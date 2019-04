Méně známá místa v okolí jihotyrolského Bolzana: Merano, Knottnkino nebo Schwarzseespitze

Dolomity nebo Lago di Garda. To jsou dvě destinace, které často zastíní nádherné okolí jihotyrolského Bolzana. Nechte se ale občas zlákat na méně turistické destinace. Pár z nich najdete teřba v tomto článku.

Dlouhá cesta z rušného Bolzana na vrcholky hor

Přes Bolzano jsem projela minimálně desetkrát, cestou za lezením v Arcu i Julininým balkonem ve Veroně. Nikdy jsem se tu ale nezastavila a zpětně můžu říct, že to byla opravdu škoda. Prakticky ze středu města se dá totiž vyjet na naprosto dechberoucí místo v okolí Gasthausu Schwarzseepitze.



Na velkou a pohodlnou lanovku směrem na vesničku Oberbozen nasedáme časně z rána a ranní sluneční paprsky nás doprovázejí až do horní stanice, kde jen rychle přesedáme na stylový panoramatický vláček vedoucí až do Klobensteinu. Mnohým by tenhle zážitek stačil na celý den, protože atmosféra i výhledy jsou skvělé, my ale pokračujeme dál.

Pěšky nebo autobusem se dá dojet až k lanovce vedoucí na již zmíněný Schwarzseepitze, kde si už budete připadat na opravdových a pořádných kopcích. Zaslouží se o to zejména panoráma Dolomit, které budete mít odsud doslova na dlani. Méně schopným turistům se nabízí možnost procházky po panoramatickém okruhu okolo jezera. Nabízí se tu hned několik stylových posezení a zpevněná cesta, kterou zvládnete i s dětským kočárkem. Zdatnější se mohou vydat až na vrchol Ritter Horn (2260 m n. m.) či ještě dále.

Outdoorové kino, které chcete v každém obchoďáku

Několik řad sklopných sedačky s opěrky na ruce, šumící les okolo a před vámi skalnaté vrcholky s modrým nebem posetým bílými obláčky. Outdoorové kino nedaleko městečka Verano je o sto procent autentičtější zážitek než kdejaký multiplex v sebevětším obchodním centru. Tady se totiž nebudete koukat na nesmyslné akční scény, ale na krásné barvy podzimní přírody doplněné o zvuky přírody, která místo obklopuje.

Knottnkino objevíte po asi hodině a půl pohodové chůze od horní stanice lanovky z městečka Verano. Dá se jít několika cestami anebo celou trasu koncipovat jako okruh. Stezky v lesích i po pastvinách perfektně doplní celý zážitek, který byste jinde hledali jen těžko.

A tajný tip? Tak tím je slunečná terasa plná pohodlných sedaček hned u lanovky. Terasa patří místní kavárničce s milou obsluhou, luxusními dorty a pověstně skvělým italským presem.

Merano pro milovníky procházek

Italské lázeňské městečko Merano by mohlo směle konkurovat švýcarskému Zermattu, tedy pokud bychom si domysleli kamenný jehlan Matterhornu a odmysleli davy turistů. I Merano je obklopeno hradbou kopců, nabízí krásnou promenádu a budovy, v nichž si své prázdniny užívala císařovna Sisi.

Až do centra sedmatřicetitisícového městečka se snadno dostanete vlakem. Z železniční stanice pak kroky směřujte na promenádu okolo řeky, která se po chvíli promění v příjemný stinný park a vyvede vás až na stezku Tappeiner. Hned na jejím začátku narazíte na věž Pulverturm, u níž se nachází krásná venkovní kavárna a vyhlídka na celé město. Ta nezmizí po celou dobu procházky.

Největší výhodou celého městečka je jeho malá rozloha. Prozkoumat ho proto stihnete za jedno pozdní odpoledne třeba po návštěvě některého z okolních kopců. Na druhou stranu zde klidně prožijete i celý den. Hlavně ale nezapomeňte projít Laubengasse – uličku plnou nádherných domů s podloubími.

Život na jihotyrolské farmě

Jestli chcete zažít Jižní Tyrolsko tak trochu očima místních, zkuste se ubytovat na jedné z místních farem sdružených pod značkou Roter Hahn. Více než 1600 autentických farem tu umožňuje strávit čas bohatý na zážitky ve veselé, nezatížené, domácké a osobní atmosféře. Nabídce vévodí především běžný život na statku, vlastní produkty a opravdová pohostinnost.

Můžete se tak ubytovat uprostřed jablečného sadu, rozsáhlých vinic nebo obklopeni pastvinami. Snídat budete lokální produkty a večery strávíte podíváním s příjemnými majiteli rozsáhlých statků Jižního Tyrolska. Farmu, která nejlépe vystihne vaši představu, si můžete najít na české verzi webu www.roterhahn.cz.