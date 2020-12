MEXICKÉ PODIVNOSTI: Od krucifixů k teploměrům. Promluvme si o počasí

Jaké je v Mexiku počasí? To je (hned po tom, jestli je do Mexika bezpečné cestovat během současné pandemie) asi nejčastější otázka, kterou od Čechů dostávám. Ze strany Mexičanů přitom na prvním místě není počasí, ale otázka na víru… Ale zpět od krucifixů k teploměrům.

Začněme tím, že Mexiko je faaaakt veliká země. Ono to na té mapě tolik nevynikne, ale jednou jsem to fakt počítala skrz kilometry čtvereční a dostala jsem se k velikosti stejné jako Evropa od Portugalska po východní Slovensko. Takže otázka na počasí v Mexiku je jaksi ekvivalentní k otázce na počasí v Evropě – to se prostě bude hodně lišit mezi Španělskem a Nizozemskem. Ale ať tu zbytečně nementoruju, myslím, že otázka čtverečních kilometrů nám je všem poměrně jasná.



V Mexiku jsou všeobecně čtyři typy klimatu:

1) Teplé vlhké klima

2) Teplé polovlhké klima

3) Mírné klima – v tom se dá s určitou nadsázkou hovořit o nám známých ročních obdobích (rozvedu dále)

4) Suché klima

Kategorie mluví dost samy za sebe, ale ve své podstatě prostě při svém pobytu v Mexiku musíte vzít ohled na:

1) Oceánské nebo pevninské klima (aka na pevnině je míň vlhko než blízko oceánů)

2) Výšku (nejsou výjimkou města ve středním Mexiku kolem 3 kilometrů nadmořské výšky)

3) A s tím související „co je kolem“. Poušť na severu Mexika? Prales na jihu? Hory? Nížiny?

Takže pokud se Mexiko rozhodnete procestovat od severu k jihu, užijete jak zimní bundu, tak plavky, holínky, lněné oblečení do parna… Hodně taky závisí na tom, zda je či není období hurikánů (cca od března/dubna do září/října). Protože ačkoliv jsou hurikány otázkou samozřejmě pobřežní, přináší s sebou častější srážky i hluboko do pevninské části.

FAQ na závěr aneb trochu si to shrneme (aka mexikopedické „na vlastní kůži“)

Eva Kubátová Ráda o sobě říkám, že jsem „sběratelka mexických podivností“, ale formálně jsem soudní překladatelkou a tlumočnicí španělského jazyka a vystudovanou historičkou se specializací na Latinskou Ameriku. Mou skutečnou vášní je ale pronikat čím dál hlouběji do mexické kultury (a hlavně gastronomie, protože láska k Mexiku rozhodně prochází žaludkem). A jsou to právě takové ty každodenní podivnosti, co mi dodnes, po letech žití v Mexico City, zvedají překvapeně obočí anebo koutky úst v úsměv. A alespoň špetku z nich bych Vám ráda promítla do svého blogu na lidovkách, přičemž další špetku pak najdete v knize Mexikopedie, která spatří světlo světa v listopadu 2020, či na webu Mexikopedie.

Kdy je nejlepší cestovat do Mexika s ohledem na počasí?

Kdykoliv. Ale právě v období hurikánů (březen-říjen) vám s větší pravděpodobností sprchne. Pamatuju si na svoje první „období dešťů“ v Mexiku. Byl duben a už druhý týden každý podvečer kolem páté začal slejvák a skončil často až nad ránem. Logicky jsem se ptala svého báječného muže, kdy že to přestane pršet. Tehdá v dubnu se podíval se na hodinky a s ledovým klidem prohlásil: „v říjnu“. Takže za mě jednoznačně vede období listopad-únor. Tedy v dobách pochmurné české zimy. Právě tehdy je (alespoň pro mě) v Mexiku nejnádherněji.

Sněží někdy v Mexiku?

Jo. Někdy. Někde. Málo. A když se to stane, tak se tím plní stránky novin. V zimě občas sněží (jako klidně fakt hodně) klidně i v pouštních oblastech při severní hranici Mexika s USA. Zasněžené bývají po většinu roku také sopky a všeobecně hodně vysoké hory. V Mexico City mi za osm let nesněžilo ani jednou a naše mexická rodina viděla sníh při naší společné cestě do Česka poprvé v životě. Ale pokud budete chtít a z jakéhokoliv důvodu nutně potřebovat, vždycky tady fous sněhu někde najdete.

Je v Mexiku vždycky jenom teplo?

Není. Fakt. Anebo spíš ještě takhle – i když je venku nakrásně dvacet pět stupňů na slunci, ve stínu je klidně o patnáct míň. A to už Mexičané vytahují sněhule a národní klimatologický ústav hlásí „oranžový kód“, protože z „tak nízkých teplot mohou při hlubším nadechnutí prasknout plíce“ (dodávám, že hovoříme o chvílích, kdy rtuť teploměru hlásí něco kolem deseti stupňů, po ránu o fous míň, ale rozhodně žádný holomráz). Ve stejné souvislosti by ale třeba moje milovaná maminka mohla vyprávět, jak jednou do Mexika přijela v lednu, v kufru šatičky (páč v Mexiku je pořád jen teplo) a pak klepala kosu v našem bytě, kde bylo osm (!) stupňů. Bez topení, to dá rozum. Takovou zimu jako tehdy prý Mexiko nepamatovalo. Chodily jsme si sednout ven na lavičku na sluníčko, abychom trochu rozmrzly.

Jsou v Mexiku roční období, jako je známe z Česka?

Ačkoliv výše uvedené dělení klimatických oblastí mluví (v naprosto teoretické rovině) o tom, že v „mírném klimatu“ se mění roční období, dovolila bych si drobně nesouhlasit. Protože jedním ze zásadních rysů mého života posledních osmi let je to, že naprosto nedokážu na první dobrou říct, co je zrovna za měsíc. Jako fakt. Protože vlastně i přesto, že Mexičané přes zimu obouvají bufy a krky halí do šál, já v šatníku dodnes nemám víc než jeden jediný svetr. Bez sněhulí. Pro mě je tu prostě pořád hezky. Někdy slunečněji než jindy, někdy trochu zamračeněji, ale vesměs pořád stejně. Prostě krásně. Jediným čas určujícím momentem je pro mě právě období dešťů, ale to mi stejně v určování měsíců moc nepomáhá – prostě pro mě může být úplně stejně říjen jako třeba červen.

Trochu mi chybí, jak u táty na Slapech každý podzim zezlátnou listy stromů (hele jako fakt, může mi nějaký biolog vysvětlit, jak to, že tady v Mexiku prostě podzim neprobíhá tak vizuálně dramaticky jako v Česku?) a jak na jaře holé stromy znovu obraší listím. Botanicky určujícím momentem v hlavním městě je pro mě totiž leda tak jarní kvetení džakarand, co fialovými květy naplní všechny ulice. Ale je to nádhera. Po letech jsem se tak trochu vyprdla na hledání rozlišovacích rysů ročních období, rezignovala na určování právě probíhajících kalendářních měsíců a prostě a jednoduše si to Mexiko užívám. Ostatně, on po mě tady většinou nikdo určit kalendářní měsíc stejně nechce..