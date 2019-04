Grónsko ohromí ledovými krami a liduprázdnou krajinou opravdu každého,

Grónsko je největší světový ostrov a jeho nejbližšími sousedy jsou Island, Kanada a souostroví Svalbard. K pozoruhodnostem ostrova patří eskymácké osady, velryby v zálivu Disko Bay a oázy ledu na Icetfjordu. Podle Petra Novotného Grónsko svým mořem posetým plujícími ledovými krami a liduprázdnou divokou krajinou ohromí každého.

Kdy je vlastně ideální roční období pro návštěvu Grónska?

Turistické sezony v Grónsku jsou prakticky dvě – letní a zimní. Dostupnost jednotlivých turistických destinací je dána především ledovou pokrývkou na moři a tím pádem i způsobem pohybu. Nejlepší termín návštěvy v zimním období je od 1/2 března do konce dubna. V tu dobu je hladina ještě obvykle pokrytá ledem a k přepravě je možné využít snowmobil nebo tradiční psí spřežení. Zároveň je již ale tepleji a délka dne je cca 16 hodin. Letní turistická sezona probíhá zhruba od poloviny července do poloviny září, kdy je v Grónsku dlouhý den a v podstatě nejteplejší počasí. V létě se k dopravě využívají především menší rybářské či výletní lodě, hladina moře je pokryta jen zbytky ledové tříště a vodní hladina je nejpohodlnější dopravní cestou.

Pro jakého cestovatele je tenhle kout země zajímavý? (Lyžaře, trekaře, milovníka zimy, …)

Grónsko nadchne doslova každého, kdo propadl kráse severských krajin. Ještě lépe by bylo napsat ohromí, protože zdejší krajina, historie i kultura je naprosto unikátní. Návštěvu Grónska mohu doporučit i nenáročným turistům, kteří si s nadšením prohlédnou místní barevné inuitské vesnice rozprostřené po členitém skalnatém pobřeží, často v naprosto pitoreskní podobě. Zároveň každého návštěvníka určitě ohromí moře poseté plujícími ledovými úlomky i krami často gigantických rozměrů. Ve zdejších horách lze podniknout jak lehké půldenní túry, tak vícedenní trekingové putování. Místní žulové skály lákají i náročné horolezce, pobřeží bohaté na rozeklané fjordy pak vyznavače putování na mořských kajacích. Nároční dobrodruzi se mohou pokusit o několikatýdenní přechod grónského ledovce po vzoru Fridjofa Nansena, stejně tak o lyžování ve zdejších liduprázdných horách. Každopádně se návštěvníci pohybují v doslova liduprázdné divoké krajině, jež nemá na planetě obdoby.

Vaše zájezdy do Grónska jsou zaměřeny jak?



Aktuálně nabízíme dva programy. První z nich je turisticko-poznávací, během kterého realizujeme několik jednodenních pěších výletů, poznáme různorodost několika fjordů a seznámíme se s životem místních obyvatel roztroušených do několika inuitských osad. Druhý program nabízí překrásný, přesto dostupný týdenní trek zdejší skutečně panenskou a divokou přírodou. Oba dva naše programy jsou zasazeny do oblasti Tassilaq na romantickém a méně osídleném východním pobřeží, které se nachází těsně pod polárním kruhem.

Jak si vlastně můžeme představit počasí v Grónsku?

Počasí v letních měsících je zde drsné severské, přesto relativně teplé a příznivé. Denní teploty se pohybují v průměru mezi 10–12 °C, ale nejsou výjimkou ani dny s teplotami okolo 20 °C. V letních měsících se noční teploty pohybují obvykle nad nulou. Na konci zimy, tedy na přelomu března a dubna je průměrná denní teplota okolo -8 °C, mráz je ale překvapivě suchý a dobře se snáší. Ale i zde se počasí mění podobně jako ve zbytku planety a je potřeba počítat s jeho výkyvy.

Je možné se do oblasti vydat i sám, nebo je nutné být s průvodcem?

V Grónsku se můžete pohybovat sami, přesto z hlediska absence jakéhokoliv zázemí a značených cest je lepší a bezpečnější pohybovat se v organizované skupině. Je to zároveň ekonomičtější, protože jednotlivé přesuny a transporty jsou zde mimořádně nákladné a nějaká forma veřejné dopravy zde prakticky neexistuje.

Na jaké potencionální nebezpečí se připravit? Ať už se jedná o extrémní počasí, malé zalidnění nebo divoká zvířata.

Myslím si, že rizika spojená s pohybem v odlehlých oblastech jsou zde prakticky stejná, jako jinde na světě. Přesto se zde potkáváme s určitými fenomeny, které jsou naprosto unikátní. Plovoucí ledové kry působí na první pohled majestátním ohromujícím dojmem, ale mohou se kdykoliv rozpadnout či překlopit a pak mohou být nebezpečné jak na mořské hladině, tak i na samotném mořském pobřeží. Dalším nebezpečím jsou silné větry Piteraq, které se ojediněle mohou vyskytnout i v letním období. Ačkoliv možnost potkat ledního medvěda v oblasti Tassilaqu je v létě prakticky nulová, nelze ani toto zcela podcenit a v měnících se klimatických podmínkách je lépe připravit se i na tuto variantu.

Jak je to v místě se službami? Najdou se slušná místa na nákupy potravin a přenocování?

V každé byť malinkaté osadě naleznete obchod se základními potřebami i potravinami. Ale jak jsem již zmiňoval, na nějakou rozvinutou turistickou infrastrukturu zde s výjimkou dvou dražších hotelů prakticky nenarazíme. V osadách lze přenocovat v několika penzionech nebo zcela bez problému ve vlastních stanech.

Jaká konkrétní místa v Grónsku doporučuješ? Kolik dní/týdnů je dobré si na Grónsko vyhradit?

Jak jsem již zmiňoval, naše cesty směřují ve většině na východní pobřeží do oblasti Tassilaqu, které mne zcela okouzlilo. Za zmínku určitě stojí připomenout i fakt, že na celém východním pobřeží Grónska se nachází pouze dvě obydlené oblasti, přičemž Tassilaq je jednou z nich. Do Grónska můžete přicestovat jednak doslova na otočku ranním letem z Islandu a odpoledne se vrátit opět zpět. Jakákoliv delší návštěva bude rozhodně zajímavější, ale také výrazně nákladnější. Obecně se při cestách do Grónska doporučuje navštívit pouze jednu oblast a tu důkladněji procestovat. To zvládnete v rozmezí jednou až dvou týdnu určitě zcela dostatečně.

A co lyžování? Čím je v Grónsku jiné a výjimečné?

Lyžování v Grónsku patří mezi moje nejsilnější zážitky vůbec a rád bych se k němu sem ještě někdy vrátil. Lze jej zorganizovat dílem jako dobrodružné polární putování v kombinaci s překrásnými horskými túrami a nádhernými sjezdy v panenském prašanu. Některé společnosti zde nabízejí i heliskiing, což v kombinaci s naprosto unikátní krajinou, tedy skalnatými zaledněnými štíty na pobřeží a mořskou hladinou pokrytou množstvím gigantických ledových ker představuje naprosto snovou scenerii. Cena takového výletu je ale za hranicí běžných zážitků a cen.