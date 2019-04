Na Češích se mi nelíbí hlasité smrkání a to, jak stolují, říká Makedonec

Praha Chemik původem z Makedonie Ognen Pop-Georgievski do Česka přišel v rámci studia. „Češi potřebují více času, aby člověka poznali a začali mu důvěřovat. V Makedonii je to jiné. Tam jdete do hospody a hned jsou všichni kolem vás nejlepší kamarádi. Češi mají vždy nějakou rezervu, která je chrání před zklamáním v osobních vztazích, což beru jako velké pozitivum,“ říká.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Pamatuji si, že jsem byl strašně osamělý. Bývaly dny, kdy jsem si s nikým neřekl ani slovo. V Praze mě ale nadchly čisté ulice a krásná architektura.

Lidovky.cz: Co vám na Češích nejvíc vadí?

Hlasité smrkání a styl stolování. Nejvíc mě udivuje, jak se vždy snažíte vyleštit talíř do poslední kapky omáčky a hlučíte u toho příborem.

Ognen Pop-Georgievski Ognen Pop-Georgievski do Česka přišel v rámci studia postgraduálního kurzu polymerní chemie UNESCO/IUPAC v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. Doktorský program vystudoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V ÚMCH AV ČR se věnuje vývoji přípravy syntetických bioresponzivních polymerních povrchů.



Lidovky.cz: Je nějaký rozdíl v tom, jak se Češi chovají k sobě navzájem, ke starým lidem, dětem, než jak je zvykem ve vaší zemi?

Češi potřebují více času, aby člověka poznali a začali mu důvěřovat. V Makedonii je to jiné. Tam jdete do hospody a hned jsou všichni kolem vás nejlepší kamarádi. Češi mají vždy nějakou rezervu, která je chrání před zklamáním v osobních vztazích, což beru jako velké pozitivum. Vůči starým lidem a dětem se Češi určitě chovají slušně. Mám ale pocit, že v Makedonii trávíme s prarodiči mnohem více času, pozornost jim nevěnujeme jen na rodinných oslavách.

Lidovky.cz: Je nějaký rozdíl v tom, jak se Češi chovají k sobě navzájem?

Jste určitě více upřímní a máte mezi sebou velký respekt.

Lidovky.cz: Co si myslíte o českém humoru, je hodně odlišný od toho, na který jste zvyklý?

Pro mě je český humor nádherný, ironický, sebekritický, zkrátka naprosto báječný. Po těch letech co jsem tady, už jsem přesvědčený, že Jára Cimrman existoval a možná ještě existuje mezi námi. Český humor je ale od toho našeho balkánského trošičku jiný. Ten náš je někdy až vulgární a sprostý.

Lidovky.cz: Je něco, co vás zaujalo v české historii?

Rok 68 a invaze vojsk Varšavské smlouvy. Můj otec byl operní zpěvák a měl hodně kolegů, kteří odtud uprchli do Jugoslávie. Jako malý kluk jsem nechápal, proč ti lidé opustili svůj domov. Teprve nedávno jsem začal chápat, co prožívali lidé v Československu.

Lidovky.cz: Jak vám chutná česká kuchyně?

Rád říkám, že moje Ph.D. studium trvalo 24 kilogramů. Stojí za tím spousta klobás, vepřo-knedlo-zelo i svíčkových se šesti.

Lidovky.cz: Pijete pivo?

České pivo je samozřejmě sedmkrát lepší než to nejlepší belgické nebo německé! A prosím vás, nezapomínejte na to výborné bílé víno, které máme na Moravě.

Český šok Jak se žije cizincům v Česku? Jsou tu spokojení, nebo jim u nás něco chybí?

Pokud k nim patříte i vy a chcete se s námi podělit o svoje názory a dojmy, napište nám na adresu internet@lidovky.cz. Uveďte svoje jméno, národnost, proč jste do Česka přišel a připojte svoji fotografii. Jako předmět zprávy uveďte "Český šok".

Lidovky.cz: Myslíte si, že už v Česku zůstanete?

Ano. Žije se tu dobře a je tu nádherná příroda. V rámci Ústavu makromolekulární chemie, který spadá pod Akademii věd, jsem dostal šanci splnit si dětské sny. Vždy jsem se chtěl věnovat vědě a v Česku se mi ten sen změnil v realitu. Dnes tu vedu malý výzkumný tým. Mrzí mě ale, že se příliš neví, že náš ústav patří mezi světovou špičku v makromolekulární vědě.

Lidovky.cz: Zajímáte se o českou politiku?

Líbí se mi otevřená diskuze ohledně všech problémů, které tady jsou. Strašně mi ale vadí, jak tu lidi rozděluje politika… do takové míry, že mi to připomíná domov.

Lidovky.cz: Učíte se češtinu?

Řada mých kolegů pochází ze zahraničí. Běžně spolu proto hovoříme anglicky. Můj život ale není jen práce v laboratoři, takže svou češtinu chci určitě dále zdokonalovat.

Lidovky.cz: Po čem se vám v Česku nejvíce stýská? Co má vaše země výjimečného?

Nejvíc mi chybí rodina. A pak také šťavnatá zelenina, která se tu nedá koupit v obchodech ani na pražských trzích.