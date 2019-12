NA KOLE PŘES AFRIKU: Nervozita při pokládání fotopastí

Při snímání fotopastí z lesa je to pokaždé nervozita, která námi cloumá. „Tohle bylo ideální místo. Pokud tudy prošel, určitě ho máme!“ Povídám Vencovi, když slézám ze stromu, na kterém byla fotopast umístěna.

Většinu fotopastí však ve zdejším prostředí spustí i poryv větru, který rozpohybuje listy na stromech před čočkou zařízení. Občas se však kromě videa s kmitajícími větvemi dočkáme i slonů, pár druhů antilop, šimpanze a velmi vzácně také levharta či kočky zlaté. My však jdeme po větším úlovku, po pytlácích.



Kvůli špatné organizaci národního parku Odzala-Kokoua a chabé podpory našeho projektu, kdy se zdálo, že o boj proti pytlákům nikdo v parku nestojí, jsme se rozhodli, že zabalíme veškerou techniku, kterou jsme v lese již nainstalovali a přesuneme se tam, kde o náš projekt jeví opravdový zájem.



Museli jsme se vydat ještě více na severozápad, kde poblíž hranic s Kamerunem během blízké budoucnosti vznikne nový národní park jménem Messok-Dja. V tomto prostředí již teď operuje organizace World Wildlife Fund, která působí se svými programy pro ochranu přírody po celém světě. Arthur F. Sniegon, z neziskové organizace Save Elephants, nás spojil s jeho přítelem Kevinem, který pro WWF pracuje a projevil o fotopasti velký zájem.

Společně s Kevinem a dvěma ecoguardy Jacquesem a Chanzelem jsme tři dny strávili v džungli a montovali fotopasti na Kevinem předem vytipovaná místa. „Jsme asi 2 kilometry od hranic s Kamerunem. Konžští lovci tudy chodí do Kamerunu lovit slony,“ vypráví Kevin a ukazuje nám vyšlapanou stezku v džungli.

V této oblasti jsou vyježděné široké cesty od kamionů těžařských společností, kteří si šanci k přivýdělku lovem, také často neodpustí. Vždyť gorily nížinné se tady pořád pohybují a o bushmeat je zájem neustále. I proto na pytláckých stezkách nacházíme spoustu nábojnic z brokovnice. Ecoguardi si vždy do GPS poznačí souřadnice takovýchto pozůstatků nerovného boje a zasmušile kráčí dál v holinách rozbahněnou stezkou kamsi do hlubin pralesa.

Podél cestiček si všímám jednoduchých pastí, které nastražují obyvatelé odlehlých vesnic, kde o nějakém pravidelném zásobování ani řeč být nemůže. Zdejší lidé jsou tak odkázáni na zdroje z lesa. Mechanismus postavený na drátěném oku, které se stáhne ve správný moment, se stal osudným mnoha menším savcům v dolním patře lesa. Jedna z menších šelem, nejspíš se jednalo o mangustu, měla štěstí, drátěné oko ji připravilo pouze o hustý ocas, který nyní visí ve vzduchu na drátěném oku jako výstraha pro všechno zvířectvo v okolí. „Pozor, tady loví člověk!“

Po třech dnech strávených v lese prací, máme radost, že předání fotopastí Kevinovi se zdařilo. Stejně tak proškolení ecoguardů, jak fotopasti správně instalovat klaplo na výbornou a projekt bude moci pokračovat. V těchto místech, kde operují těžařské společnosti a zlatokopové, bude zcela jistě potřebným. Loučíme se s Kevinem a vydáváme se na více než 800 kilometrů dlouhou cestu do hlavního města Konga, Brazzaville. V autobuse společně s 65 lidmi na palubě dvakrát zapadáváme v rozbahněné cestě, ze kterého nás vytahuje cisterna a jednou bouráme do protijedoucího kamionu, abychom po 22 hodinách spanilé jízdy dorazili až do cíle u řeky Kongo. Loučím se i s Václavem, který letí do Bangkoku a já svou cestu směřuji do Ománu, kde se shledám se svým bicyklem Apache, na kterém se vypravím až domů pod Libín, do Prachatic.