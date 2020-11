Mezi jeho zákazníky patří slavní fotbalisté i Richard Gere. Co říká nejlepší španělský kadeřník na covid-19?

Francouz Landry Agres má v baskickém San Sebastiánu vlastní salón Milk. Předtím pracoval dlouhou dobu pro franšízu Toni&Guy po celém světě. Jeho klienty jsou celebrity, známí fotbalisté, je dvojnásobným držitelem španělské ceny Figaro za nejlepší dámskou i pánskou kolekci a byl i oficiálním kadeřníkem islandské reprezentace na mistrovství Evropy ve fotbalu ve Francii v roce 2016.

Působil jste na mnoha různých místech - v Austrálii, Velké Británii a teď ve Španělsku. Jsou zákazníci a také způsob práce všude jiní?

Samozřejmě, jinak se pracuje v Londýně, jinak zase v Sydney, Barceloně nebo San Sebastiánu. Například Australankám moc nezáleží na účesu, protože tráví hodně času na pláži. Nejdůležitější je pro ně kvalitní střih, který nevyžaduje žádnou náročnou úpravu. Naopak tady ve Španělsku - a je to myslím i kulturní rozdíl - jsou zákaznice zvyklé do kadeřnictví chodit častěji, proto také více pracujeme na účesech. I když je pravda, že v poslední době je tendence ke globalizaci. Přispěl k tomu vývoj vlasových přípravků i nástrojů, takže se dá říct, že způsob práce se díky tomu více sjednocuje.

Vašimi klienty jsou mnozí známí fotbalisté, jako například Antoine Griezmann. Jak vznikla tato spolupráce?

S Antoinem Griezmannem jsem se seznámil počátkem roku 2012, když jsem začal působit v nově otevřeném salónu Toni&Guy tady v San Sebastiánu. Snažil jsem se kadeřnictví představit co největšímu počtu lidí a pořádal jsem proto mnoho různých akcí, mezi nimi i výstavu obrazů místních malířů. Příbuzný jednoho z nich měl po organizační stránce na starosti francouzské fotbalisty, kteří působili v té době v týmu Real Sociedad, mezi nimi i Antoina Griezmanna. Tak jsem ho poprosil, aby Antoina pozval do mého salónu. Určitě pomohlo i to, že jsme krajané. Antoine se objevil hned za tři dny a přivedl s sebou i několik mladých spoluhráčů.

Landry Agres s fotbalistou Antoinem Griezmannem

U fotbalu ještě zůstaneme. Byl jste oficiálním kadeřníkem islandské reprezentace na mistrovství Evropy ve Francii v roce 2016. Jak na to vzpomínáte?

Vzpomínám na to velice rád hlavně proto, že jsem sám velkým fotbalovým fanouškem. Navíc se mistrovství Evropy konalo doma ve Francii, a tým Islandu byl velkým překvapením turnaje. Bylo to úžasné: na zápas do Marseille jsem pozval svého otce a také nejlepšího kamaráda, a pak jsem s týmem odjel do Paříže, kde se hrálo čtvrtfinále na Stade de France, shodou okolností proti Francii. Být přímo u toho, to byl opravdu nezapomenutelný zážitek.

Po působení v Toni&Guy jste otevřel svůj vlastní salón Milk v San Sebastiánu. Co vás k tomu vedlo?

V Toni&Guy jsem pracoval 15 let v Londýně, Sydney, také ve Valencii a už jsem potřeboval více vlastního prostoru, který jsem v rámci franšízy neměl. Vlastně k tomu došlo tak nějak přirozeně. Pokud jsem chtěl realizovat všechny své projekty, nemohl jsem mít nad sebou nikoho, kdo by mě v tom omezoval. Řekl bych, že to byl další logický krok na cestě mého profesionálního vývoje.

Měl jste možnost česat i celou řadu celebrit, zejména během mezinárodního filmového festivalu, který se koná každoročně v San Sebastiánu. Spolupracovala s vámi i vaše manželka, která je vizážistka. Mít takové klienty je určitě skvělé, ale jak se s nimi pracuje? Jsou hodně nároční? A jak ovlivňuje práci to, že jste mimo salón, tedy prostředí, na které jste zvyklý?

