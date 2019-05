Dát si pivo k obědu? Podle Švédů musí být takový člověk alkoholik, říká Češka

Praha/Stockholm Sofia Lindgren odcházela do Švédska z osobních důvodů. Jazyk se nejdřív učila sama z internetu a aby se zdokonalila, začala pak chodit i na kurzy. Pracovala zde jako pečovatelka o seniory, kteří žili v domově důchodců, ale i mimo něj. „Pro Švédy, se kterými jsem se setkala, byl hodně velký nezvyk dát si pivo k obědu. Dokonce jsem se setkala s názorem, že takový člověk je alkoholik,“ říká.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce utkvělo v paměti?

Při přestěhování do Švédska mi jako první utkvěl v paměti svěží vzduch. A to hned na letišti. Všudypřítomné lesy nebo pole a sem tam vykukující červené domečky. Kovové zátarasy pro divokou zvěř, aby se nedostala na dálnici. Další věcí, která mě mile překvapila a potěšila bylo rychlost vyřízení žádosti na úřadě, ať se jednalo o povolení k pobytu, nebo otevření účtu v bance. Ve Švédsku převládá elektronická komunikace nad písemnou, nebo dokonce osobní, spoustu věcí můžete vyřídit online, bez čekání na úřadech. Pokud potřebujete jít k lékaři, je třeba zavolat na dané číslo a domluvit si datum schůzky předem, není možné přijít bez objednání, pokud to samozřejmě není nic akutního.

Nejsou zde pošty, dopisy a balíky se posílají v supermarketech, kde mají speciální oddělení. Tam se ty balíky i vyzvedávají. Švédi také dobrovolně nosí reflexní vesty, když jdou ve tmě ven. Popelnice nestojí venku, ale v uzamykatelných menších domečcích, kam mají přístup jen obyvatelé domu. Ve Švédsku se také stále udržuje tradice samoobslužných prádelen. Každý, kdo bydlí v určitém rajonu, má speciální čip, kterým se otevírají dveře do budovy s prádelnami a kde si na monitoru člověk zarezervuje, kdy a v kolik bude prát. Prádelnu si můžete rezervovat maximálně na čtyři hodiny. V té samé budově je také možnost zarezervovat si saunu a to zcela zdarma a klidně jen pro sebe, stačí vám ten čip, co máte na prádelnu. Tak to jsou takové milé a praktické věci, které mi utkvěly v paměti.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazila?

Pro Švédy, se kterými jsem se setkala, byl hodně velký nezvyk dát si pivo k obědu. Dokonce jsem se setkala s názorem, že takový člověk je alkoholik. Pro život ve Švédsku je také důležité mít švédské rodné číslo, bez něj nic nevyřídíte. Ve Švédsku je totiž každý, kdo má švédské rodné číslo a trvalou adresu v zemi, k dohledání online. Můžete tedy zjistit, kde bydlí nějaký poslanec nebo vaše oblíbená celebrita. Pokud nejste dohledatelní, je to problém a v podstatě neexistujete.

Lidovky.cz: Uvařila jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo?

Přátelům jsem žádné české jídlo neuvařila, protože českou kuchyni sama nejím. Přivezla jsem jim ochutnat typické české koláče a tatranky, to jim chutnalo, nicméně olomoucké syrečky s díky odmítli.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které jste slýchala, když jste řekla, že jste z Česka?

Skoro pokaždé, když řeknu, že jsem z Česka, lidé hned dodají: „Aha, Československo!“ Ale také říkají, že byli v Praze a že se jim moc líbila. Pokaždé je samozřejmě opravuji, že se Česko od Slovenska odpojilo, ale nevím, zda jim to dochází. Hokej, stejně jako v Česku, je národní sport a Švédi o něm mají přehled. Někteří znají i Nerudu nebo Hrabala.

Lidovky.cz: Liší se politická kultura od té naší?

Zdejší politiku sleduji pouze okrajově, jen pokud se řeší důležité otázky ohledně imigrantů, zdravotní péče seniorů, klimatu a krizi farmářů. Zdá se mi, že švédská politika se od té české liší korektností a snahou nikoho neurazit.