Moluky, ostrovy provoněné muškátovým oříškem a hřebíčkem, jsou klenotem potápěčů

Praha Když byly Molucké ostrovy ovládány Holanďany, měly postavení světového monopolu v pěstování a prodeji místních endemických rostlin – muškátového oříšku a hřebíčku. Cenu koření vyvažovalo zlato a každý ostřílený kapitán ostrovy znal. Nyní leží stranou masové turistiky, ale korálové moře a výskyt bizarních typů podmořské fauny dává příslib novodobého „muškátového oříšku“ – Moluky se stávají světovou jedničkou mezi potápěčskými lokalitami.

Indonéské souostroví Moluky se rozkládá na území rozsáhlém jako střední Evropa, mezi ostrovy Celebes, Timor a Nová Guinea. Skládá se z tisícovky ostrovů, přičemž největší z nich je Halmahera ležící na severu. Ostrovy mají hornatý charakter a na některých najdete aktivní sopky. Vlhké podnebí svědčí bujné vegetaci, v deštných pralesích bydlí kuskusové, papoušci kakadu a lori.



Nejlepší spojení z Čech na Moluky je přes Jakartu s jedním mezipřistáním nabízí aerolinky Emirates (Dubaj) a Qatar Airways (Dauhá) a let trvá zhruba 16 hodin. V Jakartě letadlo přistává odpoledne a navazující spoj na Moluky letí až v půlnoci, takže zřejmě oceníte služby letištního hotelu. Trochu odpočinku nakonec uvítáte i vzhledem k sedmihodinovému posunu. Z Jakarty do Ambonu letí přímý let, ale pokud letadlo není plně obsazené, má mezipřistání v Makasaru, kde strávíte zhruba hodinu a kolem šesté ráno jste v Ambonu. Cesta je poněkud náročná, a tak se vyplatí zůstat minimálně 14 dní.



Ambon: na návštěvě v bývalé evropské kolonii

Na malém ostrově Ambon leží stejnojmenné hlavní město, které je díky mezinárodnímu letišti vstupní branou do celého regionu. V bezprostřední vzdálenosti od letiště najdete čtyři menší hotýlky charakteru „homestay“ a jeden hotel. Moluky zatím nejsou turisticky příliš objevenou destinací, a tak je tu absence jakýchkoliv větších resortů.

Ve městě Ambonu určitě navštivte moderní a největší moluckou mešitu Al-Fatah, muzeum Siwalima s kostrami velryb a den zakončete na večerní tržnici, kde si budete moci vybrat nejrůznější mořské speciality výtečné kvality. Místní vám jídlo ochotně připraví vždy čerstvé na grilu a rádi si přitom procvičí svou angličtinu s bílými „bule“.

Po silnici na jihozápad od hlavního města dorazíte po 17 kilometrech na dvojici nádherných pláží Santai a Namalatu. Tmavě modrá voda omývá bílý písek, odpočívat lze ve stínu kokosových palem a košatých stromů. Můžete si tu půjčit potápěčské a šnorchlovací vybavení nebo si udělat procházku na východ k pláži Punta Kota. Tu pokrývají balvany, které za přílivu pohltí mořská voda. Hlavní zajímavostí je červená skalní brána vybíhající do moře. Určitě stojí za to dojet až na cípek poloostrova, Pantai Tanjung Latuhalat.

Pláž na ostrově Hatta je dostupná lodí z Bandanairy

Hlavní část ostrova Ambonu leží na sever od hlavního města. Na západním pobřeží u vesnice Larika nepřehlédněte u mostu barevnou betonovou ceduli s úhořem. „Mazlení“ s posvátnými úhoři je unikátní turistickou atrakcí. U pokladny zaplatíte vstupné, z mrazáku vám vyndají balíček ryb a ochotný průvodce vás doprovodí k úhoří tůni. Strach mít nemusíte, dvoumetroví úhoři tady nekoušou a hrají si s nimi i děti. Poblíž z moře trčí zajímavá formace dvou skal nazvaná Batu Layar.

Na cípku severního pobřeží, asi 40 kilometrů od hlavního města, najdete pevnost Amsterdam, kterou Holanďané převzali po poražených Portugalcích, a tak sloužila dále jako sklad vzácného koření vyváženého z ostrova. Nejpůsobivější památkou ostrova je stará dřevěná mešita Wapauwe. Byla postavena v roce 1414 a dochovala se v původním stavu dodnes. Uvnitř uvidíte nejstarší indonéské úryvky z Koránu a zvenčí zdobí tuto čtvercovou stavbu ze sága zelená a bílá omítka, dřevěná okýnka a dvoupatrová střecha zakončená typickou jehlou.

Souostroví Banda: sopka, muškátový oříšek a bělostné pláže

Než Francouzi tajně pronesli semínko na ostrov Réunion, bylo sopečné souostroví Banda jediným světovým producentem muškátového oříšku. Muškátový oříšek roste podobně jako třeba meruňka a je to v podstatě pecka, která má sladké oplodí. Z dužiny se na Moluckých ostrovech vyrábějí marmelády, šťávy nebo také pálenka. Také místní kuchyně je silně ovlivněna muškátovým oříškem. Největší plantáže této plodiny můžete vidět na Bandských ostrovech.

