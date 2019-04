Hotel na severu Anglie nabízí hodiny jógy s lemury

LONDÝN Už známe jógu se psy, kozí jógu i antigravitační jógu a nyní přichází jóga s lemury. Tak dnes píše britský deník The Guardian o nové atrakci „lemoga“ nabízené jistým resortem v národním parku Lake District na severu Anglie. Madagaskarští primáti prý návštěvníkům pomůžou se uvolnit.

Hotel Armathwaite Hall pro novou položku ve své nabídce aktivit angažoval lemury, kteří žijí v rezervaci Lake District Wildlife Park ležící hned vedle přepychového letoviska. Podle vedoucího malé zoologické zahrady Richarda Robinsona jsou tato zvířata s dlouhým černobílým ocasem ideálními partnery na jógu.



„Známí jogíni jako Khloé Kardashianová ještě novou fitness mánii neobjevili, ale (hrabství) Cumbria se toho nemůže nabažit,“ komentuje nevšední atrakci The Guardian. Ačkoli oblast Lake District skoro nemůže být od Madagaskaru dále, lemuři zde podle něj po boku lidí vypadají jako doma a zdá se, že ani jóga jim nedělá příliš velké problémy.

Pryč se stresem

„Když pozorujete lemury, všimnete si, že pozice v určité podobě zaujímají přirozeně - třeba typická póza, když si na sluníčku nahřívají bříška,“ řekl Robinson. „Přišlo nám to jako výborná kombinace pobídnout lidi, aby si zkusili strávit čas s lemurem... Víme, jaké z toho máme pocity my, a jestliže můžeme kousek toho předat lidem, pak je to jedině dobře,“ dodal.



Majitelka Armathwaite Hall Carolyn Gravesová řekla, že speciální lekce byly zavedeny s cílem pomoci hostům odbourat stres ze života ve městě. „Lemoga nabízí našim hostům příležitost cítit se součástí přírody a zároveň se účastnit lemuřích hrátek,“ uvedla.