S celebritami je to vlastně jako se všemi ostatními zákazníky: najdete mezi nimi takové, které všechno berou s klidem, i takové, které jsou více ve stresu. Měl jsem to štěstí, že většina mých klientů patřila do té první skupiny. Nejlepší vzpomínky mám na práci s Richardem Gerem. Je to velice sympatický a pohodový člověk. Musím ale říct, že ani stres mi nevadí.

Myslím tím takový ten pozitivní stres, díky němuž se dostaneme ze své komfortní zóny a vyhneme se tak rutině. Pokud jde o práci mimo salón, tak ta je velmi příjemná, protože se jedná většinou o apartmá v luxusních hotelech, takže máme veškerý komfort. Tahat s sebou kufry s přípravky a nástroji jsme zvyklí, protože kromě filmového festivalu jsme dělali i různé módní přehlídky, například London Fashion Week, a také fotografování pro časopisy nebo svatby.

Landry Agres na udělování kadeřnických cen Figaro

Ráda bych se zmínila o vašich posledních velkých úspěších: Získal jste prestižní španělskou cenu Figaro za nejlepší pánskou kolekci v roce 2019 a rok předtím stejnou cenu za nejlepší kolekci dámskou. Za tím je určitě spousta práce. Jak dokážete spojit vedení vlastního salónu se soutěžemi?

Není to zrovna jednoduché. Jednak je tady každodenní provoz salónu, a také jsem otcem dvou dětí, jimž věnuji hodně času a energie. Přidat k tomu soutěžení je opravdu náročné, ale stojí to za to. Každý rok vytváříme nové kolekce. Cílem není ani tak získat nějakou cenu, jako spíše vychutnat si tvůrčí činnost. To nám umožňuje neustále se někam posouvat.

Kolekci reprezentuje pár fotek, ale za nimi je obrovská spousta práce nejen kadeřnické, ale i organizační a produkční: pracujeme pouze s profesionálními modelkami a modely, většinou z Velké Británie, a zařizujeme všechno spojené s cestováním, ubytováním a fotografováním. Občas cestujeme i my, většinou do Valencie, kde se kolekce fotografují. Někdy nám právě kvůli organizačním záležitostem zbývá poměrně málo času na vlastní účesovou tvorbu. Takže je to vždy velice náročné období a často tuto práci děláme až večer poté, co zavřeme salón. Musíme vše hlídat do nejmenších detailů, ale já vždycky říkám, že právě na těchto detailech nejvíce záleží. V posledních letech jsme měli úspěchy a máme z nich pochopitelně velkou radost.

Kdo je pro vás ideální klient? Řekla bych, že asi někdo, kdo si sedne do křesla a řekne vám, ať s ním děláte, co budete chtít. Je to opravdu tak?

Pro mě je to někdo, kdo chce dobře vypadat, o své vlasy se stará a používá kvalitní přípravky, ale také si je vědom toho, co je možné a co ne. Někdy si totiž takový zákazník, kterého jste popsala, může myslet, že když vám dá volnou ruku, uděláte zázraky, a to samozřejmě nejde. Pokud je klient otevřený a chce, rád mu poradím a vždy se snažím střih a účes přizpůsobit jeho životnímu stylu a vycházet z přirozené textury vlasů.

V poslední době ovlivnila život nás všech koronavirová pandemie. Jak zasáhla vás a váš salón?

Pro mě je nejdůležitější to, že nikdo z mé rodiny ani mého týmu koronavirem neonemocněl. Jinak ve Španělsku byla kadeřnictví zavřená po dobu devíti týdnů, to samozřejmě není jednoduchá situace pro nikoho. My jsme malý tým 4-5 zaměstnanců a pracujeme jen s několika dodavateli, takže jsme to celkem zvládli, opravdu si nemůžu stěžovat. Hned po otevření jsme měli doslova bláznivý měsíc, kdy jsme pracovali bez přestání.

Dodržujeme anticovidová opatření jako bezpečnou vzdálenost mezi křesly, měření teploty při příchodu, jeden kadeřník nemůže zároveň pracovat se dvěma klienty, vše musíme dezinfikovat a to znamená, že obsloužíme za den méně zákazníků. Ale zdaleka na tom nejsme tak špatně - když to srovnám se situací ve své rodné Francii, tak tam jsou veškeré kadeřnické salóny teď zavřené, a i tady v San Sebastiánu jsou zavřené restaurace a kavárny, což je pro město známé právě svou gastronomií velký problém. Já jsem opravdu vděčný za to, že můžu i teď dělat svou práci.