Na Kanárské ostrovy v době covidu. Co potřebujete, abyste vyrazili?

Láká vás jet někam do tepla, ale Mexiko, Zanzibar nebo Kostarika jsou pro vás moc daleko? Vydejte se na Kanárské ostrovy! Přečtěte si rozhovor s naší kolegyní Natálií Kohoutkovou, šéfredaktorkou webu SvětOutdooru.cz, která se se svojí rodinou právě nachází na ostrově La Palma.

Co bylo nutné zařídit před cestou?

72 hodin předem bylo potřeba absolvovat PCR test a 48 h před odletem vyplnit dotazník španělského ministerstva.

Bylo těžké sehnat let? S kým jste letěli? Je cena letenek vyšší než obvykle?

Letenky jsme hledali 14 dní předem, letěli jsme se společností Iberia z Vídně s přestupem v Madridu. Cena letenek mi přišla podobná jako před třemi lety ve stejném období na Gran Canarii. Vešli jsme se do 10 000 Kč na dospělou osobu. Průjezd na letiště ve Vídni byl bez problému – na hranicích (v Mikulově) chtěli vidět pas a letenky, doprava v neděli časně ráno nulová. Na letišti ve Vídni určitě mít respirátor, v roušce bylo jen pár jedinců, ostraha se na mě dívala značně nelibě, že respirátor nemám, ale pustili mě. Děti do 2 let stejně jako u nás roušky mít nemusí.

Jaké jsou podmínky pro vstup do země?

Pro vstup do Španělska je nutný negativní PCR test starý max. 72 h a je potřeba vyplnit dotazník španělského ministerstva (vygeneruje QR kód). Při vstupu na palubu letadla do Madridu chtěli QR kód vidět, stejně tak při přistání na La Palmě, na Kanárských ostrovech. Krom toho bylo před opuštěním letiště potřeba předložit negativní výsledek PCR testu a teplotu snímala kamera.

Potřebují děti test?

Děti do 6 let test mít nemusí.

Museli jste si zařizovat nějaké speciální pojištění?

Ne, máme klasické cestovní pojištění.

Je na ostrovech méně turistů, než obvykle?

Lidí tu není mnoho, pláže jsou poloprázdné, na horských stezkách sotva někoho potkáme. Zavřená jsou některá dětská hřiště a piknikové zóny, např. u Refugia de Pilar.

Co ubytování, nebylo problém sehnat? Hotely fungují?

Bydlíme u známých, hotely fungují, ale některé rezorty jsou zavřené, jelikož se jejich provoz nevyplatí.

Jaká platí na ostrovech opatření?

Každý z osmi Kanárských ostrovů má vlastní hodnocení míry rizika a od toho se odvíjí aktuální opatření. Ostrov La Palma, stejně jako Tenerife nebo La Gomera, je na stupni 1, čili omezení jsou nejmenší. Aktuálně jsou zrušené veřejné události, mezi které patří např. tradiční slavnost Los Indianos nebo noční zábava. Restaurace i obchody jsou otevřené, roušky se nosí všude ve veřejných prostorech i venku na ulici. Doporučuje se udržovat odstup aspoň 1,5 m. Při konzumaci v restauraci se rouška sundavá. Mezi 22 a 6 platí zákaz vycházení, scházet se nesmí víc než 6 lidí, pokud nejsou členy jedné domácnosti.

Připadáte si tam bezpečně? Jsou k dispozici dezinfekce atd.?

Všude jsou stojany s dezinfekcí na ruce. Cítíme se bezpečně, je tu daleko méně nakažených než v ČR.

Jsou místní na turisty milí?

Místní jsou přátelští, nemají k turistům výhrady.

Jaké je tam počasí?

Počasí se hodně odvíjí od nadmořské výšky. U oceánu je 25 stupňů, pro otužilé na koupání. S přibývající nadmořskou výškou se ochlazuje a na vrcholcích hor (cca od 1500 m) se místy drží sníh.

Co je nutné zařídit po návratu?

Kanárské ostrovy spadají do červené zóny nového semaforu platného od 5. února. Cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu; antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a PCR test nejvýše 72 hodin před započetím cesty.

Následně předloží druhý PCR test provedený v ČR, který přicestující podstoupí do 5 dnů od příjezdu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná domácí karanténa. Po dobu 10 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku.