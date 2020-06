Sicílie byla v krizi už před pandemií. Ekonomické dopady budou velmi vážné, říká Češka žijící v Marsale

Martina Zaciosová je cestovatelka na volné noze působící jako marketingová konzultantka, překladatelka a copywriterka pod značkou Žeru text. Na Sicílii žije dva roky a spoluorganizuje zde vzdělávací kurzy u moře pro začínající české podnikatelky-cestovatelky. „Už před pandemií byla Sicílie prakticky v neustálé krizi s velkými ekonomickými problémy, stejně jako asi celý italský jih. Nezaměstnanost žen a osob do 35 let je zde stabilně přes 30 %. Turistický ruch je pro Sicílii naprosto zásadní,“ říká.

Lidovky.cz: Jak to nyní v Itálii vypadá a jaká opatření zde platí?

Žiji v Marsale na Sicílii, ve vinařské oblasti slavné především díky Egadským ostrovům tvořícím lagunu Lo Stagnone, která je v posledních letech rájem pro kiteboarding, který bude od roku 2024 nově olympijským sportem a v posledních letech učinil z této jinak zemědělské oblasti slavné sportovní centrum evropského významu. Provincie Trapani je první v Itálii, kde již celý měsíc nebyl zaznamenán žádný nový případ nákazy. Uvolňování probíhá velmi opatrně, právě s ohledem na zajištění bezpečného prostředí pro začínající turistickou sezónu.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou? Jakou náladu pociťujete kolem sebe?Mimo rodinné příslušníky je zde momentálně povinnost dodržovat dvoumetrový sociální odstup a mít roušku, školy jsou uzavřené, ale jinak se život vrací opatrně k normálu, otevírají se obchody, tržiště, bary i restaurace, všude je povinná rouška, dobrovolně ale hodně lidí stále nosí i rukavice. Pokud cestujete v autě s někým, kdo nepatří do vaší domácnosti, je nutné jej usadit dozadu, jinak hrozí pokuta. Po několika týdnech naprostého zákazu vycházení se alespoň konečně může ven za sportem či na procházku.

Ačkoli jsou nařízení roušek a sociálního distancování stále limitující, všichni se snaží o maximální dodržování všech pravidel, aby byla zajištěna bezpečnost a podařilo se spustit co nejdříve turistickou sezónu. I když se Sicílie těší na turisty z jiných zemí, obavy z návštěvníků ze severních silně postižených částí Itálie jsou cítit. Převládá však pro Sicilany typický věčný optimismus, že sluníčko a africké subtropické klima už nákaze znovu nedají šanci.

Lidovky.cz: Jak je to nyní v zemi s cestovním ruchem?

Hranice Itálie, a tedy i Sicílie, se otevřou 3. června. Až 50 % turistů zde tvoří samotní Italové, pro které je Sicílie oblíbenou dovolenkovou destinací, ti budou mít pro letošní rok pravděpodobně i nějakou formu finanční dotace na dovolenou, stejně jako se uvažuje v Česku o dotacích pro tuzemskou dovolenou. Zde nebylo dlouho možné ani opustit své město, cestovat volně po ostrově mezi jednotlivými městy a provinciemi bylo zakázáno. Nejhůře na tom byly samozřejmě oblasti Palerma a Catanie, kde jsou kromě trajektů také velká letiště. Třetí letiště v mé oblasti, provincii Trapani, bylo uzavřeno a díky tomu se podařilo naši oblast izolovat a nákazu zde nyní naprosto zastavit.

Letiště Trapani Birgi se v budoucích dnech otevře včetně pravidelné linky Praha-Trapani Birgi. Domnívám se, že pokud se podaří vytvořit funkční bezpečnostní opatření pro kontrolu cestujících, jsme v tuto chvíli nejbezpečnější oblastí pro dovolenou u moře v Itálii a čeští turisté za zhruba 2 hodiny letu už mohou objevovat krásy velmi klidné a turismem nepřetížené části západní Sicílie, blízkých Egadských ostrovů a slavného ostrova Mozia. Ideální oblast pro dovolenou na nepřelidněných plážích nebo na výletech na loďkách kolem ostrovů.

Lidovky.cz: Dokázala byste porovnat situaci v Itálii a v Česku?

Nařízení zde byla velmi přísná, skutečně jsme nemohli po několik týdnů ani vyjít z domu, platil naprostý zákaz vycházení, mohlo se pouze na nákup a to jen do nejbližší prodejny, ne do libovolné, a to ještě vždy v kapse s vyplněným prohlášením vysvětlujícím důvod cesty pro případnou kontrolu ze strany policie a armády, které měly v ulicích bezpečnost na starosti. Celé město Marsala bylo několikrát kompletně dezinfikováno, také všechny provozovny mají povinnost neustálé důkladné dezinfekce všech prostor, veškerá kontaktní místa, bary, pulty jsou povinně vybaveny zástěnou z plexiskla, aby byl přenos nákazy minimalizován.