Na centrální ostrov souostroví Bandy – Bandanaira – je možné z Ambonu rychlou lodí doplout za pět hodin. Koloniální atmosféru města perfektně dokreslují staré domy s fasádami v pastelových barvách, často se zápražím tvořeným klenutými oblouky nebo sloupky a laťkovým plůtkem a barevnými dřevěnými okenicemi. Najdete tu také exilový dům viceprezidenta Hatta nebo historický kostel. K návštěvě zve místní muzeum Rumah Budaya a pětiboká, perfektně zachovalá pevnost Belgica a Nassau, z nichž jsou nádherné výhledy na moře i ostrov porostlý hustým lesem. Ubytovat se můžete v luxusní vile Cilu Bintang Estate s původním tři sta let starým vybavením v nádherném místě s výhledem na sopku, moře a pevnosti.

Bandanairu je příjemné si projet na kole nebo na motorce. Cestou pravděpodobně potkáte dlouhé přístřešky sloužící jako „garáže“ pro dračí lodě, které původně pocházejí právě odtud. Více než patnáctimetrová dřevěná kanoe s dračí hlavou na špici a dračím ocasem na zádi váží kolem 250 kilogramů a pojme až 22 členů posádky – dvacet pádlujících, bubeník sedící na špici a udávající rytmus a kormidelník na zádi řídící směr. Původně sloužily pro vývoz koření, dnes se ale jejich tradice stále dodržuje a na přelomu měsíce září a října se sem sjíždí nadšenci z celého světa, aby se zúčastnili velkých závodů dračích lodí.

Pevnost Belgica, Dominanta Bandanairy

Nejbližší z dalších devíti Bandských ostrůvků leží necelý kilometr na západ od Bandanairy. Je tvořen pravidelným kuželem 600 metrů vysoké sopky. Pokud vás sem zaveze loďka časně ráno, užijete si při výstupu nádherného panoramatického výhledu na celé souostroví. Na jihu od hlavního ostrova najdete větší ostrov Banda Besar, s další pevností Lontoir a možnými procházkami po muškátových plantážích.

Krásný je výlet na ostrov Hatta, vzdálený necelých 20 kilometrů východně od Bandanairy. Má nádherné bílé pláže a bohatý podmořský svět. Až se nabažíte pláží, projděte se po ostrůvku po vyšlapaných cestičkách. Nejhezčí koupání je ale na romantickém ostrůvku Nailakka, který má bílý lem pláží a dva pruhy jemného písku vybíhají do moře. Téměř navazuje na ostrov Rhun, vzdálený od hlavního ostrova asi 30 kilometrů západně. Holanďané ho v roce 1667 vyměnili s Brity za Manhattan.

Moluky ráj potápění a šnorchlování

Dnes je tu, vedle potápění s přístrojem, velkým hitem i freediving a šnorchlování. Můžete tu vidět mnoho napůl rozpadajících se vraků lodí. Kolem souostroví Banda čekají na prozkoumání čtyři vraky potopených lodí z období první světové války. Na Ambonu je zase velkou atrakcí 135 metrů dlouhý vrak lodi Duke of Sparta, kterou zde potopila CIA v roce 1958 při pokusu o komunistický převrat.

Potápěči vyjíždí na moře vždy v osm ráno a v jeden den většinou absolvujete dva ponory. Po lehkém obědě přímo na palubě lodi následuje zhruba hodina odpočinku a poté druhý ponor. A protože loď nikdy nekotví příliš daleko od břehu, jsou výlety často využívány i milovníky šnorchlování. Snadno můžete doplavat na břeh a projít se po pláži.

Skalní útvar Batu Layar na ostrově Ambon

Unikátní podmořský život plný bizarních ryb, jako jsou ropušnice a perutýni, ale i krabů, plžů a mořských koníků na pozadí lodních vraků, které slouží jako umělé útesy pro ryby, nabídne nezapomenutelnou podívanou. Na ostrovech Hatta, Rhun a Ai potom máte jedinečnou příležitost setkat se s kladivouny, žraloky velrybími, mantami a jinými rejnoky.

Setkání s těmito překrásnými tvory není primárně nebezpečné. V případě, že byste přece jen přišli do kontaktu s rejnokem a poranil vás, vždy myslete na to, že jeho jed je termolabilní a postižené místo je tedy potřeba okamžitě ošetřit množstvím horké vody. Obecně při pohybu v moři dávejte pozor na škrábnutí o ostré korály. Rána se snadno zanítí a její hojení je zdlouhavé a nepříjemné. Velice bolestivé může být také požahání toxiny od hvězdice trnové koruny. Svým pestrým zbarvením a množstvím výběžků sice láká k podrobnějšímu prozkoumání, ale raději se jí vůbec nedotýkejte.