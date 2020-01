Když zavane vítr, je ve vzduchu cítit popel a spálenina, říká Čech v Austrálii

PERTH Kryštofovi Rezkovi je teprve 28 let a Perth na západě Austrálie je jeho druhým domovem už skoro sedm let. Na tamní univerzitě tři roky studoval ekonomii a finance. Při studiu si našel stáž ve firmě, která se zabývá obnovitelnými zdroji. Firma se zaměřuje na bioplyn, staví větrné i solární elektrárny. Dodává energii velkým spotřebitelům a spolupracuje s důležitými dodavateli. Serveru Lidovky.cz prozradil, proč se v Perthu nebát pavouků, i proč ho hluboce zasáhly požáry, které zachvátily kontinent.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Když jsem poprvé přistál v Perthu, vzal jsem si klasického taxíka, Uber jsem tenkrát ještě neznal. Začal jsem se bavit s taxikářem třeba i o meteoritu, který v tu dobu dopadl v Austrálii. A taxikář se sám od sebe rozpovídal o tom, jak je v Perthu neuvěřitelné množství hadů a pavouků. Hadi lezoucí všude po ulicích, obrovští pavouci v domácnostech. A já z toho byl první týden naprosto vystresovaný, než mi došlo, že si ze mě dotyčný pán dělal srandu. Doteď jsem například v Perthu neviděl hada, a pavouků jen pár. Celkově tu je zvířat jako v každém jiném městě na světě. Je tu jen ostrov s volně žijícími klokany a sem tam černé vdovy.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazil? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Ne přímo moje osobní zvyky, ale narazím vždycky, když se snažím místním vysvětlit naše velikonoční tradice. To se dozvím, že lískání holek je pro ně vrcholem sexismu a šílenství. Nebo vánoční večeře. Ty jsou ve světě většinou bohaté a pestré, ale my máme všechno smažené, v trojobalu, a salát, kterému říkáme salát, ale je to ve skutečnosti v podstatě majonéza s bramborama. (smích)

Perth a celkově Austrálie je v porovnání s Prahou hrozně multikulturní. Většina Australanů má kořeny mimo Austrálii, takže jsem pro ně vlastně jenom další cizinec a nijak moc to neřeší.



Lidovky.cz: Setkal jste se s cizinci, kteří přijeli do Austrálie začít nový život, ale jejich australský sen se sesypal?

Já jsem měl výhodu v tom, že jsem v Praze neměl práci v oboru. Jen jsem dělal recepčního při studiu. Tady jsem při studiu rozvážel pizzu. Hodně lidí si ale myslí, že se sem přestěhují a najdou si tu práci, kterou byli zvyklí vykonávat v Česku, že navážou na svou kariéru. Tady je ale extrémně těžké získat práci v oboru hned po příjezdu, zvlášť pokud máte studentské vízum, nebo “Work and holiday” vízum. V době, kdy jsem přijel do Austrálie já, se sem dalo na delší dobu dostat převážně jen přes studijní víza, která nabízela možnost u studia pracovat. Takže si dost lidí myslelo, že se od studia rychle přehoupnou do budování kariéry. Pro zaměstnavatele představují zmíněná víza ale riziko.

Doma vypracovaní lidé se tu pak vrací zpátky do svých studentských let, vrací se za recepci nebo uklízí kanceláře. Já se tu soustředil po příjezdu primárně na školu, ale pro pracující je začátek výzva, jestli ho přečkají nebo odjedou. Nebo jestli zahořknou, a začnou svůj neúspěch svádět na Australany a Austrálii jako takovou. I s tím jsem se setkal.

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

To záleží na tom, jestli si tenhle rozhovor přečte máma nebo šéf. (smích) Záleží na moc věcech. Získal jsem teď vízum na tři roky, a dál už budu moct získat permanentní pobyt a rok na to žádat o občanství. Mám to tu hrozně rád. Lidi i kulturu. Moje práce mě baví a je pro mě důležitá. Ale chybí mi moje rodina, kterou mám na druhém konci světa. Chybí mi Evropa i Praha. Dost se to ve mě pere, a střídají se mi období plánování návratu a ta, kdy bych chtěl zůstat natrvalo tady.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařil jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Chybí mi dost českých jídel, třeba knedlíky tu neseženu. Mám recept, ale není to ono. Jsem na českou kuchyni vytížený, v Čechách se vždycky těším na knedlo vepřo zelo a kuře na paprice. Kamarádům moje zdejší kulinářské pokusy moc nechutnaly, ale těžko říct, jestli za to může moje umění nebo kuchyně samotná. Zrovna nedávno jsem kolegovi ukazoval na fotkách různá česká jídla, a on se hrozně smál, že to je vždycky knedlík, maso, omáčka.

