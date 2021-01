MEXICKÉ PODIVNOSTI: Co se dočtete o koronaviru na mexických sociálních sítích?

Před koronou za koronou nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát. Ani Mexické podivnosti se tomuhle tématu nevyhnou, ačkoliv v Mexiku je to od března každý pes jedna ves. Nebo snad každá ves jiný PES? To je asi konec konců jedno. A tak si na tu koronu pojďme posvítit trochu z humornějšího úhlu pohledu – jak se k tomu všemu právě od samého počátku postavily mexické sociální sítě. Prostě jen tak. S nadhledem. A dejte si k tomu třeba právě jednu dobře vychlazenou Coronu.

Mexický humor je překvapivě hodně podobný tomu českému. Nesahá sice do cimrmanovských rovin, ale minimálně mají společné to, že je to humor hodně černý. Ten pak v mexické rovině dále přesahuje do alburu, humoru veršovaného a v převážné většině případů se sexuálním podtextem. Ale o tom si povíme jindy. Protože to, čemu se dneska podíváme na zoubek, jsou memes na sociálních sítích.

Ty se totiž v kombinaci s černým mexickým humorem podepsaly i na aktuální zdravotnické krizi v souvislosti s onemocněním covid-19. Zatímco řada zemí světa se právě vlní na druhé vlně, v Mexiku křivka nakažených vlastně pořádně nikdy neklesla, uvolnění v podobě svobodného léta se nekonalo, a snad jen znovuotevírání plážových resortů je známkou potřebného minioživování ekonomiky. Oranžovo-červené schéma semaforu se tu prostě pořád drží a je to už dlouhé, otravné a nekončící, ale to vám asi nemusím vyprávět. Zelená je zatím v nedohlednu. A tak nezbývá nic jiného než humor.



Covid přichází

Ty nejlepší memes se dají docela snadno tematicky rozdělit. Zatímco Evropa už kolem března hlásila první známky lockdownu, nejdříve přišlo na přetřes, kdy že se ten covid vlastně vůbec do Mexika dostane. Mexická pandemie má totiž oproti Evropě zhruba třítýdenní zpoždění. A to, co je na takových memes zásadní, je ona ironická sebereflexe každodenní mexické reality. Protože co si budeme nalhávat, země je to krásná, ale ekonomika má do čísel zelené barvy daleko asi stejně jako semafor nakažených covidem a všeobecná kvalita veřejného vzdělání kulhá ještě daleko za tou ekonomikou. Spolu s přicházejícím covidem přišla také nákupní hysterie. Namísto obřích pytlů rýže a čočky se však Mexičané vrhli hlavně na toaletní papír. Prý za to mohl vliv USA, kdo ví…

„Proč tak elegantní, Homere? „Tenhle týden dorazí coronavirus, chlapče.“

Korona a corona

Přichází duben a covid je za rohem. A Mexiko se přesvědčuje o tom, že na tuhle zdravotnickou krizi jeho systém stačí. Dodnes se díkybohu nevyplnily nejhorší předpovědi a nemocnice (alespoň v rámci možností) zvládají. Ale i tak přichází jako první na řadu dobré rady babiček o medu s citronem a paracetamolu, vždyť je to přeci jenom chřipka…

Co by byl koronavirus bez lahví piva Corona? Tahle nechtěná hříčka náhody dala vzniknout řadě memes a je jen otázkou budoucích analýz, zda pivovarnický dům Modelo, pod který Corona spadá, na celé pandemii tratil anebo díky černému humoru naopak vydělal.

-Coronavirus v Číně. -Coronavirus v Mexiku.

Krádež kloubních tekutin

Počátek pandemie se ale neobešel ani bez naprosto kuriózních (pokud bych se chtěla vyhnout výrazu směšných) situací. Nechyběli demonstranti hrozící vypálením nemocnice, pokud přijme pacienty s onemocněním covid-19, a bylo dokonce fyzicky napadeno několik zdravotnických pracovníků. Nemluvě ani o fámě tvrdící, že nemocnice musí splnit předepsané kvóty nemocných s coronavirem, a tak je uměle infikují, aby naplnili výkazní tabulky. Největším pandemickým hitem však byla informace, že když vás přijmou na veřejné klinice s podezřením na covid, ukradnou vám při tom dloooouhou injekční stříkačkou vaši „nesmírně cennou kloubní tekutinu z kolenního kloubu“ (kterou pak samozřejmě střelí na černém trhu za cenu přímo astronomickou).

