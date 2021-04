Káva ve světě. Na severu mají lidé raději méně opraženou kávu. Vietnamci ji rádi mastnou

Je až neuvěřitelné, kolik může mít káva chutí a podob. Když dáte jedno čerstvé zrnko různým pražičům, každý z nich jej upraží úplně jinak. Když následně dáte stejně upražené zrnko různým baristům (ti kteří kávu připravují do pitelné podoby), opět od každého bude káva chutnat zcela rozdílně.

A to je zatím řeč jen o čisté kávě bez dalších složek jako mléko, koření apod. Pokud cestujete a zkoušíte kávu různě po světě, víte, že každý národ, oblast či samotné město má své speciality jak kávu připravit, čím ji vylepšit a ozvláštnit.



Ze severu na jih Evropou do Afriky

Hodně lidí dokáže rozeznat Švéda od Čecha a každý dokáže rozeznat Itala od Afričana. Napříč národy od severu na jih se lidé etnicky postupně mění. Od světlé pokožky a světlých vlasů postupně kůže tmavne. Polák je snědší než Nor, Chorvat je snědší než Slovák, Egypťan je snědší než Albánec a Nigérijec je snědší než Alžířan. Pokožka tmavne podle větší intenzity slunečního záření. A u těchto národů je to stejné i s kávou. Je to velice zajímavý jev, který jsme sami u nás ve firmě Káva do kapsy vypozorovali.

Ve stejném pořadí, jako jsme jmenovali národy od severu na jih, se mění stupeň pražení kávy. Nedokážeme si vysvětlit čím přesně je to způsobené, ale čím etnicky světlejší národ, tím má v oblibě i světleji praženou kávu. Na severu se pije káva světle pražená a tedy výrazně aciditní a na jihu je v oblibě káva tmavě pražená a tedy výrazně zemitá a hořká.



Kdo nebo co je Káva do kapsy

Teorie o aciditní kávě

Komoditou velice podobnou kávě je víno. Není to myšleno tak, že by káva měla chutnat podobně, podobnost je v tom, kolik druhů chutí můžeme najít jak ve víně, tak v kávě. V jedné surovině, která je vyráběna pouze z hroznů, můžeme objevit chuť citrusů, květin nebo třeba chleba. Je to úžasný gastronomický jev, který je znám pouze u kávy a vína, alespoň v tak ohromné škále chutí.

Káva s vínem ještě jednu další podobnost, a to marketingový název pro kyselou chuť. Kyselou kávu nazýváme jako aciditní káva. Proč? Jednoduše proto, že kyselá káva nevyvolává dobrý dojem. Kdo by chtěl pít kyselou kávu? Než bychom se napili, měli bychom obavy o kvalitu a čerstvost. Mohlo by nás napadnou, že káva je dokonce zkažená. Víno je na tom úplně stejně, v zásadě ho dělíme na kyselé a sladké. Avšak že je víno kyselé, uslyšíte od vinaře jen zřídkakdy. Správné označení pro kyselé víno, je suché. Je to proto, jelikož to lépe zní a člověk si pod suchým vínem nepředstaví, že by mohlo mít vadu.



Koření a káva

Při cestování po Izraeli jsme objevili kávu s kardamomem. Není to tak, že dostanete v kavárně, či v jakékoliv restauraci menu a následně si objednáte kávu s kardamomem. Je to tak, že kdykoliv si objednáte pouze kávu, tak dostanete kávu s kardamomem. V Izraeli je to automatická kombinace a popravdě je dost zajímavá. Káva s kardamomem je moc dobrá, ale když už ji máte po několikáté, je dost pravděpodobné, že vás přestane bavit. A to se nám také stalo. Kardamom je totiž tak výrazný, že přebije veškerou chuť kávy, takže ani nevíte, jestli je káva dobrá nebo ne.

Káva ve Vietnamu

Vietnamci jsou milovníci kávy. Dokonce jsou i významným pěstitelem, především robusty. Mají vlastní způsob přípravy kávy, speciální úpravu i kombinaci kávy a kondenzovaného mléka. Kávu si připravují pomocí nerezových nádobek zvaných Phin filtr. Kávu upravují tak, že ji obalí malou vrstvou čokolády. Káva ve Vietnamu vypadá nepřirozeně. Je mastná a až příliš tmavá. Časem jsme zjistili, že za tento vzhled může právě čokoláda.

A co zmíněná kombinace kávy a kondenzovaného mléka? Je to kalorická bomba. Jakmile připraví kávu přes Phin filtr, zalijí ji velkým množství kondenzovaného sladkého mléka, které Češi znají z tubiček.

A jakou kávu pijí Češi

V poslední době, kdy došlo k výraznému rozkvětu hipsterských kaváren, se Češi v zásadě dělí na dva nejvýraznější tábory. Ti, kteří pijí kávu výrazně hořkou a ostatní, kteří mají rádi kávu aciditní. Z hipsterských kaváren se postupně stávají kavárny běžné a nejsou již ničím výstřední.

Chtěli bychom však upozornit na jeden nešvar, který je spíš subjektivní a různí lidé na něj mohou mít různé názory. Jedná se o to, že cappuccino s většinou dalších mléčných káv bylo vymyšleno v Itálii, kde je v oblibě výrazně tmavé pražení kávy, která je zemitá a hořká. Při smíchání této hořké kávy s nasládlým našlehaným mlékem vznikne nápoj, který je výborný. Hořká káva a nasládlé mléko se k sobě chuťově naprosto hodí. To je důvod proč se kombinace mléka a kávy po celém světě rozšířila pod názvem cappuccino. Avšak v českých hipsterských kavárnách připravují cappuccino z výrazně aciditní kávy. A to je dle nás nevhodná kombinace. Aciditní káva je mnohem lepší pro filtrovanou kávu bez dalšího smíchání s mlékem. Je to však pouze subjektivní názor a každému může chutnat něco úplně jiného.

Káva je celosvětově nejobchodovanější komoditou a co kraj to jiný způsob přípravy. Cestujte a ochutnávejte kávu, je to jedna z mnoha možností jak poznat tamější národ.