallorčana a má dvě děti. „Prožít karanténu na Mallorce byl pro mě velký zážitek, jelikož Španělsko mělo jedny z nejpřísnějších opatření na světě. Celé dva měsíce nesměli místní obyvatelé opustit domov,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Jak to nyní na Mallorce vypadá a jaká opatření zde platí?

Momentálně se Mallorka nachází ve 3. fázi uvolňování, což v praxi znamená, že už je povoleno poměrně dost věcí. Můžeme do obchodů, barů i restaurací, kde je stále potřeba dodržovat dvoumetrové rozestupy. Můžeme se také volně pohybovat po celé zemi. Otevřeny jsou i sportovní kluby a přísný časový rozvrh, kdy můžeme jít ven, už nemáme. Školy ale zůstávají až do začátku příštího školního roku zavřené (mallorské děti skončily docházku 19. června). Zdravotnictví už se pomalu dostává do normálu, k doktorovi ale můžeme až po telefonické konzultaci. Dokud nebudeme mít vakcínu, zůstanou zavřené také diskotéky.

Lidovky.cz: Dodržují lidé vládní nařízení?Celkově bych řekla, že ano. Do obchodu můžeme jen s rouškou, při vstupu do veřejných prostor si všichni myjeme ruce a dodržujeme minimálně 1,5metrové rozestupy. Místní policie rozdala v předchozích fázích poměrně dost pokut, což bylo podle mě způsobené tím, jak striktní pravidla jsme tu měli. Nesměli jsme si sednout na pláž, vykoupat se v moři, sportovat ve skupině či nakupovat mimo bydliště. Policie byla opravdu důsledná a vše neustále kontrolovala.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

Řekla bych, že lidé si na novou situaci pomalu zvykají a většina lidí se nákazy nebojí. Celkově na Mallorce moc nakažených nebylo. Větší strach mají místní lidé z ekonomického dopadu pandemie. Kolem 70 % populace žije přímo či nepřímo z cestovního ruchu, takže strach, jak to zvládneme po té ekonomické stránce, je obrovský. Další faktor je místní zdravotnictví, pokud by se na Mallorce nákaza rozjela ve velkém, nemocnice by v žádném případě neměly kapacitu pro všechny nakažené.

Lidovky.cz: Jak je to na Mallorce s cestovním ruchem?

Od tohoto týdne jsou hranice otevřené pro všechny bez výjimky. Španělská vláda nevyžaduje testy pro vstup ani karanténu. Je to takové nutné zlo, všichni jsou si vědomi, že je to riskantní, ale zároveň víme, že bez turistů to Španělsko a Mallorca obzvlášť prostě nezvládnou.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy? Na co jste se po karanténě nejvíce těšila?

Já osobně si nemůžu stěžovat. Pracuji jako učitelka angličtiny na druhém stupni, takže jsem pracovala z domova, což se mi nakonec zalíbilo. Nemusela jsem každý den dojíždět 40 km do práce a mohla více času trávit se svými dětmi. Během karantény byly nejdrsnější první dva měsíce, kdy jsme vůbec nemohli opustit dům. V první fázi rozvolňování jsme pak mohli začít sportovat a to jednotlivě, ve vzdálenosti kilometr od bydliště. Ve druhé fázi už jsme mohli na pláž, ovšem bez koupání. Což bylo těžké, jelikož v tu dobu tu panovalo krásné počasí. Teď, když už máme koupání povolené, nám počasí moc nepřeje.

Lidovky.cz: Sledujete na Mallorce politiku? Jak se staví občané k ohrožení koronavirem?

Politiku nesleduji. V rámci zachování duševního zdraví jsem ji přestala sledovat asi třetí den karantény. Předpokládám, že stejně jako v jiných zemích, je i tady mezi politiky velké napětí. Levicová vláda dostává neustálou kritiku od pravice a nejsou schopni se na ničem shodnout. Mezi lidmi je situace podobná, často slyším kritiku na vládu, stejně jako názory, že žádná vláda by tuhle situaci na jedničku nezvládla. Všechno to bylo příliš nové a závažné. Největší obavy jsou z již zmiňovaných ekonomických dopadů.

Lidovky.cz: Myslíte, že karanténa lidem po celém světě „něco dala“?

Pro mě to byla velmi provizorní etapa, která mi více dala, než vzala. I když si dovedu představit spoustu případů, kdy karanténa musela být peklo na zemi – týrané ženy, lidé v nezaměstnanosti bez finančních prostředků, staří lidé, kteří byli nuceni zůstat sami, rodiny s malými dětmi, které musely přežít v malých bytech bez balkonů a terasy.

Ale věřím, že lidé měli čas si i spoustu věcí uvědomit. Bydlím na vesnici a tady se ukázala příjemná sounáležitost. Každý den v osm večer jsme chodili tleskat na balkóny. Potlesk byl určen všem zdravotníkům a pracovníkům v první linii. A tenhle moment byl jedním z nepříjemnějších z celého dne. Sousedé si povídali z okna do okna, hrálo se na hudební nástroje a zpívalo.

Lidovky.cz: Jak je na tom země po ekonomické stránce?

Velmi špatně. Španělsko na tom nebylo nejlépe ani před koronavirem a nyní se zadlužilo naprosto bezprecedentně. Vláda momentálně platí velké peníze všem lidem, kteří pracují v cestovním ruchu, očekáváme minimálně dva roky těžké ekonomické krize.