V Česku byla opatření proti tomu velmi mírná, zde skutečně bylo nařízené „domácí vězení“ a opustit domov se smělo jen v několika konkrétních případech, jako nákup, návštěva doktora, péče o prokazatelně nemocného člena rodiny či zvířectvo. Většina podniků byla uzavřena. Nebylo zde několik týdnů dovoleno jít ven na procházku ani na kolo, či si zaběhat, což v Česku po celou dobu bylo možné.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy? Na co jste se po karanténě nejvíce těšila?

Pracuji mimo sezónu převážně z domova, ale samozřejmě nejistota ohledně budoucí letní turistické sezóny, když člověk skutečně nemohl nic plánovat a jen čekal, to bylo velmi náročné - neustále připravovat nové scénáře a zajistit informovanost a bezpečnost klientů, kteří se chystali na Sicílii už od jara. Na kurzy české kiteboardingové školy Kiteforce na Sicílii si budou muset klienti počkat, škola se otevře až na konci srpna, ale bude k dispozici až do konce podzimu. Stejně tak vzdělávací pobyty u moře pro začínající podnikatelky organizované prostřednictvím platformy Nomádky na cestách jsme přesunuly do podzimních měsíců. Všichni se samozřejmě těšili nejvíce na setkání s nejbližšími, neboť zde je sociální život, kávička a snídaně v baru, a hlavně společné stolování, tím hlavním a zároveň i jediným středobodem společenského života. Všichni ale věděli, že je situace vážná, a že čím dříve se podaří šíření zastavit, tím dříve se vše vrátí k normálu.

Lidovky.cz: Sledujete na Sicílii politiku? Jak se staví občané k ohrožení koronavirem?

Ano, složitou situaci měl hlavně starosta provincie Messina, jehož videa kde zoufale prosí o organizační pomoc, proběhla internetem. Bylo těžké udržet ostrov uzavřený, protože právě tam je nejbližší trajekt s pevninskou částí Itálie a tisíce studentů či rodin se snažily dostat zpět na ostrov.

Dalším problémem je zde zaměstnanost, práce je často sezónní a hodně formou dohod o provedení práce, čili systémová pomoc se k těmto lidem těžko dostane. Nicméně radnice jednotlivých měst ve spolupráci s církevními institucemi se snažily zajistit distribuci jídla a nezbytné pomoci k těmto rodinám a do vyloučených lokalit. Situace tam byla velmi kritická a její důsledky samozřejmě budou přetrvávat.

Lidovky.cz: Myslíte, že karanténa lidem po celém světě „něco dala“?

Procestovala jsem toho hodně, žila jsem již ve velkoměstech, ale i na samotě v horách. Studovala jsem v Belgii a chvíli žila i v Londýně. Na Sicílii, která je snad již mojí poslední zastávkou, mě přivedlo právě pomalejší životní tempo, roční rytmus hodně spjatý s přírodou a ročními obdobími, který mi přijde více přirozený. V moderní společnosti je člověk kvůli práci a neustálému spěchu hodně odpojen od základních potřeb, často i celé roky, a to pak přináší mnoho negativních důsledků jak po zdravotní stránce, ale i do rodinných vztahů. Kdyby svět trochu zvolnil a řekl si, že to půjde, i když se trochu zpomalí a sleví z nároků na materiální životní standard, bylo by to krásné, ale to je asi velká utopie.

Lidovky.cz: Jak je na tom země po ekonomické stránce?

Už před pandemií byla Sicílie prakticky v neustálé krizi s velkými ekonomickými problémy, stejně jako asi celý italský jih. Nezaměstnanost žen a osob do 35 let je zde stabilně přes 30 %. Turistický ruch je pro Sicílii naprosto zásadní, takže ekonomické dopady budou velmi vážné. Naopak právě proto se Sicílie snaží zajistit maximální bezpečnost a veškerá opatření tak, aby mohla letní sezóna co nejdříve začít, a zároveň se mluví o tom, že ji chtějí pro letošní rok prodloužit, neboť v posledních letech je počasí na koupání až do listopadu, a i v zimě je zde každý den teplo a slunečno.

Sicíle není jen dovolená moře, ale i gastronomický ráj se všemi lokálními pokrmy v biokvalitě, na každém kroku také nabízí historicko-kulturní památky jako antické chrámy a významná archeologická naleziště, takže věřím, že se podaří vytvořit pro obnovu turistického ruchu atraktivní podmínky.