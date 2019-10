Máte v Chicken republic internet? I na to se mě Holanďané ptají, říká Češka

Helena Procházková žije v Holandsku už deset let, se svým manželem zde vychovávají dceru a syna. „Český zvyk, který Holanďané nechápou, je houbaření. Sbírání hub v lese a vynášení čehokoliv, byť malé větvičky, je zakázáno, trestá se pokutou až 500 eur. Taky teplé obědy, Holanďané jedí v poledne obložené chleby,“ říká.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Na první dny po příjezdu si vzpomínám. Byl podzim, listopad. Byla zima, foukalo, pršelo. Do Holandska jsem přijela s mým tátou, který tu taky žije. Shodou okolností ztratil pas, který musel jet do Česka vyřídit, já jsem v Česku nebyla spokojená, a čekala jsem na první příležitost vycestovat. Ta přišla, a tak jsem si sbalila jednu malou tašku, v kapse jsem měla 10 eur, a s tátou jsem odjela do malého města Noordwijk aan Zee kousek od Amsterdamu. Byla jsem jako Alenka v říši divů, první dny jsem trávila tak, že jsem nakukovala Holanďanům do oken, protože nemají závěsy, chodila po pláži, jedla typické holandské jídlo “kibbeling”, což jsou kousky smažené ryby obalené v těstíčku a podávané s omáčkou, a divila se, jak jsou všichni strašně milí, jak mají krásné a upravené domečky, a mluví anglicky, prodavačky v obchodě, na benzínce, sestry u doktora, babičky v parku na lavičce i malé děti.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazila? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Český zvyk, který Holanďané nechápou, je houbaření. Sbírání hub v lese a vynášení čehokoliv, byť malé větvičky, je zakázáno, trestá se pokutou až 500 eur. Taky teplé obědy, Holanďané jedí v poledne obložené chleby. Taky sladké obědy, třeba palačinky nebo rýžový nákyp. A papuče!

Helena Procházková

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

Do Česka se určitě někdy v budoucnu vrátit chci. Nevím kdy a na jak dlouho, na stálo asi ne, možná na rok, dva nebo napořád, uvidíme. Mám dveře otevřené, a jestli se zítra vzbudím s pocitem, že přišel čas, tak sbalím muže, děti a odjedeme.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařil jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Na české jídla jsem nikdy moc nebyla, ani za mého života v Česku. Doma vařím hlavně turecké pokrmy, ale nedávno jsem udělala poprvé sladké knedlíky na oběd a měly úspěch. A chybí mi český chleba. Děsně!

Lidovky.cz: Máte děti? Učíte je česky?

Mám dvě děti, synovi je šest let, dceři skoro tři roky. Česky umí krásně oba dva, mají češtinu jako první jazyk, ačkoliv vyrůstají ve čtyřjazyčném prostředí. Můj muž je Turek, takže na děti mluví turecky, já na ně mluvím česky, doma všichni spolu anglicky a ve škole mají holandštinu. Zvládají to skvěle, a jsem na ně moc pyšná.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Většinou krásné. Hodně Holanďanů do Česka jezdí, většinou v zimě na lyže, na vánoční trhy do Prahy a v létě do lesů a hor, takže se ptají, jestli jsem z Prahy, že se jim tam moc líbilo, jídlo skvělé a pivo ještě lepší! Ale taky se našlo pár takových, kteří se mě ptali, kde je ta Chicken republic, jestli tam mluvíme rusky a jestli máme internet.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Politiku nesleduji, českou ani holandskou.