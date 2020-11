Kalokairi. Řecký ostrov, který ve skutečnosti (ne)existuje

Na prahu zimy, kdy je jasné, že se léto 2020 definitivně stalo obráceným listem letošní turisticky ne příliš vydařené sezóny, vás z podzimní letargie spolehlivě vytrhnou sny o ostrovu věčného léta. Že nic takového neexistuje? Ne tak úplně.

Kalokairi řecky znamená léto. Takový ostrov v Řecku přeci není, napadne vás. Stačí ovšem zavřít oči a vzpomenout si třeba, jak Meryl Streepová běží po schodech ke kapličce na útesu, za ní vlaje červený šál a za ním lehce staticky „nevlaje“ Pierce Brosnan. The winner takes it all. Pamatujete?



A hned jsme doma. Tedy na ostrově Skopelos

Určitě mi dáte za pravdu, že když před 12 lety film Mamma Mia běžel v kinech a spolehlivě drtil všechny statistiky, bylo to něco! Nejen pro pamětníky Abba éry, ale i pro všechny milovníky Řecka. Najednou chtěl každý na Mamma Mia Island. Ale existuje vůbec? A pokud ano, kde jej hledat?

Když produkce filmu Mamma Mia hledala ideální lokaci pro natáčení, prý začali tím, že sjížděli na YouTube stovky, ba tisíce videí a fotek z různých částí zeměkoule. Pohled filmařů se zastavil až na snímcích řeckého fotografa Vangelise Beltzenitise, který kromě toho, že fotí dechberoucí svatby na Santorini, rád sdílí i fotografie ze svého rodného ostrova Skopelos. A bylo rozhodnuto.

Řecký ostrůvek Skopelos, alias filmový Kalokairi, najdete v souostroví, jehož oficiální název zní Evia a Severní Sporady. Kromě Evie, druhého největšího řeckého ostrova, do něj patří ještě velmi přírodní Alonissos, se svým tuleněm středomořským, kosmopolitní Skiathos, s jediným mezinárodním letištěm široko daleko, a tajuplně vznešený Skyros, odkud prý hrdina Achilleas vyplul dobýt Tróju.

Na podzim roku 2007 se Skopelos (a také Skiathos a malá osada Damouchari na poloostrově Pelion) staly filmovým rájem. Tedy ostrovem Léto. Zelený smaragd, který je z 67 % pokryt hustými borovicovými lesy a jehož vody hravě nabídnou 50 odstínů modré, má kromě krystalicky čisté přírody i velmi šarmantní hlavní město Skopelos, jemuž ovšem místní neřeknou jinak než Chóra.

V mýtických dobách, kdy řečtí bohové běžně létali z Olympu kamkoliv rychlostí Concordu, se ovšem ostrov jmenoval Peparithos. Peparithův bratr Stafylos (řecky hrozen), založil město s akropolí a naučil místní pěstovat víno (co taky jiného, když byl synem boha Dionýsa). A tak ostrov dostal do vínku víno, které jej proslavilo v celé antické galaxii, stejně jako zdejší svatyně boha Asklépia (nejstarší v Egejské oblasti), ze které ovšem mnoho nezbylo. Klasické řecké mramory vzápětí zrecyklovali Římané, když na opačné straně ostrova postavili mondénní lázně. Prý na počest bohyně měsíčního svitu Seléné...

Klapka, střih a na scénu přichází: Meryl Streepová. Ano, ten skok staletími je stejně propastný, jako je rozdíl mezi očekáváním a realitou každého filmového fanouška, připlouvajícího na svůj vysněný Mamma Mia island. Když jsem na počátku léta elegantně vytančila z lodi v rytmu Voulez Vous, sundala roušku, nadechla se borovicemi provoněného vzduchu, bezděčně jsem zvolala: mamma mia! V přístavu se to hemžilo esenciální řeckou atmosférou a magnetky s Meryl Streepovou nikde! Že se ostrované z natáčení zase tak úplně nezbláznili, jsem pochopila až v baru u Margarity. Margarita je z Kopřivnice, ale to je jiný příběh. Bar provozuje už 20 let, ale na tuhle jízdu se samozřejmě nezapomíná.

A tak jsem si dala obligátní Mamma Mia coctail a vydala se po stopách stejnojmenného filmového příběhu. První kroky nemohly vést nikam jinam, než ke kapli na útesu. Sv. Jan Křtitel se přinejmenším musel hodně divit, když jeho svatostánek prošel hollywoodským faceliftem a jeho kapacita se minimálně třikrát zvětšila. Ano, filmové iluze a dobrý střih dokážou divy. Ale na dějiště filmové svatby prostě nelze zapomenout. To místo je vskutku majestátní, což si uvědomíte záhy, po vystoupání 199 schodů vám totiž lehce dochází kyslík.

