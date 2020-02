Krkonošská tradice. Sněhové podmínky lákají lidi do Harrachova

Prosluněný den a pocukrované kopce v neděli zcela vybízely ke kroužení po sjezdovkách – my jsme nasáli zimní atmosféru v Harrachově, kde to na vrcholku vypadalo jako nefalšovaný únor, a to hlavně díky stromům obaleným sněhem. V provozu jsou sjezdovky Červená II a Modrá, na kterých jsou aktuálně sněhové podmínky velmi dobré.

Harrachovská lana se roztáčí už v 8 hodin ráno, takže kdo chce svoje lyže zaříznout do čerstvého manšestru jako první, musí si přivstat. My na první jízdu zamířili rovnou na sjezdovku Červenou II, která patří k nejsportovnějším a zároveň nejpřehlednějším u nás. Po jejím pozvolném rozjezdu se vám otevře relativně prudký, ale za to dostatečně široký padák, který se posléze promění v šikovné carvingové náměstíčko podél vleku Doplik.

Pista byla po ránu pěkně umrzlá, tvrdá a opět se nabroušené hrany neztratily. Hlavní padák byl precizně rovný, takže jsme byli za brzké vstávání náležitě odměněni. V provozu byla dále sjezdovka Modrá na Rýžovišti, kde byly rovněž sněhové podmínky velmi dobré a sjezdovka nebyla nijak prostorově omezená. Modrou uvítají především začátečníci a méně zkušení, kterým se bude líbit zejména úvodní „placatá“ část, dojezd sjezdovky se ale nese v poměrně sportovním duchu, takže i tady se najde prostor na postavení lyží na hrany. Na Rýžovišti je v provozu rovněž sjezdovka Amálka s pomou, a ačkoli je představovaná spíše jako cvičný svah pro děti, ve skutečnosti se sem nemusí stydět zavítat i zkušení lyžaři, protože za tímto cvičným svahem se schovává akorátní carvovací prostrantsví, které navíc nebylo nijak přelidněné. Harrachov v kostce: Vzdálenost z Prahy 1 h 44 min



5 hodinový skipas dospělí 690 Kč



5 hodinový skipas mládež (14-17 let) 620 Kč



5 hodinový skipas děti (6-13 let) 480 Kč



Provozní doba lanovky 8:00 – 16:00

www.skiareal.com

Parkování 100 Kč/den u lanovky Delta

V plném provozu jsou také dětské parky u lanovky Alfa i Delta. Zatímco u nástupu lanovky Alfa najdete Brumíkovo lyžařskou školu, která využívá poklidnějšího a bezpečně oploceného cvičného plácku s lanáčkem a slalomovými prvky, nedaleko nástupu lanovky Delta je dětem i dospělým k dispozici jen o něco málo prudší cvičný svah rovněž s lanáčkem. V Harrachově můžete pro děti využít lyžařské školy jako je Classic Ski School nebo Lyžařská škola Ploc.

Co se týká občerstvení, můžete si vybrat se škály dřevěných bufetů přímo u sjezdovky nebo restaurací ať už u lanovky Delta nebo Alfa. My jsme tentokrát zavítali do bufetu na vrcholu Čertovy hory u výstupu lanovky Alfa, kde nečekejte žádné párky v rohlíku nebo langoše, ale poměrně chutné mexické dobroty, jako jsou různé druhy wrapů nebo námi zvolené kuřecí qurrito (85 Kč). Aperol Spritz (65 Kč) a bombradino (75 Kč) jsou rovněž k mání na tomto „hot spotu“ Harrachova, a nejlépe si je vychutnáte v lehátku s výhledem na Krkonoše. Zapomenuté vybavení si můžete zapůjčit v několika půjčovnách přímo v městečku Harrachov, nebo přímo u lanovky Delta v půjčovně Shop&Rent vedle samoobslužné restaurace Stone, která zároveň slouží i jako sportovní obchod s vybavením od rukavic, přes lyžařské komplety po boby a sáňky. Zapůjčení lyžařského setu na 1 den tu vyjde na 350 Kč a zapůjčení lyžáků na 150 Kč/den.