Občas tu česká komunita pronajme restauraci a navaří českou klasiku, je tu o to poměrně zájem. Ale česká restaurace tu není.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Porno. Opravdu. Největší vývoz podle lidí, které tu potkávám, máme jako Češi v pornoprůmyslu. Že jsme pivaři se tu moc neví. Taky slýchám, že jsem z Československa, a že tu mají rádi Prahu, protože ji navštívili.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

To je složitá otázka. Sleduju, protože se mě týká a zajímá mě. Australané na mě v politice působí příměji. A na druhou stranu si jí tolik nepromítají do osobního života jako my. Mají tu podobný systém jako v Británii a USA, kde mají dvě hlavní strany, které se střídají u moci. Zhruba půlka Australanů jsou tím pádem konzervativci a druhá liberálové. Ale nebojí se tu o politice diskutovat, aniž by se navzájem za svoje názory soudili.

Lidovky.cz: Australský premiér Scott Morrison podle agentury AP v těchto dnech řekl, že jeho vláda uznává tvrzení, že teplejší a sušší léta jsou důsledkem klimatických změn. Vnímá tvoje okolí letošní požáry také jako důsledek změn klimatu? A zezelená australská politika?

Myslím, že je to už pár měsíců zpátky, kdy Scott Morrison prohlásil, že nechce popírat, že by klimatické změny neměly na tyto požáry vliv. Zároveň ale řekl, že nechce na základě toho uvědomění dělat unáhlené změny.

My v práci děláme v obnovitelných zdrojích a jsem obklopen lidmi, kteří věří, že klimatické změny jsou vědecky dokázané a negativně nás ovlivňují.

Situace není ideální, ale podpůrné programy na obnovitelné zdroje tu jsou. Je tu řada Australanů, kteří se ve svém osobním i pracovním životě snaží jít ekologii vstříc.

Osobně doufám, že se tu začne v tomhle ohledu víc dít, ale nemyslím si, že můžeme čekat přímou politickou reakci.

Realita je, že Austrálie jako taková je jeden z největších znečišťovatelů životního prostředí na počet lidí na světě. Na těžbě je tu založená celá západní ekonomika. Ale snažíme se tu měnit energetiku, výrobu elektřiny. Něco se v tomhle sektoru děje, ale jestli je podpora dostatečná? To není na mě, abych to hodnotil.

Lidovky.cz: Žijete přímo v Perthu, jak na obyvatele Perthu doléhají požáry? Ovlivňují požáry nějak váš každodenní život? Cítíte horko, pach spáleniny, vidíte v dálce kouř, prach, rudou barvu?

Já žiju v centru města, takže fyzicky mě požáry zasahují minimálně.

Když zavane vítr, tak je ve vzduchu cítit popel a spálenina. V porovnáním s tím, co se děje v buši a na východě, to nic není. Ale hoří i tady u nás na západě.

Lidovky.cz: Ovlivňují požáry meziměstskou dopravu?

Když požáry byly nejaktivnější kolem Sydney, tak odtamtud vedly jen dvě cesty. To zásadně ovlivnilo dopravu v Sydney. Občas shoří i vedení a jsou výpadky elektřiny.

Lidovky.cz: Je to pro Australany téma nebo požáry považují za normální záležitost?

Požáry jsou v tomhle období velmi běžné. Po celé Austrálii v létě hoří, a dokonce se tu zakládají i kontrolované požáry, kdy se ochránci přírody snaží předejít těm obrovským zničujícím požárům. Letos se ale situace, zvlášť na východě, vymkla kontrole. Z médií jsem vyčetl, že se tak děje díky extrémně suchému listopadu a prosinci. Požáry jsou naprosto bezprecedentní a jejich rozsah je nepředstavitelný. Minulý týden vyhořelo dvakrát větší území než je Belgie, umřelo k miliardě zvířat a ty statistiky pořád rostou. Umírají lidi, opouští domovy...

Když jsme se vrátili z Vánoc, které jsem strávil v Česku, sešli jsme se v práci a řešili jsme, jak můžeme pomoct. Mí kolegové mají různě po Austrálii rodiny, někteří i na východě. Je to tu obrovské téma. Jeden můj kamarád, který dělá muziku, bude tenhle týden součástí koncertu, kde se budou vybírat na požáry peníze. Je tu řada podobných aktivit, i sbírka na Facebooku.

Lidovky.cz: Chtěla jsem se právě zeptat, jak vnímáte, že Češi na Facebooku přispívají do sbírky na australské požáry?

Hrozně mě potěšilo, že se mě kamarádi z Čech, kteří tu ani nikdy nebyli, ptají, jak můžou pomoct. Většinou je odkážu na nějaký článek, kde je k tématu pomoci víc. Je hezké, že zareagovali lidi po celém světě.

Lidovky.cz: Médii nejčastěji kolují obrazy uhořelých zvířat nebo vyčerpaných hasičů. Co jsou ale zásadní dopady požárů pro ty, kteří v místě žijí? Co se tobě vybaví jako obraz australských požárů?

Osobně považuju za největší tragédii ztrátu lidských životů. Členové rodin, hasiči, kteří se snaží zachránit ostatní a přírodu, a položí za to život. Ztráta jakýchkoli životů, biodiverzity i zázemí zvířat, vymření druhů, to všechno dohromady mě zasáhlo.