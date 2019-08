Exkluzivní reportáž z Grónska: S těžkým batohem se potácím kamenitou sutí, mám chuť vyházet objektivy

GRÓNSKO Po snídani se rozdělujeme. Miroslav s Ivanou a synem Martinem jdou do údolí k moři a my s Jakešem vyrážíme přes hřebeny hor do malé osady Tiniteqilaaq. Miroslav je po komplikované operaci zad a nemůže nosit batoh. Z vesnice pro ně můžeme s Jakešem vyslat člun.

Fotoreportér LN vyrazil v srpnu do Grónska, shodou okolností v době, kdy projevil zájem o koupi tohoto ostrova americký prezident. Jan Zátorský cestuje se známým polárníkem Miroslavem Jakešem a jeho kamarádem Miroslavem, jenž s sebou vzal svoji přítelkyni Ivanu a syna Martina. Grónsko, třetí den. Pochod během války ledovců Nekonečně dlouhé hodiny se potácím s těžkým batohem kamenitou sutí nahoru dolů, pak zase nahoru a zase dolů. Mám chuť vyházet zbytečné objektivy. V duchu proklínám skoro sedmdesátiletého „dědka“, který přede mnou běží v teplákách a rozšmajdaných teniskách, jež vypadají jako bačkory. Teď už chápu jeho posedlost nízkou hmotností batohu. Doma dokonce nechal i nabíječku od mobilu, aby netahal zbytečné gramy navíc. Večer se utáboříme na vrcholku jednoho z kopců s nádherným výhledem na západ slunce nad mořem plným ker.