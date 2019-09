Pro celou rodinu. Klínovec je králem českých flowtrailů

Pokud chcete na kolo vyrazit s celou rodinou a ideálně se u toho moc nenadřít, vyzkoušejte flowtraily na Klínovci, které díky své jednoduchosti a pozvolnosti zvládnou i úplní začátečníci. Svým vysokým faktorem zábavy lákají flowtraily samozřejmě i zkušené bikery, kteří ocení i ryze sjezdovou trať. Nejjednodušší trail si tu pak můžete dát i na terénní koloběžce.

Trailpark Klínovec se před pár lety rozhodnul jít trochu jinou cestou, než klasické bikeparky, a vsadil na pozvolně klesající vyhlazené pěšiny, které jsou určené široké veřejnosti. Svézt se tu můžete na modrém, červeném a černém trailu až k městečku Jáchymov a odtud vás zpátky na kopec vytáhne rychlá sedačková lanovka Prima Expres.



Nejjednodušším trailem na Klínovci je modrý Azur, který představuje vyhlazenou lesní pěšinu, která z velké části kopíruje vrstevnice, takže tu nikde nenarazíte na žádný prudký úsek. Zkušení bikeři si tu pro vyšší rychlost musí místy šlápnout do pedálů, pohodářům se stačí houpat v rytmu pozvolných zatáček a jednoduchých terénních vln. Azur je přes 10 km dlouhý a zvládne ho i biker dosud nepolíbený trailovou cyklistikou.

O něco rychlejší je červený trail Rubin, kde jsou zatáčky už poctivě klopené a i terénní vlny jsou o něco málo větší. I pro Rubin ale platí princip plynulosti, takže se tu nemusíte bát žádných krkolomných zatáček a můžete „to pustit“ po svižných vrstevnicových průletech. Na tomto trailu může dovádět jak taťka se synem, tak i ti nejostřílenější bikeři.

Nejvyšší náročnost patří černému trailu Baron, přesto jsme tu na něm potkali i „mamču“ na krossovém kole. I když tu „flowtrailová vyhlazenost“ už není stoprocentní, stále si užijete jednoduchý terén bez kořenovitých či kamenitých úseků.

Letos se Baron prodloužil o další nové úseky, které připomínají mohutné terénní koryto, v němž stačí tělem kopírovat terén, a užijete jedno z nejlepších ježdění u nás. Na Baronu se mi líbí jeho přírodní hliněný povrch, do kterého se pláště pěkně zakousnou, a nemusíte se bát, že by vám kolo uklouzlo po štěrku. Méně zkušený biker Barona sjede, zkušený si tu s puštěnými brzdami užije bikovou extázi!

Jedinou „ nevyhlazenou“ tratí je na Klínovci sjezdová trať Downhill, na které se jezdí i mezinárodní závody ve sjezdu, takže náročnost je patřičně posunutá o několik levelů výše. Nejčastěji se tu budete potýkat s kamenitými pasážemi jak v prudkých pasážích, tak i v klopených zatáčkách a nechybí ani nějaká ta lesní kořenovitá technika. Trať od loňska prodělala pár změn, přibyly hlavně kamenité dropíky a náročnost se trochu zvýšila, takže tuto lajnu doporučuji jen zkušeným bikerům.

Klínovec si připravil něco i pro ty, co rádi šlápnou do pedálů, a tak si u horní nebo dolní stanice lanovky můžete vyžádat mapičku se značenými cyklistickými okruhy zcela zdarma. Vybírat můžete z tras „bez námahy“ nebo cross country okruhů. Co se týká variant bez námahy, jde o trasy Macecha (7 km), Pašerácká cesta (9 km) a Meluzínu (8,5 km), které shodně startují na vrcholu Klínovce, vedou převážně z kopce a zpátky na kopec vás opět vyveze lanovka.

Klínovec v kostce: Vzdálenost z Prahy 1 h 52 min

1 jízda na lanovce dospělí 170 Kč



Celodenní jízdné na lanovku dospělí 590 Kč



Zapůjčení horského kola +1 den lanovka 1490 Kč



Zapůjčení koloběžky + 1 jízda lanovkou 390 Kč



Provozní doba lanovky Prima Expres Červen: Út-Ne 9:30 – 18 hod

Červenec + Srpen + Září: denně 9:30 – 18 hod

Říjen: 1.10. - 6.10 9:30 - 18:00, 9.10 - 13.10 9:30 - 17:00, 16.10 - 20.10. 9:30 - 17:00, 23.10. – 28.10. 9:30 – 16:00, 30.10 - 3.11. 9:30 - 16:00

www.trailpark.cz



My si vybrali cross country okruh zvaný Hadí hora, který rovněž startuje na vrcholu Klínovce, má 15 km a jeho hlavním „highlightem“ je pochopitelně vyhlídka ze zmíněné Hadí hory, která nabídne panorama na Jáchymov i Krušné hory. Trasa zahrnuje výjezdy i sjezdy, z drtivé většiny po přírodních lesních cestách. Z Jáchymova se zpátky na vrchol Klínovce můžete nechat vyvézt opět lanovkou.



Až bude cyklistiky dost, vyjděte si na rozhlednu na vrcholu Klínovce nebo vyzkoušejte sjezd na terénních koloběžkách, které si zapůjčíte u horní stanice lanovky na vrcholu Klínovce. Koloběžky jsou vybavené tlustými pneumatikami, vhodnými pro lesní stezky. Na koloběžce se můžete vydat buď na devítikilometrový sjezd po tzv. Primáčkově trase po široké šotolině nebo přímo na vyhlazený trail Azur, díky kterému hodnotíme klínovecké koloběžky jako jedny z nejzábavnějších v Čechách.

Na Klínovci si každoročně pochutnáme v hospodě U Staré lanovky kousek pod výstupem lanovky Prima Expres. Na venkovní terásce jsme tentokrát k obědu zvolili řízek s bramborovým salátem a mexický guláš. Vybrat si můžete například i z boloňských špaget, ovocných knedlíků nebo vepřového rizota a očekávat můžete štědré porce.