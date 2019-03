Místo, kde se zastavíte a nadechnete. Ve Svaté Kateřině postavili největší ájurvédský pavilon ve střední Evropě

Co je to ájurvéda O Ájurvédě „Ayur“ znamená život a „Veda“ je v překladu věda. Ájurvéda, pět tisíc let starý léčebný systém, který bere v úvahu vše, co člověka ovlivňuje: životní prostředí, stravu, pohyb, duševní i duchovní život. Svými postupy se snaží o úplné odstranění onemocnění, nikoli pouze vymizení bolestivých stavů a projevů nemoci. Ájurvéda vždy hledá příčinu stavu a harmonizuje všechny tělesné systémy – přivádí tělo zpět k dokonalé rovnováze. Od roku 1982 je Ájurvéda uznána Světovou zdravotnickou organizací jako účinný léčebný systém. Často je nazývána “matkou všech léčebných metod” a dnes konkuruje i nejnáročnějším lékařským vědám a nabízí řešení pro různé zdravotní problémy bez vedlejších účinků a s kladným vlivem na životní styl, např. v boji proti stresu, kde západní medicína téměř selhává. V rámci ájurvédy se hovoří o principu pěti elementů, které jsou základem všeho: voda, země, vzduch, oheň a éter. Tyto prvky se v různých kombinacích objevují v každém z nás a utvářejí naši jedinečnost. Společně tvoří tzv. tri – dóša systém.