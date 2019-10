Když jsem Italce řekla, že jsem odešla od rodičů v 15 letech, myslela si, že mě odebrala sociálka, říká Češka

Lucie van Koten se do italské Florencie přestěhovala velmi mladá a po dvou letech se do Česka vrátila. „Bylo pro mě překvapující, že ač jsem z Česka (tedy země, ke které vám stačí přejet Rakousko), tak většina Italů netušila, kde Česko leží. Pro mnoho místních jsem proto byla holka z Ruska, která se chtěla dostat do Evropské unie. A bojujte potom s předsudky,“ říká.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Vzpomínám si na všechno velice dobře. Zvláště na to, jak jsem prvně otevřela dveře od našeho bytu, který jsem do té doby neviděla. Bylo to jak otevřít dveře zámku, do renesance, do jiného století. Obýváku vévodil drahý křišťálový lustr a veliký jídelní stůl z masívu a přímo zámecká křesílka. Podobně zařízená byla i ložnice – s rozvrzanou postelí, ovšem s dvěma půvabnými toaletkami.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazila? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Většina našich zvyků byla v Itálii nepochopena, ale to bylo oboustranné. Pamatuji ovšem na Irene, paní přes padesát let, která vychovala tři syny a byla tak celý život v domácnosti. Nejstaršímu synovi bylo třicet, ale stále žil s rodiči. Mně v té době bylo jednadvacet a když jsem vyprávěla, že jsem v patnácti odešla na internát a už se k našim nevrátila, bylo to pro ni tak šokující, že si myslela, že jsem utekla z domova, nebo mě snad odebrala sociálka.

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

Už jsem sedm let šťastně zpět v Česku a nemohla jsem se dočkat, až opustíme Itálii. Vím, že ji lidé považují za ráj, já ji považuji za turistický ráj. Žije se tam však velice těžko a jak říkají expati ve Florencii: „Everything is possible, but nothing works.“ („Možné je tu všechno, ale nefunguje nic.”) Ale naučila jsem se na to všechno vzpomínat s určitým nadhledem a ani dnes bych neudělala nic jinak.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařil jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Přidávám se k těm, kterým chyběl typický český chleba.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Bylo pro mě překvapující, že ač z Česka – tedy země, ke které vám stačí přejet Rakousko – většina Italů netušila, kde Česko leží. Pro mnoho místních jsem proto byla holka z Ruska, která se chtěla dostat do Evropské unie. A bojujte potom s předsudky.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Sledovala jsem ji, když jsem tam žila. To byl ještě u moci Berlusconi a reálně hrozil celé zemi bankrot. Nevěděli jsme, co bude, a tak jsme si každý den chodili do automatu vybírat hotovost s tím, že zítra už možná tu možnost mít nebudeme.