Jedno z nejlepších kanadských ledových vín pochází z ‚moravského‘ vinohradu v Quebecu

Před časem jsme na jednom známém internetovém vyhledávači narazili na zmínku o unikátní české vesnici, která se ukrývá v lesích v kanadském Quebecu.

Vzhledem k tomu, že máme možnost momentálně žít s našimi dvěma dětmi v hlavním městě Kanady Ottavě, rozhodli jsme se společně během jednoho z posledních krásných listopadových dnů končícího indiánského léta věnovat návštěvě této unikátní usedlosti.



Cesta autem z Ottawy do vinohradu Kaple sv. Anežky ležícího poblíž městečka Sutton, na samé hranici mezi kanadskou provincií Quebec a americkým státem Vermont, nám zabrala přibližně 3,5 hod. Ihned po příjezdu nás typickým českým „Ahoj!“ přivítal šarmantní a přátelský majitel vinohradu John Antony, kterému jsme nemohli říkat jinak než Jan.

Jan se sice již narodil v Montrealu, ale je synem české emigrantky Jindřišky Nesvadbové, která se jako 16letá vystěhovala společně se svou rodinou do Kanady v roce 1949. Právě Jindřiška, jež zesnula v roce 2015 jako Henrietta Antony, vybudovala zcela unikátní stopu své rodné jižní Moravy a Čech daleko za oceánem.



Jindřiška byla úspěšnou obchodnicí s uměním v Montrealu a pro nákup rozsáhlé parcely na začátku 90. let minulého století, na které současný vinohrad stojí, se rozhodla pro její podobnost s milovanými Beskydy. Jednou z prvních budov, která na pozemku vznikla, se stala kaple sv. Anežky České, která byla slavnostně vysvěcena v roce 1993.

Jan nás se svou manželkou Karenou ochotně provedli rozsáhlým komplexem budov, reprezentačních prostor a vinných sklepů, kde jsme obrazně na každém kroku naráželi na řadu artefaktů, které si rodina nechala přivézt nejen z Čech, ale i Itálie, Německa či Francie. Vše tvoří velmi vkusný celek, který je pastvou pro oko každého našince. Majitelé si dokonce z Prahy nechali dovézt staré lampy a z Tábora jezulátko.

Vinohrad byl v posledních letech hojně využíván i pro konání svateb a firemních večírků, ale nástup pandemie covid-19 všechny tyto doprovodné komerční aktivity zcela utlumil. Samotná produkce, i když velmi úspěšného a žádaného ledového vína, však ovšem na pokrytí provozních nákladů rozsáhlé nemovitosti nestačí a bohužel rodinný odkaz a pýcha Antonyů tak spěje k prodeji.

Jiří a Alena Muchkovi s rodinou

„Českou vesnici“ zde proto nehledejte, ani tady nikdy nebyla, ale co zde přetrvá, je odkaz silné a úspěšné osobnosti Jindřišky Nesvadbové, která si své české srdce převezla do své nové domoviny, a i to za návštěvu vinohradu rozhodně stojí. My jsme byli jeho prohlídkou nadšeni, jakož i naším průvodcem Janem a historií jeho rodu.



Mimochodem, v nedalekém městečku Sutton stále přežívá desítka českých emigrantů, kteří jsou na svůj původ stále hrdí a nadále se k němu hlásí. Jedním z nich je i umělecký malíř Marek, který v podobě několika svých maleb zanechal nesmazatelný otisk v „moravském vinohradu“ Kaple sv. Anežky v lesích a kopcích na státní hranici mezi Kanadou a USA.