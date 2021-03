Lockdown od Vánoc. V Německu se opatření dodržují a lidé jsou ukázněnější, říká Češka

Vendula Zlámalová žije a pracuje v německém Dusseldorfu, kde platí sice přísná opatření, ale podle jejích slov je lidé dodržují a chovají se ukázněněji než v Česku. „Minulý rok v březnu během první vlny byla nálada horší. Všichni byli ze situace, která nastala, spíš vyděšení a vystresovaní. Toaleťáky mizely z regálu rychlostí blesku. Dnes už je to spíš únava a frustrace,“ říká.

Lidovky.cz: Jak to nyní v Německu vypadá a jaká opatření zde platí?

V Německu se začalo částečně zpřísňovat kolem října a listopadu minulého roku. Samotný lockdown byl zaveden už před Vánoci a funguje i nyní. Roušky se musí nosit na veřejnosti a v hromadné dopravě. Lidem je doporučeno dodržovat rozestupy od ostatních alespoň metr a půl. Kromě velkých supermarketů, pošty, drogerie je všechno zavřené víceméně. Restaurace fungují jen jako pick up nebo na dovážku.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Tohle je docela zajímavé pozorovat. V Německu, nebo alespoň v mém okolí, se lidi snaží nařízení dodržovat. Lidé to většinou ale neberou jako nařízení od vlády, nýbrž jako vyjádření respektu mezi sebou. Prostě se snaží nenakazit se navzájem. Připadá mi, že tu vládne větší vstřícnost - lidé to prostě berou tak, že dodržují nařízení kvůli sobě a ostatním.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe? Nejsou už lidé unaveni z neustálých změn?

Minulý rok v březnu během první vlny byla nálada horší. Všichni byli ze situace, která nastala, spíš vyděšení a vystresovaní. Toaleťáky mizely z regálu rychlostí blesku všude. Dnes už je to spíše únava a frustrace. Únava z toho, že to nebere konce. Jedna vlna střídá druhou.

Lidovky.cz: Jak se v Německu staví k vakcíně proti koronaviru a kdy by měla být v zemi dostupná?

V mém okolí panuje spousta rozdílných názorů. Mladší generace o vakcínu dvakrát nestojí, ale většina se shodna na tom, že starším lidem je vakcinace ke prospěchu. Já sama věřím, že rizikové skupiny „fron-line workers“ si vakcínu zaslouží první. Ale ještě jsem se nerozhodla jestli se očkovat nechám, jak to tak vypadá stejně na to mám moře času.

Češi v cizině Sledujete rubriku Češi v cizině a zdá se vám, že v seriálu některé země chybí? Jsou to zrovna ty, ve kterých žijete? Ozvěte se nám. Pokud se s námi chcete podělit o svoje názory a dojmy, napište nám na adresu cesivcizine@lidovky.cz. Uveďte svoje jméno a krátce popište místo, kde žijete a důvod, proč jste do zahraničí odjeli. Jako předmět zprávy uveďte "Češi ve světě".

Lidovky.cz: Dokázala byste porovnat situaci v Německu a v Česku?

Mám trošku výhodu, že můžu náladu posuzovat a srovnávat ze tří různých zemí. Jeden z mých bratrů žije v Anglii a druhý bratr žije trvale v Olomouci. Voláme si každý týden a je zajímavé slyšet z první ruky, jak se situace v jednotlivých zemích liší. Bohužel musím říct, že mě strašně mrzí, jaký chaos panuje v Česku a jak se tam situace stále vyhrocuje. Stav komunikace vlády je slabý, roztržitý a v mnoha případech nesmyslný. Podpora, obzvláště malých firem či podniků, je nulová. Lékařská a vědecká expertiza často přehlížená, nařízení se mění každé dva týdny, podle toho odkud vítr foukne. Je naprosto přirozené, že se Češi bouří. Hodně frustrovaných lidí potom nejen, že vládě nevěří, ale hledají odpovědi jinde, často i v dezinformacích, které zní smysluplněji než nařízení vlády.

V Německu, nebo tedy alespoň v mém okolí, se lidé chovají mnohem ukázněněji. Poslouchají nařízení, jelikož vláda jedná organizovaně, navíc se řídí názory expertů a finančně podporuje lidi a firmy, které jsou lockdownem přímo zasaženy. Lockdown a restrikce jsou plánované cíleně.

Vendula Zlámalová Vendula Zlámalová pochází z Olomouce, ale již deset let žije v zahraničí. Strávila pět let ve Velké Británii, nyní žije a pracuje trvale v německém Dusseldorfu. Pracuje pro kosmetickou společnost Lush Fresh Handmade Cosmetics jako „product launch support“ a koordinuje výrobu nových produktů.



Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

Pracuji pro kosmetickou firmu se základnou v Dusseldorfu. Minulý rok jsem strávila jen jeden měsíc na „kurzarbeit“, kde člověk kvůli částečnému nebo úplnému uzavření firmy nepracuje. Stát všem zaměstnancům přesto platí přes 60% mzdy a naše firma to potom dorovnává do 80%. Po většinu roku ale pracuji normálně jako jedna z mala. Celkový počet zaměstnanců se nám podstatně snížil. Někteří zaměstnanci jsou na kurzarbeit i půl roku. Někteří musí pracovat na poloviční úvazek, jelikož je méně objednávek. Se vším, co se na světě a v jiných zemích děje, jsem ráda, že práce i podpora od státu tu je. Jediné, na co si pak může člověk „stěžovat“ je jen fakt, že možnost zajít do restaurace či do kina se jen tak nevrátí. Ale pro mě je to jen malá daň za to, abych přispěla k celkovému zlepšení situace.

Lidovky.cz: Jak je na tom tamní zdravotnictví?

Nepociťuji, že by zdravotnictví či lékařské vyšetření bylo jakkoli omezeno. Je tu více preventivních opatření i kvůli „banálním“ návštěvám u lékaře, ale všechno funguje, jak má. I když jsou čísla stále vysoká, nemocnice to zvládají.

Lidovky.cz: Mohou lidé chodit na testy zdarma?

Pokud je podezření na covid z důvodu přímého kontaktu s nakaženým, obvodní lékař či odběrová laboratoř provádí testy zdarma. Pokud jdete na test bez příznaků (“bezdůvodně“), nebo z osobních důvodů (cesta do zahraničí), musíte si za test zaplatit.