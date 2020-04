Lži, bojkot a ignorace. Trump se zachoval nezodpovědně, říká česká fotografka z New Yorku

New York/Praha „Donald Trump a vláda se chovají naprosto nezodpovědně, času měli dost. Bohužel, nikdo nereagoval a veškerá propagace byly jen samé lži, ignorace a bojkotovaní,“ říká Barbora Zeigler, česká fotografka žijící v New Yorku.

New York patří mezi nejvíc postižená města pandemií koronaviru. Jak zvládáte přísná opatření, která ve městě platí?

Pro mne jako pro Češku žijící v New Yorku sedm let, a převážně pracující v pozici freelance fotografky, je to v čase, jako se nacházíme právě teď, opravdu těžké. Bohužel v tom nejsem sama. Když se nad tím zamyslím, neznám snad nikoho, kdo by v době epidemie nezažíval pracovní a finanční krizi. Od přátel zdravotníků po architekty, nemluvě o umělcích a lidech na volné noze, kteří si vydělávají sami na sebe. My všichni zažíváme něco, na co nikdo z nás připraven není. V tuto chvíli nikdo neví, co bude dál.

Žijete v USA sama, nebo s rodinou?

Jsem vdaná, takže ve dvou se to táhne lépe. V tuto chvíli je podpora rodiny opravdu důležitá finančně i psychicky. Lidé, kteří jsou sami, zažívají těžké chvíle a je pro ně těžší se izolovat. Být sám není jednoduché. V New Yorku žije mnoho single lidí. A tím se zvyšuje možnost dalších úmrtí - sebevražd či předávkování.

Co nyní děláte? Zakázek vám pravděpodobně výrazně ubylo...

Jako fotografka se momentálně soustředím spíše na editorskou práci z domova. Dále jsem začala šít roušky a postupně se zajímám více o to, jak pomoci ostatním. A při tom chci najít možný nový směr do budoucna. Natáčím také dokument o slovenském umělci žijícím v New Yorku Gabrielu Levickem. Bohužel z důvodu koronaviru jsme i natáčení prozatím museli přerušit. Možná je čas natočit něco právě o tom, co se děje kolem nás a jak moc to zasahuje do našich životů. I takovéto situace mohou přinést nové možnosti. Uvidíme, jak se toho svět chopí.

Setkáváte se, případně alespoň komunikujete s ostatními lidmi? S jakými problémy se Američané potýkají?

Smutné je, že v tuto chvíli lidé a přátélé, které mám, mají větší starost o to, jak pracovat a dále vydělávat. Nemyslí na vlastní zdraví. Mnoho Američanů nemá zdravotní pojištění, někteří tu žijí ilegálně. A i ti, co pojištění mají, musí zdravotní péči uhradit. Takže si asi umíte představit, co to znamená právě teď. Totální kolaps zdravotního systému, který už tak byl poměrně narušen. Možná nastávají časy na velké změny, doufejme, že budou k lepším a pozitivnějším zítřkům, v nichž všichni lidé budou mít možnost mít zdravotní ošetření a péči.

New York je v karanténě už několik týdnů. Jak přežívají obyvatelé „zastavení“ města?

Ve městě jako je New York lidé doma sedět nechtějí a neumějí. Doteď to nikdy nezažili. Učíme se to, ale jsem trochu zklamaná, jak pomalu to jde. Právě v této chvíli, kdy je potřeba co nejvíce táhnout za jeden provaz, abychom se opět brzy mohli nadechnout. Ale vím, že New York má zvláštní sílu a vždy se vyléčí a postaví zpět na vlastní nohy.

Znáte někoho, kdo se nakazil koronavirem?

Znám. Mám přátele, co se koronavirem nakazili. Všichni mladí se z toho ale dostali sami. Doktoři jim test ani nedělali. V té době nebyla možnost si ho nechat udělat, takže mnoho lidí už ho mělo, ale nevěděli o tom. Bohužel znám i pár lidí, kteří bojovali o život či o něj nadále bojují. Modlím se za ně.

Myslíte si, že vláda Donalda Trumpa bojuje s pandemií dostatečně, nebo situaci podcenila?

Trump a vláda se chovají naprosto nezodpovědně, času měli dost. Bohužel nikdo nereagoval a veškerá propagace byly jen samé lži, ignorace a bojkotování. Ale lidé v New Yorku jsou silnější než vláda, jelikož oni jsou bez nás nic. Takže i přes všechny zábrany a překážky věřím, že vše zvládneme a brzy se vrátíme do „nového“ světa, snad bude lepší než ten dnešní. Opět budeme moci vyjít ven a navštívit své rodiny. To jsou slova, která dnes nejsou skutečností. A proto budeme dělat vše proto, aby se to mohlo vrátit.