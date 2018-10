Hrad Valdštejn bude pro turisty uzavřen kvůli orientačním běžcům

TURNOV Hrad Valdštejn v Českém ráji nedaleko Turnova bude v sobotu turistům uzavřen kvůli závodu Světového poháru v orientačním běhu. Zaparkovat nebudou moci ani na parkovišti pod hradem v Pelešanech a omezený bude i přístup do okolí hradu. Novinářům to dnes řekla Eliška Gruberová za organizaci Turnovské památky a cestovní ruch, jež hrad spravuje. „Po Zlaté stezce směrem do Turnova ale turisté projdou,“ dodala.

Podle organizátorů je závod svým konáním výjimečný. „Stane se tak poprvé, kdy přímo na hradě naleznou zázemí orientační běžci,“ uvedl v tiskové zprávě technický ředitel Jan Picek.



Podle Gruberové budou závodníci startovat z hradu, po skončení závodu bude ve slavnostním sále klasicistního domu tisková konference. „Tuto akci s organizačním výborem světového poháru připravujeme už více než rok a půl,“ dodala Gruberová.

Závody zajišťuje zhruba 200 pořadatelů a dobrovolníků. „Závodníky čeká náročný pískovcový terén plný skal, kamenů a velkého převýšení,“ uvedl Picek. Nejlepší by měli trať zvládnout za 35 minut. Závod žen v sobotu odstartuje v 11:30, muži se na trať vydají zhruba o hodinu později. Český ráj je podle Picka u orientačních běžců velmi populární. „Každý rok se v podobných terénech pořádají závody Pěkné prázdniny,“ dodal.

Hrad Valdštejn byl na mohutných kamenných blocích založen ve druhé polovině 13. století a je kolébkou stejnojmenného šlechtického rodu. Patří mezi nejnavštěvovanější památky v Libereckém kraji, loni na něj zamířilo přes 57 000 turistů. Letos, měsíc před koncem sezony jich bylo přes 50.000.

Pro orientační běžce nebude závod v okolí hradu jediným v tomto týdnu. Finálová série Světového poháru začíná již ve čtvrtek v Praze na Olympu a Výstavišti, kde bude mít premiéru nová disciplína Knock-Out sprint. O den později se závodníci přesunout jen o pár kilometru dál na pražský Petřín, kde pořadatelé přichystali sprintové štafety. Celou sérii zakončí závěrečný sprint pro 40 nejlepších závodníků v Mladé Boleslavi.