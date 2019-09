Exkluzivní reportáž z Grónska: Jak jsem svojí nešikovností zachránil tuleně

V půl páté ráno lámeme zmrzlé stany do batohů a vyrážíme k přístavu. Jakeš domluvil s posádkou ruské plachetnice, že nás odveze do Kulusuku, odkud můžeme na člunu pokračovat ke Knud Rasmussenovu ledovci. Po pár minutách čekání na přístavním pontonovém mostu, když už jsem smířený s tím, že jsme se stali terčem vydařeného žertu, připlouvá nádherná červená plachetnice. Fotoreportér LN vyrazil v srpnu do Grónska, shodou okolností v době, kdy projevil zájem o koupi tohoto ostrova americký prezident.

Snídáme na palubě při východu slunce. Co by rychlému člunu trvalo 40 minut, plujeme tři hodiny, ale to nikomu nevadí. V Kulusuku přesedáme na člun Georgova syna Justuse. Ještě jednou si prohlížím americké vojenské základny. Když pokračujeme dál k ledovci, Justus náhle vypíná motor a do ruky bere malorážku s optickým zaměřovačem. Proti nám pluje s vousatým úsměvem tuleň. Udělám dva opatrné kroky, abych měl lepší záběr. Rána pleskne o hladinu pár centimetrů vedle tuleně a ten uniká pod vodní hladinou. „Nehýbat!“ křičí na mě Justus. Svojí nešikovností jsem dal tuleni šanci uniknout. Teď musíme až pět minut čekat, než se zase vynoří k nádechu, vysvětluje Justus. Postupně vypálí na tuleně sedm ran, ale ten vždy se štěstím uniká. „Pro dnešek vyhrál,“ přiznává lovec sklesle porážku.

Na dně člunu leží stará dřevěná harpuna. „Používáš ji?“ ptám se. „Jednou za rok dostanu povolení na lov velryby. Střílím na ni puškou, a když zpomalí, tak do ní zaseknu harpunu. Ta má na sobě navázaný plovák. Vidím tak, kde velryba plave a nemůže se potopit,“ vysvětluje Justus. „Lovím ale jen malé kusy. Maximálně šestimetrové,“ dodává. Zblízka mi namodralý ledovec tvarem připomíná řadu tučňáků skákajících z útesu do moře. Jeden vytlačuje druhého. Z odstupu vypadá jako široká dálnice. Před několika dny jsem se dal v Tasiilaqu do řeči s rakouským matematikem, který po 20 letech přijel do Grónska na tři měsíce, aby si vyčistil hlavu. Tvrdil, že když byl u ledovce, nepoznal ho. Hodně se zmenšil. Grónsko je na první pohled trochu jinou zemí, tvrdí mi.