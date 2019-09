Eurovíkend či výlet do sklípku. Kam vyrazit na podzim?

Podzimní prázdniny a svátky lákají ke kratším dovoleným a prodlouženým víkendům doma i v zahraničí.

Letní prázdniny skončily, čas dovolených ovšem nikoliv. Trendem posledních let je totiž více dovolených za rok. Na podzim k nim lidé tradičně využívají státní svátky, rodiny s dětmi pak hlavně prázdniny na konci října. „Oblíbené jsou krátké pobyty v evropských městech, takzvané eurovíkendy, wellness pobyty, ale také cesty za zážitky,“ říká Andrea Řezníčková z agentury Invia.



V tuzemsku se můžete vydat třeba na jižní Moravu, kde lze podniknout řadu výletů pěšky či na kolech, navštívit můžete i zámky. Zvláště září je vhodné i pro vinařskou turistiku. „Populární jsou regionální akce spojené s vinobraním či otevřené sklepy. Oblibě se těší také cyklovýlety po Moravských vinařských stezkách čítajících více než tisíc kilometrů,“ říká Řezníčková.



Kdo preferuje něco klidnějšího, může zkusit Žďárské vrchy. Ubytovat se můžete třeba v okolí rybníku Sykovec. Kdo by hledal hotel i s krytým bazénem a wellness, může zvolit pobyt v hotelu SKI u Vysočina Arény nebo v Orea Resortu Devět Skal u Milovického rybníka. „Turistům, kteří vyrážejí v sedlech kol za sportovními zážitky i za poznáním, se tu nabízí neobjevené možnosti mimo přeplněné cyklistické dálnice,“ říká Gorjan Lazarov, ředitel sítě Orea hotelů.

A na své si tu přijdou i pěší výletníci. Příjemná je třeba procházka na Blatiny (cca 2,5 km), která se dá zvládnout i s kočárkem. Určitě byste neměli vynechat výlet ke skalním útvarům Dráteničky, které jsou asi půlhodinu chůze od Milovického rybníka, a na Devět skal.

Zajeďte si do termálů

Oblíbené jsou také relaxační pobyty v českých i zahraničních lázních. „Stále více lidí na podzim láká odpočinek v termálním lázních, hlavně v Maďarsku a na Slovensku,“ říká Řezníčková.

Vyhlášené jsou ovšem i rakouské termální lázně v údolích pod alpskými masivy. Světoznámá jsou například lázeňská městečka v Gasteinském údolí, asi 70 kilometrů od Salcburku. V centru Bad Hofgastein jsou Alpské lázně (Alpentherme), moderní a největší lázně v údolí. Ve vnitřní části tu najdete relaxační zónu s bazény teplými 32 stupňů.

Příjemně teplá voda je rovněž v rodinné zóně. Tady se vyřádí zejména děti. Jsou zde tobogány, divoká řeka, a dokonce kino ve „vodní jeskyni“. Z obou částí se dá proplavat do venkovních částí bazénů. „Zcela jedinečné jsou pak lázně Felsentherme v Bad Gasteinu. Ty jsou totiž zabudované přímo ve skalách,“ dává tip Beata Havranová z turistického portálu Kamkam.

Bad Gastein ale stojí i za procházku. Dominantou tohoto lázeňského města nejsou jen krásné historické domy, ale také kaskádovité vodopády přímo v centru. Příjemná je také cesta kolem říčky Gasteiner Ache po Kaiserin-Elisabeth Promenade až do malebné vesničky Böckstein. Jméno dostala promenáda po císařovně Sissi, která v lázních několikrát pobývala.



Pěší i cyklistické túry

Vydat se samozřejmě můžete i do hor. Pozor ale, letní provoz lanovek končí v průběhu října. Lanovka na Stubnerkogel, kde se můžete projít po 140 metrů dlouhém visutém mostě, jezdí do 13. října. O týden později končí provoz lanovky na Schlossalm, kde najdete venkovní hřiště pro malé i velké děti, jednoduché kratší okruhy pro procházku, ale pro zkušené i zvědavce také šest zajištěných cest, tzv. ferrat. Až do začátku listopadu pak jezdí lanovka z Dorfgasteinu.

Na své si tu přijdou i příznivci cyklistiky. Horská kola i e-bike si můžete půjčit v každém městečku. Cyklostezka vede celým údolím podél řeky. Ti zdatnější si pak mohou vyjet i do kopců.

Stále více příznivců si získávají také takzvané eurovíkendy, tedy krátké letecké pobyty. „Jednoznačně vedou velké metropole, jako je Paříž, Amsterdam, Londýn. Lidé ale objevují i menší města, která je lákají na zajímavé památky,“ uvedla Věra Janičinová ze Student Agency. Z Paříže můžete podniknout i výlet do Versailles. „V hlavní sezoně, která trvá až do října, tu můžete zhlédnout i fontánové představení za doprovodu dobové hudby,“ říká Jana Hájíčková z CK Neckermann. Necelé dvě hodiny jízdy autem se pak nachází vinařská oblast Champagne.

Atraktivní bude rovněž eurovíkend na Azurovém pobřeží ve Francii. Z Prahy se přímým letem dostanete do Nice. Zvládnete ale i návštěvu dalších měst. „Vlakem se pohodlně dostanete do Antibes, Cannes i do Monackého knížectví,“ dává tip Hájíčková.