Kvalita tábořišť roste, ceny také. Češi se vrací do kempů, letošní sezona patří k rekordním

Nejen prázdninová tradice a lepšící se služby, ale i zhoršená bezpečnostní situace v některých zemích Středomoří zvedají návštěvnost českých kempů. Zároveň se však zkracuje doba, kterou v nich lidé tráví.

Letošní sezona by podle majitelů kempů mohla patřit mezi ty rekordní. Podle předsedy Asociace kempů České republiky Bohumila Starého počty hostů, kteří se v tuzemsku neváhají ubytovat ve stanu, chatce nebo v karavanu, roste už třetím rokem po sobě.



„Každoročně počet ubytovaných turistů v kempech roste přibližně o pět procent. Na druhou stranu je ale trend takový, že zatímco před lety se běžně jezdilo na týden, dnes jsou to v průměru tři a půl dne,“ říká Starý. Není ale podle něj vůbec nic výjimečného, když se turisté na prodloužený víkend během sezony do kempu vrátí dvakrát i třikrát. „Doba je rychlejší. Řada lidí se rozhoduje podle toho, jaká je v neděli předpověď počasí. Když vidí, že bude dva dny hezky, vyrazí do přírody, a jakmile se přiženou mraky, zase odjíždí. Pro letošní léto plné bouřek je to typické,“ dodává Starý.



Kvalita? Pomůžou hvězdičky

Právě česká asociace kempů po vzoru Německa a Holandska u nás zavedla bodování, které má za cíl usnadnit turistům rozhodování v tom, kam vyrazit. Funguje na stejném principu jako hodnocení hotelů – tedy formou hvězdiček. Takto hodnocených kempů, které o kategorizaci samy požádaly, je přibližně stovka.

„Samozřejmě to nejsou všechny kempy, které v Česku jsou. Podle Českého statistického úřadu jich je kolem 450, my odhadujeme, že jich je přes 800,“ říká Starý. Těch nejlepších, které se mohou pochlubit maximálním počtem pěti hvězd, je v Česku zatím pouze pět.

Zatímco kempům s nejnižším hodnocením stačí toaleta a umyvadlo s tekoucí vodou, v těch nejlepších lze nalézt i to, co by člověk v kempu běžně nečekal, například saunu, pokrytí areálu signálem wifi, koupelnu pro hendikepované, místnost s přebalovacím pultem, zastřešenou hernu pro děti nebo vyhřívaný bazén. Velkou výhodou z pohledu návštěvnosti je samozřejmě rybník, jezero nebo přehrada, na jehož břehu kemp leží. A pokud to finance dovolují, tak různé atrakce spojené s vodou, zejména tobogany a skluzavky.

Kdo nechce vyrazit naslepo, může k výběru kempu využít publikaci s přehledem stovky kempů, která je nejsnáze dostupná na stránkách Asociace kempů ČR – www.camp-cr.cz. Asociace ji společně se státní agenturou Czech Tourism vydává každý rok.

Další způsob, jak se při hledání kempu nespálit, je řídit se podle výsledků soutěže Kemp roku, která probíhá už od roku 2011. Na internetových stránkách Dokempu.cz lze nalézt její výsledky za jednotlivé roky. O výsledcích loňského ročníku, v němž zvítězil Kemp a chaty Stříbrný rybník v Královéhradeckém kraji, rozhodlo bezmála 12 tisíc hlasujících.

Ceny v kempech porostou

Dobrou zprávou je, že kvalita tábořišť se obecně zvyšuje. Pomáhá tomu i vyšší návštěvnost. Ze čtyřhvězdičkové kategorie do pětihvězdičkové se tak letos přehouply dva kempy. „Nároky hostů jednoduše rostou. Ačkoliv filozofie kempování spočívá v propojení s přírodou, dnes řada návštěvníků očekává od kempů služby jako v penzionu. Ovšem za řádově nižší peníze. Těžko se pak zdražuje, aby bylo na investice, ale i rostoucí ceny elektřiny a vody,“ říká Starý.

Podle asociace kempů z tohoto pohledu mají situaci jednodušší kempy v turisticky oblíbených lokalitách, u kterých není výjimkou, že mají prázdninovou ubytovací kapacitu z větší části plnou a někde i úplně plnou ještě předtím, než prázdniny vůbec začnou. Kdo tedy plánuje jeden den sbalit a druhý den vyrazit do kempu v turisticky oblíbených oblastech, typicky v jižních Čechách a na jižní Moravě, mohl by s hledáním volném místa snadno narazit. Navíc si v nich oproti minulosti připlatí.



„Jsou to často vyloženě rekreační kempy. U těch je nárůst ceny za poslední rok prakticky jistý. Pak je ale ještě skupina kempů, které jsou spíš v severní části republiky. Do nich jezdí ti, kteří jezdí na kole nebo chodí po horách. Takové kempy jsou se zdražováním opatrnější. Obecně se ale dá říct, že ceny za posledních pět let v průměru vzrostly o pět procent,“ popisuje Bohumil Starý. „Jsou kempy, které nezdražovaly několik let, ale od jejich majitelů slyším, že když to neudělali letos, tak příští sezonu ceny zvýší.“