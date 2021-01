NOMÁDI: Mýto v Česku se mění. Těžkotonážní cestovatelé ušetří na poplatcích stovky korun

Od 1. ledna se v tuzemsku změnil způsob výpočtu mýta, které na dálnicích a části silnic první třídy platí auta těžší než 3,5 tuny. Pro obytné vozy nové mýto přináší překvapivé snížení poplatků. Podle Asociace kempování a karavaningu v některých případech cena klesne až o 98 procent v porovnání s letošním rokem.

Pavel Oktavec je architekt a designer. A zároveň milovník obytných dodávek Mercedes. Osm let jezdí s obytným Mercedesem 609D. Před ním měl také mercedes, ale typ 508D.



„Jedná se o auta s celkovou tonáží 5600 kilogramů vynikající konstrukční robustností a jednoduchostí. Není tedy problém dělat si opravy svépomocí. Každopádně je to ale taková ošemetná kategorie, kdy auto ještě není úplně velký náklaďák, ale ani nepatří mezi osobní vozy. Nastavení mýta, kdy platíte s obytným autem stejné peníze jako náklaďák provozující komerční přepravu, jsem moc akceptovat nechtěl. Proto jsem dálnice nějakou dobu nevyužíval vůbec a jezdil po okreskách. Jednu dobu jsem mýto zkusil, ale byla to opravdu drahá záležitost, a to jsem využíval jen dálnice,” popisuje Oktavec, kterého jen na poplatcích cesta z Prahy do Brna a zpět dříve vyšla na 800 korun. Od 1. ledna se pravidla pro výběr poplatků pro nákladní vozy v tuzemsku mění.

A na první první pohled to přináší velkou úsporu. Obytné auto se dvěma nápravami a váze 4,5 tuny, které splňuje emisní třídu EURO V, platilo až do posledního dne roku 2020 na dálnici D1 za cestu mezi Prahou a Brnem mýtné 466 korun. Od 1. ledna 2021 je poplatek podle výpočtů Asociace kempování a karavaningu 9,60 Kč.

„Změna mýtné sazby pro obytná vozidla v takové výši je nečekaná a karavanisté se mohou od ledna 2021 těšit na výraznou úsporu,“ říká předseda Asociace kempování a karavaningu ČR Jan Bordovský. Jaké jsou hlavní změny? Mýtné se od nového roku skládá ze tří složek: poplatku za pozemní komunikaci, poplatku za znečištění ovzduší a poplatku za hluk z provozu. Nově se také nebudou účtovat příplatky za páteční provoz v čase od 15 do 21 hodin, které pro kavaranisty vyrážející na víkend byly obzvláště mrzuté.

Změna přináší i nové dělení podle hmotnostních kategorií, kde vznikla kategorie vozidel 3,5 až 7,5 tuny. „Díky tomu nebudou majitelé obytných vozidel kategorie M1 spadat do sazby společně s dvanáctitunovými vozidly, tedy s těžkými nákladními vozy,“ vysvětluje Bordovský. Kamiony by naopak za nové mýto měly platit víc.

Nové sazby přehledně Ceny mýtného pro obytná auta kategorie 3,5 t – 7,5 t se dvěma nápravami Dálnice ve dne/noci (Kč): • EURO 0–IV: 0,056/0,057 • EURO IV, EEV: 0,048/0,048 • EURO VI: 0,044/0,045 • emise lepší než EURO VI: 0,042/0,042 Silnice I. třídy ve dne/noci (Kč): • EURO 0–IV: 0,036/0,036 • EURO IV, EEV: 0,027/0,028 • EURO VI: 0,024/0,024 emise lepší než EURO VI: 0,021/0,022 Zdroj: AKK ČR

Co nové mýto udělá s trhem?

Drtivá většina obytných aut provozovaných v Česku váží méně než 3,5 tuny a úprava mýta se jich netýká. Podle Vladimíra Záhorce z kroměřížské firmy Karavan Centrum Morava tvoří prodeje „těžkotonážních“ obytných aut asi čtyři procenta z celkových prodejů společnosti.

„Naše společnost ročně prodává jednotky kusů aut nad tři a půl tuny, je jich do desítky, ale díky vyšší pořizovací ceně tvoří významný podíl na tržbách,” říká Filip Guryča z pražské firmy BlueRent.

Dosud zájemce o těžší obytné auto odrazovalo kromě vyšších nákladů za jízdu na dálnicích také nutnost mít “řidičák na náklaďák” (řidičský průkaz skupiny C) a také to, že si ojeté těžké obytňáky si hůře hledaly kupce.

„Zejména u větších a líp vybavených vozů je limit 3,5 tuny hodně omezující. Zákazníci s vozy nad tento váhový limit mají mnohem více možností při výběru půdorysů, výbavy, nejsou limitováni doložností, počtem osob,“ vysvětluje výhody těžších obytných vozů Záhorec z Karavan Centrum Morava s tím, že by se v roce 2021 mohlo na tuzemských silnicích objevit víc “velkých” obytňáků. „Máme v nabídce vozy značek Mobilvetta a Laika, kde jsou velké možnosti konfigurace právě u vozů kategorie nad 3,5 tuny. Pro některé zákazníky stále zůstává limit řidičských průkaz skupiny C. Bylo by moc fajn, pokud by se zákonodárcům podařilo vyřešit i tuto záležitost,“ dodává Záhorec. Podle něj by řešením bylo například zavedení nové skupiny řidičského průkazu s limitem 4,4 tuny hmotnosti.

O to se snaží němečtí výrobci obytných vozidel, kteří už několik let lobbují u Evropského parlamentu za to, aby mezi skupinami řidičských oprávnění přibyla nová, a to rozšířená skupina B, která by umožnila řídit vozidla s celkovou hmotností do 4,25 tuny. „Pro její získání by stačil nějaký druh zkoušky, jako je tomu u skupiny B96. Ta ale zatím platí jen pro přívěsy,“ vysvětluje Jan Bordovský.

„Že by přišla velká vlna nových zájemců o těžší obytná auta úplně nepředpokládám. Vedle nižšího mýta je stále zapotřebí řidičský průkaz skupiny C. Ale myslím, že by mohlo opadnout umělé snižování celkové hmotnosti u těžších modelů – typické je to u 7,4 metru dlouhých aut například značky Etrusco a ostatních podobných značek skupiny Hymer, kde se zákazníci mohou rozhodnout pro variantu téhož vozu ale s celkovou hmotností 3,8 tuny nebo případně 4,2 tuny, což umožňuje stejný podvozek,“ Guryča z pražského BlueRentu.