Hmmm, Meryl Streepová musela byt opravdu v kondici! Pálím svíčku všem svatým a patronům lásky a přesouvám se na západní stranu ostrova, na pláž Kastani. Tady byl dřevěný beach bar, tady filmaři postavili ono profláknuté dřevěné molo, které bylo součástí choreografie „žabích mužů“ v písni Lay all your love on me a tady Christine Baranski s Colinem Firthem elegantně přistáli na šlapadle, aby vzápětí rozjeli nezapomenutelný mejdan jménem Does your mother know?

Od dob natáčení se pochopitelně mnohé změnilo. Ke cti ostrovanů ovšem slouží fakt, že filmaři museli po sobě všechny „rekvizity“ uklidit, takže než přijeli první filmoví fanoušci, byla pláž Kastani ještě chvíli klidným rájem na zemi. Ale ne na dlouho. Filmový cestovní ruch se tu pak odehrával spíš ve stylu Honey, Honey a Money, Money a sv. Jan Křtitel na skále si opět musel ťukat na svatozář, když tu podnikavé agentury dokázaly zorganizovat i 200 svateb za sezonu. A tak místo Meryl na schodech vlály nevěsty od Aljašky po Koreu, což přineslo dobré podnikatelské příležitosti nejen stylistům a vizážistům.

Už jsi byla u třech borovic, ptá se mne Margarita při další rundě endemických koktejlů. Tam prostě musíš! Amaranthos je místo opravdu půvabné, jehož krásu teď lehce hyzdí spáleniště po lesním požáru, který tu byl pár let po natáčení. Ale řecký bůh ohně Héfaistós byl zřejmě milosrdným fanouškem Mamma Mia, neboť tři borovice jako zázrakem odolaly. Pravě tam Sofie předčítala svým družkám Donnin deníček. Tečka, tečka, tečka, pamatujete? Kousek skály, který rozeklaně vybíhá do moře, tady zelená dostává jinou dimenzi, tady pod borovicemi seděl i James Bond, místo, které nesmí chybět v žádném svatebním albu. A západ slunce je tu tak kýčovitý, až je krásný.

Skopelos ale není jen Mamma Mia. Ostrov nabízí kultivované prostředí, na Řecko až neobvyklou čistotu a hlavně - žijí tu báječní lidé. Za týden Vás bude znát půlka ostrova, za měsíc se stanete jeho součástí. Doslova. Potulky romantickými uličkami podvečerní Chóry vás spolehlivě vrátí z Hollywoodu do toho pravého, nefalšovaného Řecka. Skopelos má opravdu krásné hlavní město.

Lovce gastro zážitků nadchne nejen ostrovní kuchyně s dotykem pevninského Pelionu, ale i rarity typu slivovice, která je opravdu ze švestek! Už jste viděli na řeckém ostrově růst švestky? Těžko. Místní pálenka typu rakie, které se zde říká tsipouro, je samozřejmě z hroznů, ale Skopelos má početné švestkové sady a tak místní pálí i v Řecku opravdu ojedinělou slivovici. Švestky ovšem hrají hlavní roli i v přípravě ostrovní speciality, kterou je aromatická vepřová pečeně na víně a pomerančové šťávě, pochopitelně se švestkami. Orgasmus chutí dovrší zdejší med, jenž voní tymiánem, mandlemi a jak jinak - borovicemi a švestkami.

Je čas se vykoupat. Jestli nějaký ostrov nabízí opravdu pestrý výběr pláží, pak je to Skopelos. Stafylos, Velanio, Panormos, Milia, Kastani, Armenopetra, Hovolo, Glysteri. Jedna krásnější než druhá. Jako ve filmu, napadne vás. Ale Skopelos je skutečný. Zelený, hrdý, vlídný, voňavý, pohostinný a pořád relativně klidný a velmi autentický. All inclusive resorty a hlučné diskotéky tady nenajdete. Zato krásu, přírodu, kopce, pláže, město a ty výhledy!! Prostě Mamma Mia!

Léto je pryč, ale ostrov Kalokairi žije dál svým filmovým životem. A nabitý je takovou explozivní energií, že jak říká koproducent filmu, Tom Hanks, „budete mít chuť po deseti minutách vstát a začít zpívat. Je to nakažlivé“.