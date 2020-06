Bobovka, pivovar a nové traily. Letní areál Klíny je pro rodiny jako dělaný

Letní areál Klíny nedaleko Litvínova mohou být zajímavým víkendovým tipem jak pro rodiny s dětmi, tak pro bikery všech výkonnostních úrovní. S krušnohorskou kulisou se tu zabavíte na bobové dráze, v lanovém centru, na lezecké věži, koloběžkách nebo v bikeparku. Letošní novinkou jsou oficiální přírodní traily spouštějící se z nedalekého kopce Sayda.

Hned na začátek se patří zmínit zážitek z bobové dráhy, která se tu z billboardů hlásí o slovo už po cestě z Litvínova. Téměř 900 m dlouhá bobovka tu startuje hned u výstupu sedačkové lanovky a v dlouhých i kratších zatáčkách vás protáhne křížem krážem přes sjezdovku, dále vás vyhoupne na mostík, ze kterého se vám to slušně rozjede střemhlav dolů, aby vás bobovka zas po chvíli ukonejšila mírnějším sklonem. O to větší překvapení se dostaví, když se v lese bobovka z nenadání skloní a pokud si bob od začátku nepřibržďujete, tak se právě tady dostaví ty největší „kule“.



Cíl bobovky je u nástupu lanovky, takže jen vyměníte jedno „sedátko“ za jiné a frčíte zas nahoru (vývoz lanovkou je v ceně bobové dráhy). Bobovku můžete pojmout jako adrenalin - celou dobu brzdit co nejmíň a dostat se tak na maximálních 45 km/h, nebo jako rodinnou projížďku s prckem v jednom bobu a brzdou pouštět jen do takové rychlosti, která vám bude příjemná.

Klíny v kostce: Vzdálenost z Prahy 1 hod 30 min



1 jízda na lanovce dospělí (nahoru) 50 Kč



Celodenní jízdné na lanovku dospělí 500 Kč



Bobová dráha 5 jízd děti (7-15 let) 350 Kč



Bobová dráha 5 jízd děti do 7 let 120 Kč



Bobová dráha 5 jízd dospělí 500 Kč



Zapůjčení sjezdové koloběžky 1 hod 190 Kč



Zapůjčení celoodpruženého kola 1 hod 220 Kč



Provozní doba lanovky červen + září: Pátek 11:00-20:00, Sobota-Neděle 11:00 – 18:00, červenec + srpen: Pondělí-Neděle 11:00-18:00 (Pátek do 20:00), říjen: Sobota-Neděle 11:00 – 18:00

Webové stránky areálu www.kliny.cz



Webové stránky enduro trailů www.endurokliny.cz



Mezi další rodinné aktivity na Klínech patří lanový park, který najdete v lese hned pod parkovištěm. Lanový park zahrnuje 18 překážek ve výšce od 3 do 5 metrů a samozřejmě nechybí ani populární přejezd na kladce. Dětem je vhodné připlatit instruktora za 100 Kč, který s nimi celou trasu absolvuje.



Instruktoři jsou rovněž nápomocní i na venkovní lezecké stěně, kterou přímo vedle výstupu lanovky nejde přehlédnout. Na lezecké věži si můžete vybrat ze tří stěn různých obtížností a vyšplhat až do výšky 8 metrů.

My na Klínech přeskočili aktivity lezecké a spíš jsme využívali „stroje“ k jízdě z kopce dolů, takže kromě bobovky jsme si zkusili i terénní koloběžky, které jsme si půjčili v půjčovně hned pod lezeckou stěnou. U kolobrnd jsme ocenili tlusté pneumatiky, které nám leckterý kořen přejeli jak nic a vydali jsme se s nimi na Zelený trail, který je nejjednodušším trailem v bikeparku. Vybrat si ale můžete klidně i modrý trail, protože v obou případech jde o téměř vyhlazené a jen pozvolně klesající pěšinky zpestřené klopenými zatáčkami.

Co nás jakožto bikery na Klínech zajímalo samozřejmě nejvíc, jsou nově zpřístupněné endurové traily, na které se jezdí pěkně „za své“. Traily startují z nedalekého vrcholu Sayda, kam nás zavedl stoupací trail Ethylen. Právě tady jsme potkali jednoho z hlavních stavitelů těchto přírodních trailů Tomáše Trunschku, bývalého českého reprezentanta v MTB disciplínách, z jehož největších úspěchů lze vypíchnout stříbrnou medaili na Mistrovství světa v cyklokrose. Nemusíte se tak bát, že traily někdo „hala bala“ vybagroval, protože tady makal tým bikerů pro bikery, a to pěkně s hráběmi a lopatou.