Když se země zachvěje

Všichni, kdo mohli (a měli rozum), byli schovaní doma a v rámci možností odtud také pracovali. Všechny nákupy se dezinfikovaly do posledního milimetru čtverečního a na ulici se chodilo jen s rouškami a svářečskými brýlemi. Jenže co když do téhle situace zasáhne vyšší moc a všechno se najednou začne houpat při zemětřesení, jak se tomu stalo 23. června 2020 při zemětřesení o síle 7,5 stupňů momentové škály?

Z bezpečnostních důvodů se samozřejmě v takovém případě musí ihned pryč z budovy, a tak jsme se tu před domem sešli v klasickém složení sousedů oblečených do pyžam, trenclí a županů (protože kdo by se při home office převlíkal, nožejo), s botami i bez bot (podle toho, jak moc velký to byl fofr), ale v tomhle případě také s rouškami i bez (nojo, on to fakt fofr byl). Stáli jsme na ulici před domem a nedůvěřivě od oka měřili bezpečné rozestupy, a ti, co neměli roušku, si improvizovaně snažili zakrýt nos a ústa lemem trička. Ale povím vám, že rozhodnout se takhle rychle, jestli ven z karantény na ulici do davu anebo zůstat doma při zemětřesení, byla vážně Sofiina volba.

Gatell = covidová láska

Hugo López-Gatell Ramírez anebo prostě jen „Gatell“, mexický epidemiolog a tajemník Ministerstva zdravotnictví, který se stal tváří a mluvčím celé coronakrize, je současně i považován za jediného možného zachránce Mexika (a současně i jedním z možných kandidátů na budoucího prezidenta Spojených států mexických). Každý večer vysílá hodinové tiskové konference, kde ukazuje na barevných grafech, jak ta zatrolená křivka pořád neklesá. Každý večer ho ve státní televizi i na Youtube sledují miliony Mexičanů, mého muže nevyjímaje. Až mi to občas připadá, že máme doma takový milostný trojúhelník, jak moc nám Gatell diktuje průběh rádobyromantických karanténních večerů.

Má sice týden od týdne větší kruhy pod očima a pouští se do něj spousta lidí jako by za celou tuhle situaci mohl jen on sám, ale všeobecně je vnímaný veskrze pozitivně. A navíc mu to, únava neúnava, docela sekne, takže místní ženy nešetří oslavnými komplimenty s tunou emotikoních srdíček. Na druhé straně barikády se pak v posledních týdnech nalézá mexický prezident, který naopak na počátku epidemie radil, aby se lidé více objímali a byli si blíže, protože jen tak krizi společnými silami překonáme. Snadné soudit, každý den si říkám, že v téhle době bych nepřála vedení jakéhokoliv státu na světě ani svému největšímu nepříteli.



Covidová politika

V českém provedení jsou to volební guláše a koblihy, v mexickém třeba balíčky potravin anebo rovnou hotovost. Už teď je ale jasné, že to, co bude hlavním tahákem politických voleb příštího roku, budou hlavně roušky. Stay tuned, brzy nám pravděpodobně přistanou ve schránce, dám vám vědět. Pozitivní je, že bude díky barevnému spektru mexických politických stran na výběr k jakémukoliv karanténnímu outfitu.

Bonus – věřit či nevěřit v covid?

Průzkumy, které v téhle chvíli nejsem samozřejmě schopná relevantně citovat, měly ukázat, že 1 z 10 Mexičanů nevěří, že by covid-19 byla reálná nemoc či hrozba. Určitě se tu nechci pouštět do debaty na tohle téma, ale moc se mi líbilo meme právě o kvantu pověr a všedních praktik, kterým naopak Mexičané věří. Takže shrnuto a podtrženo – 1 z 10 Mexičanů nevěří na covid, ale věří, že červená nit na nose ho zbaví škytavky; že existují čarodějnice požírající za tmavých nocí novorozeňátka; že vás někdo může uhranout klidně na ulici; že když ukážete prstem na duhu, vyrazí vám na něm bradavice; že vyhrají v lotynce jackpot (i když to není asi ani tak pověra jako spíš celosvětová touha); a že budovy základních škol jsou postavené na hřbitovních ruinách… Tak vám nevím, možná bude vlastně z tohohle úhlu pohledu lepší, pokud si skutečně politické strany vystaví kampaň na šikézních rouškách…