Na Jamajce opět platí zákaz vycházení z domu a roušky se nosí všude, říká Češka

Renata Novotná pochází z Vamberka, střídavě žije v Česku a na Jamajce, kam jezdí za svým přítelem. Živí se jako nezávislá lektorka anglického jazyka online formou. „Na Jamajce lidé dodržují opatření tak půl napůl. Jejich porušení je sice penalizováno až jedním milionem jamajských dolarů, což je asi 148 tisíc korun, ale málokdy se stane, že by byl někdo opravdu pokutován,“ říká Novotná pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Jak to nyní na Jamajce vypadá a jaká opatření zde platí?

V současné době se na Jamajce asi po dvou měsících znovu zavedl zákaz vycházení z domu, protože přibývá případů nakažených koronavirem. Tento zákaz se ale liší v jednotlivých regionech. V hlavním městě Kingston, kde většinu času pobývám já, když jsem na Jamajce, platí nyní zákaz vycházení od 19 hodin večer do 5 hodin ráno. Opatření, která byla zavedena v České republice v době největší krize na Jamajce pořád oficiálně platí, to znamená roušky se musí nosit všude, platí rozestupy 2 metrů a například do menších obchodů je vpuštěn jen určitý počet lidí.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Ze zkušenosti vím, že je to půl na půl. Jejich porušení je sice penalizováno až jedním milionem jamajských dolarů, což je asi 148 tisíc korun, ale málokdy se stane, že by byl někdo opravdu pokutován. Ti, kdo nejvíce porušují opatření, jsou pouliční prodejci, kterých je na Jamajce ohromná spousta. V televizních novinách jsou často záběry lidí, kteří opatření dodržují, ale když vyjdete na ulici, je vidět, že lidé roušku buď nemají vůbec a nebo ji mají, ale jen pod bradou nebo nosem.

Ve vnitřních prostorách je to jiné, protože bez pořádného nasazení roušky není člověk vpuštěn do budovy. Co se týče zákazu vycházení, většina lidí ho dodržuje, ale sem tam jsou slyšet jedoucí auta i několik hodin po zákazu. Opatření v prostředcích hromadné dopravy se nedodržují, protože autobusy jsou přeplněné lidmi, kteří často za jízdy stojí i na schodech vedle řidiče.

Lidovky.cz: Jak je to v zemi s cestovním ruchem? Jsou otevřeny hranice?

Cestovní ruch v zemi pomalu ožívá a hranice jsou turistům otevřeny asi od července. Jamajka má, stejně jako Česká republika, seznam zemí, ze kterých není turistům vstup povolen podle závažnosti situace. Každý turista, ale například i Jamajčan žijící v zahraničí vracející se na Jamajku, se musí nejprve registrovat online v systému vytvořeným vládou a získat povolení ke vstupu do země.

Bez tohoto povolení, což je ve většině případů zpětné potvrzení od vlády, že se člověk zaregistroval, nemůže tato osoba odletět ze své země, protože se tento dokument kontroluje na letišti. Po příletu na Jamajku musí každý předložit negativní test a nebo nastoupit do karantény na dva týdny. Co se týče vycestování ze země, vláda má seznam zemí, kam Jamajčané můžou a většinou to jsou země Karibiku a Severní a Jižní Ameriky.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Jak se staví občané k ohrožení koronavirem?

Nyní se na Jamajce schyluje k volbám a politici vedou kampaně i přes hrozbu koronavirem. Několik politiků vedoucích aktivní kampaň se nakazilo koronavirem, protože oni sami zanedbali některá opatření a nyní v kampani pokračovat nemůžou. Zdá se, že nárůst případů koreluje se zmíněnými kampaněmi, a proto se pořád mění čas zákazu vycházení. Jeden týden je to od 23 hodin do 7 hodin a druhý týden najednou od 19 hodin do 5 hodin. Občané jsou více méně rozdělení na dva tábory, kdy jedni berou ohrožení koronavirem vážně a zodpovědně a druzí si stále myslí, že je to hoax, nevěří tomu, a proto často porušují zmíněná opatření.

Lidovky.cz: Myslíte, že karanténa lidem po celém světě „něco dala“? Byla pozitivní, či nikoli?

Myslím si, že karanténa byla obojí, pozitivní i negativní a záleží na individuální situaci lidí, jak se k tomu postaví a určitě není možné generalizovat. Abych ale byla konkrétní, tak podle mého názoru si mnoho lidí uvědomilo, že nic není samozřejmost a toho, co za samozřejmé považovali, si teď třeba budou cenit mnohem víc.

Naopak negativní vliv určitě karanténa měla na mentální zdraví lidí a myslím si, že se to dotklo všech - i těch, kteří si to nepřipouští nebo si toho nejsou vědomi. Určitě každý z nás pocítil alespoň trochu nejistoty, ať je to nejistota v zaměstnání, cestování, koupi potravin, cokoliv. Mně osobně karanténa „udělala čáru přes rozpočet“, ale také nahrála do karet v mnoha ohledech. Jeden z nich byl, že jsem byla „uvězněna“ na Jamajce přes čtvrt roku a bylo to jedno z nejlepších období mého života.

Lidovky.cz: Jak je na tom země po ekonomické stránce?

Ekonomika země byla a stále je zasažena kvůli koronaviru, protože turismus je jedno z největších odvětví, které Jamajku živí. S uzavřením hranic od března do července přišla spousta lidí o práci a toto odvětví velmi utrpělo. Také je v zemi vysoká inflace a například potraviny, které si člověk mohl koupit v hodnotě 10 000 jamajských dolarů, koupí nyní za 15 000 a více.