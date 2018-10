Hořice mají hotový projekt na dostavbu Masarykovy věže

HOŘICE Město Hořice na Jičínsku má hotový projekt pro získání stavebního povolení na dostavbu Masarykovy věže samostatnosti. Z projektu vyplývá, že náklady by se měly pohybovat kolem 18 milionů korun.

„Nejdéle do jara příštího roku chce město vypsat soutěž na stavební firmu, aby se v roce 2019 začalo stavět. Otevření dostavěné věže by mohlo vyjít na 28. října 2020,“ řekl místostarosta Hořic Martin Pour (Hořičtí patrioti).

Věž samostatnosti se na Hořickém chlumu nad Hořicemi začala stavět 10. července 1926 a u položení základního kamene byl tehdy prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Do roku 1938 byla věž postavena do výšky 25 metrů, pak stavba skončila. Nyní by měla být věž podle původního projektu architekta Františka Blažka dostavěna do dříve plánované výšky 40 metrů. O dostavbě věže se v Hořicích začalo mluvit více než před rokem.

Financování dostavby mají devítitisícové Hořice z větší části zajištěné. Královéhradecký kraj dá na dostavbu věže šest milionů korun a se stejnou sumou počítají Hořice ve svém rozpočtu. Zbylé peníze chce město podle Poura sehnat od různých institucí, například od památkářů, od ministerstev pro místní rozvoj, kultury či obrany. „Počítá se i s veřejnou sbírkou mezi občany a firmami. Na stavbu již jako první přispěli turisté,“ řekl Pour.

Věž je postavena z pískovce, v přízemí je muzeum a pietní síň se jmény obětí válek z hořického regionu. Na vrcholu je vyhlídkový ochoz, ze kterého je vidět panorama Krkonoš. Vrchol věže je zakrytý hvězdářskou kopulí. Na bočních křídlech budovy jsou vlastenecké reliéfy znázorňující například boje legií za první světové války. Kulturní památkou je věž od roku 2014.

Z významné části je podle Poura již hotová dokumentace pro výběr dodavatele dostavby. „Z 90 procent to je o kamenických prvcích, které již máme rozkreslené po jednotlivých blocích,“ uvedl.

Podle Poura má dostavba věže v době výročí 100 let vzniku Československa velkou symboliku a silný příběh, kterých v Česku moc není. Podle představitelů Královéhradeckého kraje se dostavba věže stane symbolickým sepjetím první republiky s dnešní dobou. Kraj věří, že dostavěná věž bude i významným turistickým cílem.