Dolní Engadin ve Švýcarsku. Malebné vesničky a panenská příroda

Švýcarský dolní Engadin je charakteristický horami přezdívanými švýcarské dolomity a také malebnými vesničkami s domy zdobenými sgrafiti. My jsme tu podnikli cyklovýlet a pěší túru v okolí Scuolu, viděli nejkrásnější švýcarskou vesnici Guardu a v Samnuan se projeli jednou z největších kabinkových lanovek na světě.

Lázeňský Scuol

Hlavním městem dolního Engadinu je vesnička Scuol, která je proslulá svými termálními lázněmi a 11ti minerálními prameny, které můžete dle libosti ochutnávat přímo z městských kašen.

Na Scuol si vyhraďte klidně více času, protože stojí za to se tu projít malebnými uličkami a obdivovat typické švýcarské domky zdobené sgrafiti.

Lanovkou do hor

Ze Scuolu se tyčí kabinková lanovka na vrchol Motta Nalun, která vám vyveze i kola. Z Motta Nalun se můžete vydat na pěší túru nebo si u výstupu lanovky půjčit koloběžku a sjet zpátky do údolí. My jsem se z Motta Nalun vydali na cyklookruh, který zahrnoval jak výjezd do kopce, tak krásný horský sjezd.

Dolní Engadin v kostce: Scuol:

Jízdné na lanovky (s využitím tamního ubytování) zdarma

Jízdné, pokud nejste ubytovaní:



Zpáteční jízdenka Scuol-Motta Naluns dospělí 25 CHF



Zpáteční jízdenka Scuol-Motta Naluns děti 13 CHF



Provozní doba lanovky: květen-listopad 9:00 – 16:45/červenec-srpen 8:00 – 17:15

www.bergbahnen-scuol.ch

Samnaun: Pobytová karta se nevztahuje na lanovku v Samnaun:

Zpáteční jízdenka Samnaun-Alp Trider Sattel dospělí 24 CHF



Zpáteční jízdenka Samnaun-Alp Trider Sattel děti 14 CHF



Provozní doba lanovky: červen-říjen 8:00 – 17:00

www.samnaun.ch



Ubytování www.bellaval-scuol.ch



Cyklotrasa je v mapce (k dostání na pokladně/ubytování) značená zeleným písmenem G a nejprve po šotolinové cestě nekompromisně stoupá až k horské chatě Alp Clünas. Na Alp Clünas ale žádné občerstvení nečekejte, to si musíte dopřát už v prvním stoupání v Chamanna Naluns, kde se můžete dokonce protáhnout i na trampolíně. Ceny jsou tu ovšem typicky „švýcarské“, tedy za Weissbier dáte 7 CHF a za kávu 4,50 CHF.



Z Alp Clünas nás cesta vedla ještě kousek po vrstevnici, okolo bodu Muot da l´Hom (2 512 m) se ale šotolina změnila v krásný horský trail a krajinou jak z pohádky nás dovedla až k chatě Alp Laret, odkud už to bylo do Scuolu po šotolinové cestě jen z kopce. Trail není nikterak technicky náročný a užijí si ho cyklisté jakékoli úrovně.

Poštovním autobusem do osady S-Charl

Často doporučovaným výletem ze Scuolu nejen místními je horská osada S-Charl, která patří mezi ty nejodlehlejší ve Švýcarsku, ze Scuolu je vzdálená 13 km a leží v nadmořské výšce 1800 m. Vede sem asfaltová cesta, takže se sem můžete dostat na kole, autem (počítejte s poplatkem za parkovné) nebo zdarma tzv. poštovním autobusem Post Auto.



S-Charl je dobrým výchozím bodem pro řadu cyklovýletů i pěších túr. My se odtud vydali na vrchol Mot Madlain, kam vede jednosměrná cesta s časovou náročností zhruba 1,5 hodiny. Úvodní část se sice nevinně klikatí částečně po vrstevnici, v druhé polovině ale nekompromisně stoupáte po kopci přímo vzhůru, takže výlet doporučujeme spíše jedincům s dobrou kondicí.

V průběhu stoupání se postupně procházíte nejprve modřínovým hájem, následně mezi porosty borovice kleče až přejdete v travnatou pláň s výhledem na bezlesé pahorky jediného Švýcarského Národního parku.

Nejkrásnější vesnice Švýcarska

V okolí Scuolu stojí za návštěvu také nedaleká vesnička Guarda, která je oceněná jako nejkrásnější švýcarská vesnice. Projít se tu můžete uličkami jak z pohádky a rovněž zde se kochat domy zdobenými sgrafiti. Protože ve vesničce je zákaz vjezdu autům, dostanete se sem ze Scuolu nejlépe zdarma poštovním autobusem.



Bezcelní zóna Samnaun

Za pozornost stojí i proslulé lyžařské středisko Samnaun, kam vás rovněž odveze zdarma PostAuto. Samnaun je známé tako bezcelní zóna, takže tu za dobrý peníz pořídíte benzín, parfémy a samozřejmě alkohol. Litr Dieselu tu vyjde například na 1,087 EUR.

V Samnaun se můžete za výletem do hor vydat panoramatickou kabinkou, která je dvoupatrová a patří tak k největším kabinkám na světě. Od výstupu kabinky můžete zvolit nespočet výletů ať už k jezerům nebo na vrcholky hor, nebo se na kopec nechte vyvézt i s kolem a vyzkoušejte tamní vyhlášení singltraily.

Dávno neplatí, že Švýcarsko je předražená krajina. Samozřejmě za pivo na vrcholcích hor si stále připlatíte, nicméně v rámci ubytování získáváte tzv. pobytové karty, s kterými máte zdarma okolní lanovky, zmíněné poštovní autobusy Post Auto, s kterými se můžete vydat i na vzdálenější místa jako je Samnaun nebo Nauders a zdarma můžete využívat také vlaky Rhétské dráhy, s kterými váš pěší nebo cyklovýlet může získat úplně jiný charakter.

Engadin je navíc nám nejbližší švýcarský region, kterým projíždíte často do Itálie. Po cestě do známého Livigna si tady tak můžete udělat zastávku, které určitě nebudete litovat.

My jsme svou pobytovou kartu obdrželi v hotelu Bellaval přímo pod nástupem na kabinkovou lanovku, a kromě toho, že jsme mohli využívat k relaxaci bazén se saunami, připravil nám personál na každý den svačinu na výlet v podobě sendviče a nápoje.