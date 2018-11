Lyžování kousek od hranic i vánoční trhy ve sklepních uličkách. Dolní Rakousko láká na zimní dovolenou

PRAHA Kdo míří za zimním dobrodružstvím nebo gastronomickými zážitky, nemusí vůbec jezdit daleko. Jen pár kilometrů od hranic s Českem na rozmanité svahy, běžkařské trasy i dobré víno láká oblast Dolního Rakouska. A zatím celkem úspěšně. Za posledních deset se zde množství českých turistů zdvojnásobilo.

Celkem 24 lyžařských středisek a více než 200 kilometrů sjezdovek slibuje Dolní Rakousko, které se by se dalo s nadsázkou definovat jako vstupní brána do Alp. Místní sjezdovky jsou povětšinou mírné a široké, a tak osloví především rodiny s dětmi a lyžařské začátečníky. Speciálně pro děti lyžařská střediska nachystala řadu zábavy, aby si lyžování co nejvíce užily.



Například v Annabergu mají od letoška možnost vyzkoušet si ranní lyžování s názvem Guga hö za východu slunce na nedotčené sjezdovce a se zaslouženým brunchem, nebo se vyřádit ve fun parcích Anna-park. A podobnou nabídku mají i ostatní lyžařská střediska, St. Corona am Wechsel, Puchberg am Schneeberg nebo Ötscher či Mönichkirchen-Mariensee. Stačí si tak jen vybrat.



Zajímavé jsou také ceny skipasů, které se od českých příliš neliší. Například v už zmíněném Annabergu pořídíte celodenní skipas pro děti za částku 18,5 eur (asi 470 korun), pro dospělé cena činí 35,5 eur (asi 920 korun). V St. Corona am Wechsel dokonce skipas pro dospělé i dítě stojí shodně 16 euro (asi 415 korun). Poměr cena-výkon se tak může řadit mezi přednosti lyžování v Dolním Rakousku.



Zrelaxovat se a užít si zimu jde v Dolním Rakousku i mimo sjezdovku. Sportovní nadšence zaujme možnost půjčit si sněžnice a vyrazit za doprovodu průvodců na jednu z horských tras lemovaných tichou přírodou, pořádnou dávku zábavy zase zajistí sáňkařské dráhy v Mostviertelu nebo Semmeringu.



Více než aktuální je v nadcházející zimě návštěva některého z adventních trhů v malebných městech. Během listopadových a prosincových víkendů můžete prožít trhy na zámku, na hradě nebo například ve sklepních uličkách města Weinviertel. Chybět na nich nebudou nejen regionální potraviny, pečené kaštany či řemeslné výrobky, ale také dobré víno, kterým je celá oblast Dolního Rakouska proslulá.



Ať už se tak rozhodnete brázdit svahy nebo si jen v klidu popít svařák před vánočním shonem, Dolní Rakousko nabízí alternativu ke vzdáleným střediskům a mnohdy přeplněné Vídni. Navíc můžete vyrazit jen na jediný den a rozhodnout se, jestli právě Dolní Rakousko se stane dovolenkovou destinací v dalších sezónách.