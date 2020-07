Irové nikam nespěchali, covidová nařízení povolují až nyní, říká Češka. Oželeli i oslavy svatého Patrika

Petra Mikalová žije v Irsku 13 let a pracuje jako senior administrátorka v investiční firmě. „Momentálně zde dochází k rozvolňování opatření, otevírají se kadeřnické salony, restaurace a obchodní centra, ve kterých je třeba dodržovat odstup a není možné zkoušet oblečení. I přes stálá opatření se země začíná pomalu vracet k běžnému životu. V prvních dnech koronaviru se v obchodech kompletně vyprodal toaletní papír a jakákoliv mýdla na ruce, myslím, že lidé zde propadli chvilkové panice,“ říká.

Lidovky.cz: Jak to nyní v Irsku vypadá a jaká opatřeni zde platí?

Tady momentálně dochází k rozvolňování opatření, otevírají se kadeřnické salony, restaurace a obchodní centra, ve kterých je třeba dodržovat odstup a není možné zkoušet oblečení. I přes stálá opatření se krajina začíná pomalu vracet k běžnému životu. V prvních dnech koronaviru se v obchodech kompletně vyprodal toaletní papír a jakákoliv mýdla na ruce, myslím, že lidé zde propadli chvilkové panice. V obchodech bylo možné nakoupit tohoto sortimentu pouze omezené množství. Roušky zde nebyly povinností po celý čas pandemie. Momentálně jsou vyžadovány pouze v dopravních prostředcích a doporučené jsou starším a nemocným lidem.

Uvolňování zde probíhalo velmi pomalu a opatrně. Vláda čekala na vývoj situace v ostatních evropských zemích, než začala sestavovat plán postupného rozvolnění i zde v Irsku. První opatření vydala 27. března, a bylo to povolení vzdálit se od svého bydliště maximálně na 5 km, výjimkou byla návštěva lékaře, cesta do práce nebo nákup v obchodě, pokud se nacházel dále než 5 km od bydliště. Na hlavních silnicích řidiče kontrolovala policie, za jakým účelem se vzdalují od svého bydliště. O pár týdnů později se omezení uvolnilo na 10 km, pak 20 km a nyní už je možný volný pohyb po celém Irsku.



Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Většina obyvatel bylo po celou dobu vzorná, samozřejmě se vyskytly i výjimky, které policie řešila napomenutím. Vše zde probíhalo velmi klidně a lidé následovali pokyny vlády. Vláda zde uvolnila značnou sumu ze státního rozpočtu na podporu všech, kteří nemohli v období pandemie pracovat.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

Myslím, že z počátku pandemie měli lidé strach a obavy, ale postupem času panika i úzkost vymizely. Poprvé v historii Irska však byly zrušeny oslavy svatého Patrika, den kdy se celá země zahalí do zelené barvy, a který ročně přiláká velké množství turistů. Život je tady nyní velmi poklidný a Irové se opět vrátili ke svému pozitivnímu přístupu k životu.

Země se ještě více zpomalila a lidé trávili veškerý čas s rodinou, procházkami venku, prací na zahradě nebo okolo domu. Většinu dní v Irsku prší, ale po čas pandemie panovalo krásné počasí, což pravděpodobně mělo i vliv na náladu kolem. Lidé si našli způsoby, jak si i přes všechna opatření užít i trochu radosti. Všichni se podporovali navzájem a vznikaly zde různé podpůrné skupinky, které pomáhaly lidem v nouzi, či s psychickými problémy, restaurace začaly dodávat balíčky jídel všem zdravotníkům, hasičům a policistům, kteří byli velmi vytíženi.

Lidovky.cz: Jak je to v zemi s cestovním ruchem, jsou otevřené hranice, kam se smí cestovat?

Hranice jsou momentálně otevřené, po čas pandemie bylo možné cestovat i do pár zemí jako jsou Anglie nebo Německo. I přesto zde turismus utichl a hlavní město Dublin zelo prázdnotou, což přilákalo většinu místních. Ti často využili prostoje k „domácí“ dovolené po Irsku, například v karavanu, či na chatě u moře. Dnes už je možné cestovat volně z Irska do většiny zemí, a to se 14denní karanténou po návratu zpět do země. Já sama jsem hned po otevření dublinského letiště jela do Prahy druhým naplánovaným letem za návštěvou rodiny, vše probíhalo v klidu a letiště bylo poloprázdné. Po čas letu jsem musela mít roušku.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy, na co jste se po karanténě nejvíc těšila, sledujete tamní politiku, jak se staví občané k ohrožení koronavirem?

Po celý čas pandemie jsem měla umožněno pracovat z domu, což i pravděpodobně přispělo k mému pozitivnějšímu přístupu k celé situaci. Nejvíce jsem se těšila na to, až se uvidím s kamarády, kteří bydleli ode mě daleko a přes všechna omezení jsme se nemohli vidět, až si zajdu na kávu do kavárny a ke kadeřníkovi, což asi jako většina žen. Místní politiku sleduji a myslím si, že občané Irska můžou být spokojeni s tím, jak se vláda s celou situaci vypořádala. Díky tomu i pocit ohrožení koronavirem u irských občanů už odezněl.

Češi v cizině Sledujete rubriku Češi v cizině a zdá se vám, že v seriálu některé země chybí? Jsou to zrovna ty, ve kterých žijete? Ozvěte se nám. Pokud se s námi chcete podělit o svoje názory a dojmy, napište nám na adresu cesivcizine@lidovky.cz. Uveďte svoje jméno a krátce popište místo, kde žijete a důvod, proč jste do zahraničí odjeli. Jako předmět zprávy uveďte "Češi ve světě".

Lidovky.cz: Myslíte, že karanténa lidem po celém světě něco dala? Byla pozitivní, či nikoliv?

Podle mě to vypadá, že karanténa dala lidem možnost si odpočinout a zpomalit, užít si více času s rodinou a udělat věci, na které tak nějak běžně nebyl čas. Karanténa určitě byla pozitivní a myslím že nám ukázala jiný pohled na svět. Jediným minusem pro mě bylo nevidět rodinu v České republice a cestovat.

Lidovky.cz: Jak je na tom země po ekonomické stránce?

Ekonomika Irska pravděpodobně projde testem toho, zda bude schopna vypořádat se s touto situací, tak jako pravděpodobně většina zemí. Vláda neustále zasedá a hledá možnosti, jak zemi udržet v chodu, tak jako před koronavirem. Pár menších živnostníků situaci neustálo a byli nuceni z finančních nedostatků své živností zavřít, což výrazně zvýšilo křivku nezaměstnanosti. Avšak irské obchody s potravinami zaznamenaly výrazný narůst tržeb.