Ethylen trail je ryze přírodní lesní pěšinka, která zpočátku střídavě stoupá a klesá, v druhé polovině se ale už jen nekompromisně šněruje do kopce v otevřených i zavřenějších zatáčkách, takže i při stoupání přijde na nějakou tu techniku a očekávejte tak otázky: „A vyjel jsi všechny zatáčky?“ ? Výhodou je, že nejdete po žádné nudné šotolině, ale že to lesní pěšinkou pěkně odsýpá.

Stoupací trail Ethylen

Na vrcholu Sayda startují, hned vedle sebe, modrý ORE trail a červený DAM trail, které nemá cenu popisovat zvlášť, protože jsou si charakterově velmi podobné, tedy jde o přirozeně vyježděné traily v bukovém lese, který nabízí velmi příjemný podklad a oba se vyznačují tzv. flow, tedy jsou příjemně plynulé bez přílišné potřeby brzdit či šlapat.

Červený ORE trail s příjemným podložím bukového lesa

Oba traily klesají pozvolně, takže tu nesjíždíte nic prudkého, ani příliš technicky náročného, tu a tam sice narazíte na pár kořenů nebo zavřenější zatáčku, vše je ale na pohodu jetelné, a tak tyto traily zvládne i méně zkušený jezdec. Ke svému konci traily se sklonem malinko přitvrdí, takže úplnému začátečníkovi bych je nedoporučila, pro ty se hodí spíš začátečnické traily přímo v klíneckém bikeparku.

Pohodová část modrého ORE trailu

Vyznavači techniky můžou ke konci modrého ORE trailu zabočit doprava na černý trail SHORTY, který je plný kamenitých sekcí skoro až s trailovým nádechem. Tahle část není rozhodně pro žádné třasořitky a já sama jsem si před některými úseky zastavila a šla se na kamenité sekce podívat nejprve pěšky, což všem doporučuji, protože tu bývají třeba i dvě až tři možnosti projetí a každá je jinak obtížná. Nakonec jsem projela všechny sekce a v sedle byly jednodušší, než se na první pohled zdály.

Kamenitá sekce na černém SHORTY trailu

Zpátky do areálu se z trailů dostanete po šotolinové cestě vedoucí do pěkného krpálu, inu, co jste si sjeli, to si zas vyjedete, to už je zkrátka pravidlo endura. Kdo nerad šlape, může samozřejmě využívat lanovky v bikeparku, který se na Klínech vyznačuje maximální univerzálností. Zatímco modrý a zelený trail si díky mírnému sklonu a minimální technické náročnosti může dát i úplný začátečník, prudké technické sešupy a velké skoky na černých tratích ocení i sjezdař, co na kole už nějaký ten pátek jezdí.



Začátek modrého trailu

Mně se tu nejvíc líbily červené traily, které kloubí klopené zatáčky se zábavnými dvojáčky, mají flow, a zatímco začátečníci je v pohodě sjedou, zkušení si tu budou vrnět nad hravostí trati. Nejvíc bodů má za mě horní část červeného trailu napravo od lanovky (díváte-li se dolů), která začíná pohodovým přescesťákem a následují tři velké lavice, následně si užíváte svižné sekce v klopenkách a dalších menších skocích, které se dají skákat i pumpovat.

Prudší pasáž na černém trailu

Ačkoli bikepark nepatří mezi ty největší u nás, určitě patří k těm zábavným. Kopec je tu maximálně využitý a díky množství bikeparkových prvků a překážek je klidně i víkendovou záležitostí. Bikeparkové trasy a endurové traily budou dokonce 1.8.2020 hostit Mistrovství České republiky v enduru a zúčastnit se mohou i hobby jezdci. Pokud jste vyznavači přírodních trailů, zkuste si závod na vlastní kůži a poměřte síly s těmi nejlepšími v republice.



Aby toho nebylo málo, chystají si Klíny pro návštěvníky na podzim jedno velké překvapení! Jde o Mega Zipline, tedy 2,2 km dlouhý přejezd po kladce na laně nad Šumenským údolím. Zipline tohoto druhu bude nejdelší u nás a dokonce 20. nejdelší ve světě! Už na přelomu září a října si ji budete moct vyzkoušet na vlastní kůži a my u tohohle adrenalinu určitě nesmíme chybět! Klíny mají dokonce i svůj vlastní pivovar Emerán, který najdete hned vedle stejnojmenného hotelu s restaurací. Pivo se tu vaří od loňského roku a dát si ho můžete ve zmíněné restauraci třeba k poctivé české svíčkové. Naším tipem po náročné bajkovačce je jedno (nebo dvě?) „medové“!

My jsme přes víkend byli ubytovaní v hotelu Emerán, takže jsme ráno jen skočili na kolo, které jsme si mohli uschovat v lyžárně v přízemí a mohli tak hupsnout rovnou do trailu. V ceně ubytování máte snídani formou švédských stolů a přikoupit si můžete i finskou saunu nebo masáže.