Liduprázdné Apeniny jsou plné přírodních trailů, MTB nadšenci se vyřádí, říká cestovatel

Jirka Nováček je certifikovaný průvodce, kartograf a všeuměl na volné noze. Prostor pro osobní realizaci a kýženou volnost našel v průvodcování. Jeho specialitou jsou MTB zájezdy, které provádí už čtvrtým rokem pro CK Kudrna.

Jaký nejzajímavější MTB zájezd má letos CK KUDRNA v nabídce?

Pro rok 2019 je v nabídce několik stálic, které jistě nezklamou žádného nadšeného bajkera. Osobně bych doporučil třeba Apeniny MTB. Téměř liduprázdné hory, plné přírodních trailů, volně se pasoucího dobytka a skvělé italské kuchyně. Ověřená kombinace pětkových bajků, kde se vyřádí každý trailový nadšenec. Novinkami pro letošní sezonu jsou, mimo jiné, podzimní „bajkové eldorádo“ Livigno MTB a závěrem roku předvánoční přejezd „africké perly“ Maroka na kole.

Jak se hledají ideální trasy a destinace pro cesty s kolem?

Faktorů pro ideální destinaci může být hned několik. Pro mě je vždy podstatná kombinace terénů. Preferuji technické lesní a horské traily plné kořenů a kamenů, kde člověk prověří svoje dovednosti. Do výběru ale taky vstupují aktuální informace o nových trailcentrech, mapové podklady, doporučení od známých, kteří tam už třeba byli nebo v oblasti žijí a různá lokální bajková fóra a články na webu. V neposlední řadě mi pomáhá i moje osobní zkušenost např. z pěšího či lezeckého výletu. Kombinace těchto faktorů pomůže udělat hrubý plán pro průzkum a následný zájezd.

Opravdoví srdcaři s kolem cestují i letadlem. Je to náročné a složité na organizaci?

Když si kolo dobře připravíte a zabalíte do krabice, tak už je to hračka. Jediné, co vás čeká je doprava velkého balíku na letiště a z letiště. Navíc vám krabice hravě poslouží na uložení dalších věcí, které nemusíte mít v extra kufru. Limit bývá kolem 30 kg, což je při stále se snižující váze kol dostatek prostoru třeba na spacák apod.

Cestovní kancelář vám potom zajistí/pomůže zajistit letenku pro vás i kolo a poradí, jakou krabici vybrat. Případně máme pro takové účely návod, jak si kolo správně zabalit do letadla. Co se občas může stát je, že některé balíky nedorazí do cílové destinace. Naštěstí je to ale situace, která se stává dle slov klasika: „maximálně jednou za deset let“.

Máte nějaký tip na ideální destinaci na kole a proč?

Já osobně nemám moc rád přelidněná místa. Na druhou stranu se ale rád povozím na singletrailech nebo ideálně přírodních pěšinách a ochutnám dary místní kuchyně v kombinaci s koupáním v moři. Tohle vše pro mě spojuje střední Itálie. Národní parky Apenin jsem si zamiloval zhruba před čtyřmi lety a pořád se tam rád vracím. Člověk se tam může toulat na kole nebo pěšky a pořád objevovat nová místa a cesty. Navíc z místních do hor skoro nikdo nechodí a nikdo vás nehoní, že jezdíte po květnatých loukách v NP. Je to něco jako být v rumunských Karpatech, ale máte navíc západní infrastrukturu s horskými chatami a dobrotami a k moři kousek.

Na kole pozná člověk mnohem větší úseky krajiny než pěšky. Je ale čas na důkladné prozkoumání?

Máte pravdu, cyklocestování je specifickým způsobem objevování krajiny. Já však považuji jízdu na těžko na kole bez závislosti na ostatní dopravě potažmo ubytování za nejlepší způsob cestování. Celou dobu jste stále v kontaktu s místními. V některých destinacích, jako to bylo třeba v Maroku, jste navíc tak trochu „exot“, takže vás lidi zvou na čaj, nebo vám dokonce nabídnou místo na přespání. Urazíte sice delší vzdálenost, takže se zdá, že průzkum není důkladný. Na druhou stranu, pokud máte dostatek času, tak vám nic nebrání zastavit, zůstat pár dní, kolo někde bezpečně uložit a vypravit se na průzkum pěšky. Věřte mi ale, že po několika dnech vám šlapání bude chybět a už se zas budete těšit do sedla.

Jak probíhají MTB zájezdy s CK Kudrna?

MTB zájezdy CK Kudrna se prakticky dají rozdělit na dva typy. Prvním z nich jsou tzv. „etapovky“, kde se každý den přesouváte z místa na místo, autobus vám veze všechny věci, které nepotřebujete na kole, a spíte jeden nebo dva dny v jednom kempu/apartmánu. Druhým typem jsou hvězdicové zájezdy. V tomto případě zůstáváte na jednom maximálně dvou ubytováních v průběhu celého zájezdu a každý den vyrážíte na etapu ze stejného místa. V obou případech, pokud spíte ve stanu, máte podporu Kudrnovské polopenze, která je skvěle připravena a kuchaři kouzlí jednu dobrotu za druhou. Takže nepočítejte s tím, že nějaká kila ztratíte.

Jak široká je nabídka MTb zájezdů u Vás a kam lidé jezdí nejradši?

Každým rokem se cestovka snaží svoji nabídku rozšiřovat. Stálicemi jsou Rakouské Alpy, Slovinsko, Itálie, Švýcarsko. Oblíbené jsou ale taky balkánské zájezdy do Albánie nebo Bosny. Letos jsou navíc v nabídce tři nové MTB zájezdy: Livigno MTB, Pyreneje MTB a Maroko MTB. Obecně platí, že po Evropě se dobře plní kratší zájezdy, jako jsou třeba Slovinsko MTB nebo Solná komora. Na druhou stranu ale třeba zmíněné Maroko se prodává skvěle už jen pro svůj exotický nádech.

Lago di Garda je taková MTB klasika. Prozradíte ale třeba nějaký tajný tip na neobjevenou MTB destinaci?

Momentálně mám v hledáčku chorvatský Velebit nebo Norsko. Chorvatsko je sice oblíbené v ČR hlavně kvůli moři, ale např. severní Velebit je nádherným NP, kde se dá skvěle bajkovat na hřebenech s překrásnými výhledy na moře. Navíc je to lokalita pro Čechy cenově přívětivá a spojení moře a kola je k nezaplacení. Norsko je sice s ohledem na ceny pravým opakem, díky svojí topografii ale nabízí skvěle vybavené bajkparky a přírodní traily. Z mnoha možností bych zmínil třeba Hafjell Bike park nebo Arendal singletrack.

V jaké zemi se cyklista může dočkat nejlepších služeb, ať už mluvíme o toleranci v penzionech nebo třeba množství udržovaných singletrailů?

Rakousko nebo severní Itálie mají v tomto ohledu pro mě prim. Nicméně se situace mění velice rychle i v ostatních zemích, jako je Slovinsko nebo třeba i u nás. Singletrail parky rostou jak houby po dešti, zimní střediska budují infrastrukturu pro bajkery na léto a s tím se jim prodlužuje sezóna.

A máte nějaký tip na bikový ráj mimo Evropu?

Kanada a především Britská Kolumbie s celosvětově známý bajkový ráj Whistler je něco jako Mekka MTB. Hustá síť trailů, skvělá infrastruktura a zázemí pro nadšence jedné stopy. Nejen sjezdaři, ale i závoďáci, rekreační a silniční cyklisté si zde najdou své.