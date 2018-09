NOMÁDI: Mala_cestovatelka vyráží na cestu kolem Evropy. Dodávku si upravila sama

Cestovatelská sezóna pomalu končí, ale ne pro všechny. Klára Hantychová, která si na Instagramu říká Mala_cestovatelka, v posledních dnech finišovala na své obytné dodávce. Teď vyrazila na sólo cestu po Evropě.





Dodávku si upravujete sama, pouze s „rodinnou dopomocí“? Proč jste zvolila tento postup?

Jsme rodina kreativců, neustále něco tvoříme a rekonstruujeme. Když jsem volila způsob, jakým auto připravit na cesty, nic pro mě nebylo dost osobité a jak se říká: můj šálek kávy. Úprava, kterou provádím, zabere sice více času, protože spoustu věcí vidím poprvé v životě, ale až na to budu koukat zpětně, vím, že nebudu litovat. K některým věcem je potřeba více rukou a zkušeností a v ten moment mi pomáhá táta. Takže skoro se vším (smích).

Kde jste brala inspiraci pro řešení interiéru vestavby? Máte oblíbené skupiny, stránky či blogy, které můžete lidem s podobným nápadem doporučit?

Sledovala jsem na youtube způsoby, jak postupovat s přestavbou auta, to je asi nejbohatší zdroj informací. V zásadě jsem nikde po další inspiraci nepátrala, protože čím více jsem si hltila hlavu ostatníma přestavbama, tím více jsem ztrácela vlastní kreativitu k tvoření. Měla jsem v hlavě nějakou vizi a za tou jsem si šla.

Klasická otázka z „nomádských“ fór zní: Čím zateplujete interiér? Mirelonem?

Uf. Izolace auta mi zabrala nejvíce času. Jak po stránce vymýšlení, tak po stránce realizace.

Já mám odizolováno třemi vrstvami. První je tenká podlahová izolace. Na druhou vrstvu jsem použila PUR desky, které jsem vyměřila a vyplnila jimi nerovnosti. Některá hůře dostupná místa jsou vyplněna pěnou. Třetí vrstva izolace je zmíněný Mirelon. Použili jsme ho jako poslední vyrovnávací izolaci na střechu, boky i podlahu. Tak snad mi nebude zima.

Co podle vás nesmí v obytné dodávce chybět? Jedete na sólo jízdu, je vestavba pro jednoho?

Vestavba je vytvořena pro dva. Sprintera v budoucnosti nebudu využívat jen já, ale určitě jej využije i rodina a přátelé. Bez čeho bych se v dodávce neobešla, je okno. Zpočátku jsem ho v autě neměla, takže to byla po motoru druhá nejdůležitější věc. Co mi teprve bude chybět, to doplním v průběhu cesty.

Kde se ve vás vzala myšlenka vzít šroubovák, matičky a začít upravovat dodávku?

Jak jsem již zmínila, ráda rekonstruuju a opravuju věci. Pustit se sama do auta sice byla bláznivá myšlenka i na mě, ale mám ráda výzvy a kdo mě zná, ví, že jsem ztřešťená, takže jsem si řekla: proč ne.

Hrála jste si jako malá s autíčky?

Já byla klasicky panenková. Ale táta měl kdysi starou jawu, na které na zahradě pracoval a já musela být vždycky u všeho. Šmejdila jsem okolo motorek, aut, dokonce i u výroby nábytku. Naštěstí jsem asistovala i mamce v kuchyni, takže vařit umím taky.

Vyrážíte na několikaměsíční sólo jízdu. Co na tenhle plán říká vaše okolí?

Abych se vrátila, až budu normální (smích).

Proč jste si vybrala Mercedes-Benz Sprinter?

Výběr auta trval dlouhé měsíce. Čekala jsem na vhodnou příležitost za dobrou cenu. Prohlédla jsem si hodně typů aut, ale nakonec zvítězil mercedes, se kterým mám spoustu zkušeností i z práce. A tenhle Sprinter, to byla láska na první pohled.

Jaký je váš cestovní plán? Kam hodláte zamířit?

Plány. Těch jsem měla už opravdu hodně. Zrovna dneska jsem plán cesty opět změnila. To, co se nemění, je fakt, že hodlám projet Rakousko, Slovensko, Německo, Holandsko, Belgii, Francii, Portugalsko, Španělsko....... a tak dále, kam mi to jenom auto dovolí.

Auto jste trochu testovala. Ukázalo se něco, co jste musela předělat, případně změnit v projektu?

Změn už proběhlo nespočet. Zásadní byla výměna celého motoru. Nicméně i přes to - po měsících zkušebního provozu - mi praskla hadička na naftu, den po natankování plné nádrže, což naštve. Výměna proběhla naštěstí rychle a nijak zásadně mě to nezdrželo. Jsem ráda, že se mi tahle událost nestala někde v Rakousku v horách. A podobných drobných závad se objevilo během zkušebních jízd více, ale doufám, že jsem jich stihla co nejvíce odhalit před odjezdem mimo ČR.

Jaká je vaše motivace cestovat? Proč to děláte?

V předešlých deseti letech jsem procestovala svět letadlem od Ameriky přes Mexiko, Island až po Japonsko. Teď je na řadě Evropa a letadlem je to nuda. Proč to nevzít autem? A proč v něm rovnou nespat a nebydlet? Takhle nějak se ta myšlenka zrodila.

Co si od cesty slibujete?

Že mi dá přesně ten pocit na duši a těle, v který doufám. Vítr ve vlasech, láska v duši, život na pankáče.