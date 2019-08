Krásné pláže, čisté moře, moderní letoviska. Bulharsko ale nabízí mnohem víc

Albena, Balčik, Pomorie, Primorsko, Zlaté písky či Sluneční pobřeží. Kdo zažil bulharské pobřeží Černého moře dříve, pozná změnu okamžitě. Modernizovaná letoviska si totiž dnes již v ničem nezadají s těmi středomořskými.

Pláže jsou zde písčité, většinou hodně široké, některé z nich lemují písečné duny, které jim dodávají osobitý ráz. „Bulhaři se o pláže vzorně starají. Jelikož ale patří soukromým firmám, většinou se připlácí za lehátka a slunečníky,“ říká Jana Hájíčková z cestovní kanceláře Neckermann. Jen některé hotely mají pláže vlastní. Moře je průzračné a vstup pozvolný. Navíc, zdejší klima je jedinečné. Vzduch u pobřeží obsahuje jodové páry, což ocení ti, kdo trpí na nemoci dýchacích cest.



Mnoho hotelů se orientuje na rodiny s dětmi. Právě mezi nimi je totiž Bulharsko velmi oblíbené. V některých hotelech mají i česky mluvící animátory pro děti, například v hotelu Nessebar Beach Resort jsou Lollo a Bernie, v hotelu Festa Pomorie je Firáček a v hotelech Laguna Park či Imperial Resort je Fantazie Club.

Kdo chce mít klid, zase může zvolit hotely pouze pro dospělé, tzv. only adults. A objevují se tu i hotely, které cílí na mladé od 16 do zhruba 35 let s dostupnou wi-fi a všudypřítomnými zásuvkami pro případ, že by někomu hrozilo vybití mobilního telefonu.



A program? Jedna velká párty. U bazénů vyhrává hudba od rána do večera, u baru míchají koktejly. Pro větší skupiny tu mají pokoje, kde se může ubytovat až šest lidí. Ti, kdo přijedou sami, naopak mohou příslušný hotel požádat o přidělení společníka přibližně stejného věku a stejného pohlaví, aby nemuseli připlácet za jednolůžkový pokoj.

Řeky, jezera i kamenný les

Zůstat celou dovolenou jen na pláži by ale bylo škoda. Bulharsko totiž nabízí mnohem víc než jen koupání a zábavu v přímořských letoviscích. Stačí vyrazit jen pár kilometrů od černomořského pobřeží do vnitrozemí. Půjčoven aut je zde dost. Menší auto se dá v srpnu půjčit na tři dny od 2300 korun, v září od 1500 korun.

Kdo má rád krásnou přírodu, přijde si na své. Jen kousek od letoviska Primorsko, zhruba půl hodiny jízdy od Burgasu, je přírodní rezervace kolem ústí řeky Ropotamo. Obklopují ji četné lužní lesy, skaliska a jeskyně. U jejího ústí do Černého moře se tyčí nejvyšší duny celého Balkánu. Prozkoumat rezervaci můžete i z loďky. „Když budete mít štěstí, můžete dokonce vidět velkou populaci vodních želv,“ doplňuje Jana Hájíčková z Neckermannu.

Až k pobřeží Černého moře pak sahá nevysoké pohoří Strandža. Doslova se sklání nad Sozopolem, Primorskem, Kitenem, Carevem a Achtopolem. „Krajina je tu plná nedotčených lesů plných buků, olší, jilmů a dubů,“ říká Jan Bezděk z cestovní kanceláře Fischer. Rozmanitá je tu i fauna. Přes nedaleký pevninský most mezi Evropou a Asií se totiž v minulosti přesouvaly četné zvířecí druhy.

Nesebar je klasika. Projít se křivolakými uličkami stojí rozhodně za to.

Západně od pobřeží Burgaského zálivu se zhruba 30 kilometrů do vnitrozemí rozprostírá jezerní planina. „Najdete zde nespočet sladkovodních jezer, která lákají k plachtění či rybolovu nebo třeba jen k procházce,“ dává tip Jan Bezděk. Oblast je domovem více než 300 druhů ptáků včetně vzácného pelikána či sluky.



Z letovisek v okolí Varny můžete vyrazit na výlet do přírodní rezervace Baltata kolem delty řeky Batovo nebo do Balčiku na mys Kaliakra z červených skalisek. A určitě se zajeďte podívat na Pobiti Kamani neboli Kamenný les. „Jedná se o téměř 250 hektarů velké pole kamenných sloupů, jejichž stáří je odhadováno na 50 milionů let,“ popisuje Bezděk. Tato přírodní scenerie až sedmimetrových stalagmitů se formovala erozí a posuny vápencového podloží kolem paleocénu.

Co nabídnout ovšem mají i města na pobřeží Černého moře. Koho láká historie a architektura, měl by zamířit na ostrůvek Nesebar. Projít se křivolakými uličkami s typickými domky, kdy přízemí je cihlové a patro dřevěné, stojí za to. Neméně krásný je starý Sozopol na skalnatém poloostrůvku.

Za návštěvu ovšem stojí také dvě největší pobřežní města – Burgas a Varna. Centrum Burgasu je plné zeleně a krásných promenád se stylovými restauracemi. Nejhezčí je parkový areál Mořské zahrady, který na konci 19. století založil český botanik Antonín Novák, údajně po vzoru barokních paláců Belvedere a Schönbrunn ve Vídni.



Zahrady se táhnou v délce tří kilometrů až k burgaskému přístavišti. Najdete tu námořní muzeum, akvárium, delfinárium, zoo, kavárny, hřiště i letní divadlo. Varna je důležitým přístavem, a to už od dob starých Řeků. Dnes je tak jedním z nejvíce kosmopolitních měst na pobřeží. K hlavním památkám se tady řadí katedrála Nanebevzetí Matky Boží, archeologické muzeum a nedaleký palác Evksinograd.