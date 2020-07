MEXICKÉ PODIVNOSTI: Dušená masa na sto způsobů. Nejmocnější kuchařkou země je sedmdesátiletá Ángela

To, že je rok 2020 prostě zvláštní, je nám všem dost jasné, a to používám ještě hodně něžný výraz. A tak při vší té zvláštnosti asi vlastně zvláštní není, že se do žebříčku stovky nejmocnějších žen Mexika podle časopisu Forbes dostala doña Ángela, sedmdesátiletá dáma, jejíž YouTube kanál s tradičními mexickými recepty sleduje přes milion odběratelů.

Tacos ze sněti kukuřičné, picadillo, nopalitos, vývary, dušená masa na sto způsobů a v hlavní roli podomácku uplácaná kukuřičná tortilla. To všechno zabalené do úplně obyčejné babičkovské domácí zástěry, s nesmělým úsměvem a zjevnou nervozitou před kamerou.

Eva Kubátová Ráda o sobě říkám, že jsem „sběratelka mexických podivností“, ale formálně jsem soudní překladatelkou a tlumočnicí španělského jazyka a vystudovanou historičkou se specializací na Latinskou Ameriku. Mou skutečnou vášní je ale pronikat čím dál hlouběji do mexické kultury (a hlavně gastronomie, protože láska k Mexiku rozhodně prochází žaludkem). A jsou to právě takové ty každodenní podivnosti, co mi dodnes, po letech žití v Mexico City, zvedají překvapeně obočí anebo koutky úst v úsměv. A alespoň špetku z nich bych Vám ráda promítla do svého blogu na lidovkách, přičemž další špetku pak najdete v knize Mexikopedie, která spatří světlo světa v listopadu 2020, či na webu Mexikopedie.



Doña Ángela je totiž kulinářský anděl, co našel obří díru na trhu – návrat od zavakuovaných pseudopotravin k té opravdové mexické gastronomii, ve které maso chutná jako maso a zelenina jako zelenina. Bez éček, konzervantů, masoxových kostek a jiných dochucovadel.



Každý její recept začíná tím, co jí zrovna přistálo v kuchyni, ať už to přinesla sama z trhu anebo jí to donesl bratranec z patnáctého kolena. Ingrediencí, co by se na prstech jedné ruky dalo spočítat, a na konci každého krátkého videa i degustace daného pokrmu samotnou doñou, při které se nikdy neubrání slastnému ohhhmňooommmm.

Nejdřív stříbrná plaketa YouTube za 100 000 odběratelů, v říjnu 2019 dokonce zlatá za celý milion. „Lidičky, podívejte, co mi zrovna přišlo,“ komentuje dáma v letech youtubovské ocenění na svém facebookovém profilu a jako odměnu získává přes 150 000 reakcí a přes 7000 sdílení. A co teprve, když vám povím, že od prvního videa kanálu „Z mého ranče do tvé kuchyně“ (De mi rancho a tu cocina) do zlaté plakety uběhly pouhé dva měsíce? Jojo, je to tak, první video doña Ángela uveřejnila v srpnu 2019 a k dnešnímu datu čítá ne onen opěvovaný milion, ale téměř 3 miliony odběratelů. Nejsledovanějším videem je recept na čokoládovou omáčku mole s šesti a půl miliony shlédnutími. Co by za to influenceři dali?