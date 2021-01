Muž z Barcelony objel za pandemie na kole skoro celou Evropu

Třicetiletý inženýr z Barcelony projel loni za deset měsíců na kole skoro celou Evropu, kterou přitom trápila pandemie covidu-19. Za přísných protikoronavirových omezení i uzavírek hranic dokázal cyklista Nil Cabutí projet čtyři desítky zemí včetně Česka a Slovenska. Cestu ukončil 28. prosince v Barceloně, odkud v únoru vyjel. Jeho cílem byl ale původně Singapur, napsal v úterý deník El País.

Když Cabutí loni 27. února z katalánské metropole vyrážel, pandemie covidu-19 byla ještě epidemií. „Začátkem března, když jsem vjel do Itálie, byla karanténní uzavírka jen na severu v Lombardii, pak se ale situace rychle zkomplikovala,“ vzpomněl na dobu, kdy Itálie jako první v Evropě vyhlásila celonárodní lockdown.

Jídlo a ubytování byl problém

„Policisté zastavovali při kontrolách jen auta, mě na kole nechali jet,“ řekl Cabutí deníku El País. „Každý den jsem myslel, že už to bude můj poslední den cesty a že se budu muset vrátit domů,“ vzpomněl cyklista, který nakonec ujel 25.700 kilometrů.



Problémem bylo ubytování a někdy i jídlo. „Měl jsem hotely rezervované předem přes Booking, ale když jsem dojel na místo, měli zavřeno. A i když jsem měl zaplacený nocleh, neubytovali mě, protože nesměli a také měli strach z covidu,“ popsal Cabutí. A tak každý den ráno, než šlápl do pedálů, sháněl přenocování „Asi deset procent ubytování bylo otevřeno, obvolával jsem je přímo,“ dodal.

Snadné někdy nebylo za karanténních uzavírek ani sehnat jídlo. „Jednou mi dal jeden muž na benzince plechovku tuňáka a toasty, protože v Itálii byly v neděli zavřené supermarkety,“ vzpomněl.

Brzy zjistil, že Singapur jako cíl cesty je nedosažitelný. „Ve Slovinsku to bylo stejně špatné jako v Itálii, v Chorvatsku mě nenechali projít ani na desátém přechodu,“ uvedl. O něco jednodušší byla cesta v severských zemích. „Ve Švédsku byly tehdy plné restaurace, zdálo se, že tam covid neexistuje,“ vzpomněl. „Snad byli tamní lidé klidnější díky svému velmi dobrému zdravotnickému systému,“ dodal.

Do Singapuru někdy příště

Dostal se například i do Běloruska, kde měl ale problém se domluvit. „Nikdo neuměl anglicky, tak jsem používal překladač na internetu. Koronavirová omezení tam ale skoro nebyla,“ říká katalánský cyklista, který cestu absolvoval sám. Společníkem mu bylo rádio a sociálních sítě, na nichž zveřejňoval fotky ze svého neobvyklého výletu.



Jedno z mála míst, kde ho policie zastavila, byla Paříž. To už byl ale na zpáteční cestě. „Když mě požádali, abych jel domů, řekl jsem, že právě domů jedu, i když jsem byl víc než 1000 kilometrů od svého bydliště,“ dodal. Cesta Evropou za pandemie pro něj byla zajímavá, ale i smutná, když projížděl místy vypadajícími jako „města duchů“. Cyklovýletu do Singapuru se však nevzdává a věří, že už to bude „bez covidu-19“.