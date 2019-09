Hornatá pustina pohostinného Jordánska v sobě ukrývá pouštní krásky Petra a Wadi Rum

Co ještě vidět v Jordánsku Ammán – příjemné a bezpečné moderní velkoměsto. V centru to žije, na tržištích je rušno a křik, na ulicích stovky troubících aut, mešity svítí zeleně a muezzinové se překřikují. V okrajových částech města najdete kosmopolitní atmosféru a kavárny. Nad městem se tyčí citadela s šedou kupolí Ummajovského paláce; římské památky najdete na každém kroku – nejhezčí je zrekonstruované divadlo.

Jerash – dokonalá ukázka římského města, jednoho z blízkovýchodní federace Decapolis. Zachovalé 800 metrů dlouhé cardo se sloupořadím, unikátní oválné fórum, rekonstruované divadlo, téměř kompletní kašna nymfeum a několik chrámů. Na prohlídku si vyčleňte alespoň čtyři hodiny.



Mrtvé moře – koupání v Mrtvém moři je zážitek – koncentrace soli a minerálů nadnáší tělo tak, že se můžete vznášet na zádech. Léčivost vody je nesporná, každá ranka vás bude bolet jako ďas a rychle se budete těšit do bazénu se sladkou vodou. Proto je ideální ubytovat se například v rezortu Oh Beach asi 45 minut jízdy z Ammánu.



Wadi Mujib – další možnost, jak se osvěžit po koupeli v Mrtvém moři je túra nebo přímo canyoning v soutěsce (velmi podobné Síku v Petře), kterou protéká průzračně zelená voda a skáče v několika tůňkách a vodopádech. Leží asi 20 minut jižně od Oh Beach a najdete tu jednodušší ubytování Mujib Chalets.



Královská cesta – krásná panoramatická silnice číslo 35, nazývaná Kings Highway, vedoucí z Ammánu do Petry přes několik soutěsek s nádhernými výhledy kopíruje starodávnou obchodní stezku. Samotná cesta po ní je obrovským zážitkem a najdete na ní křižácké hrady Karak a Shobak, termální prameny Hammamát Afrín a také největší přírodní rezervaci v Jordánsku Dana, která je stranou zájmu většiny turistů a můžete se tu ubytovat třeba v kempu Al Nawatef a podnikat treky do okolí.



Madaba – místo osídlené více než 4500 let zachovalo věrný obraz byzantského a ummajovského města. V palácích a kostelích jsou nádherné mozaiky, včetně mozaikové mapy Svaté země. Madaba je ideální základnou pro objevování krás severní části Jordánska. V její blízkosti se nachází biblická hora Nebo, kde byl pochován Mojžíš a odkud při dobré viditelnosti dohlédnete až na Jeruzalém.



Pouštní hrady – východně od Ammánu se nachází několik ummajovských hradů, pouštních paláců či loveckých zámků, nejznámější jsou kusair Amra, kusair Kharana a kusair al – Azraq



Aqaba a Rudé moře – pohodové přímořské městečko. Od podzimu do jara jsou luxusní hotely dobrou základnou pro návštěvy Wadi Rum se šnorchlovačkou poblíž. V létě jsou pěkné a luxusní hotely vytěžovány Saudskými Araby. Na jih od města leží přístav, dále pak má Jordánsko ještě 20 kilometrů pobřeží Rudého moře s průměrnou písečnou pláží a moc pěknými korály přístupnými ze břehu. Ubytování nabízí malá osada na konci Jordan Trail – například Bedouin Moon Village s bazénem a školou potápění. V hlubinách najdete potopený tank a bojové letadlo, obývané dnes barevnými rybkami.