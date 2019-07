Na Lipně si lidé můžou užívat jak ve vodě, tak na souši. I letos bude velkým tahákem Stezka korunami stromů

LIPNO NAD VLTAVOU Lipno je turisticky oblíbenou destinací. Zejména díky Stezce korunami stromů sem v současnosti jezdí více lidí v létě než v zimě. Na své si přijdou například milovníci cyklistiky i vodních sportů, kteří v případě únavy můžou sednout na parník a krásy Lipna si vychutnat z paluby lodi.

Vodní nádrž Lipno je největší umělé jezero v tuzemsku. Jezero místní nazývají jihočeským mořem. I díky němu Lipno nad Vltavou patří k turisticky vyhledávaným místům. Ne vždy ale do Lipna nad Vltavou jezdilo více lidí v létě než v zimě. „Ten poměr dřív byl takový, že 70 procent lidí přijelo v zimě, díky skiareálu Lipno a zbylých 30 procent v létě. Dneska je to ale 40 ku 60 ve prospěch léta,“ uvádí mluvčí Lipno servis Vojen Smíšek. Podle něj je to zejména díky Stezce korunami stromů, kterou minulý rok navštívily dva miliony lidí. V letošním roce byla rozšířena o takzvanou Ptačí stezku. Návštěvníci na ní budou moct zblízka pozorovat jednotlivé ptačí druhy, které hnízdí na Šumavě. Ptačí téma je pro Lipensko příznačné, vyskytují se tam totiž vzácné druhy ptáků jako jeřábek lesní nebo tetřívek obecný.

Dalším tahákem pro lidi je Královstí lesa, rodinný park poblíž Stezky korunami stromů. „Děti se můžou těšit opět na originální prolézačky, lanovky, dřevěné domky, houpačky, prolézačky a trampolíny,“ vyjmenovává Smíšek. Cyklisty na Lipně potěší takzvaný floutrejl. Vyhlazená pozvolně klesající stezka pro kolaře. Podle Smíška na Floutrejlu člověk jede převážně z kopce po terénních vlnách, připravené jsou i klopené zatáčky. Trasa je dlouhá 5 kilometrů a je vhodná pro děti od pěti let.



‚Když půjdu na Stezku, tak bych určitě šel i na koloběžku‘

Stezka korunami stromů byla první svého druhu v České republice a funguje od roku 2012. „Díky magnetu, jakým Stezka korunami stromů je, šlo vytvořit například bike parky a rozšířit všechny půjčovny kolem Lipna,“ říká Smíšek. Lidé si na Lipně můžou půjčit například kola, kolečkové brusle, nebo dokonce i plachetnici. Aby ji mohli řídit, tak musí absolvovat krátký, zhruba patnáctiminutový výcvik.

Podle Smíška poslední dva roky zažívají boom zejména paddleboardy. „Tři roky zpátky jsme měli tři, teď jich máme několik desítek,“ říká Smíšek. Dlouhodobě velmi oblíbené jsou pak sjezdové koloběžky. „Když půjdu na Stezku, tak bych určitě šel i na koloběžku. Těch 7 let zpátky, kdy se stezka otevřela, jsme začínali s dvaceti kusy, dnes jich máme 200 a několikrát denně se otočí,“ konstatuje Smíšek s tím, že žádné větší úrazy na koloběžce při sjezdu ze Stezky zatím nezaznamenal.



Právě možnost kombinovat na Lipně letní outdoorové aktivity s vodními je turisty velmi oblíbená. „Netušila jsem, že má Lipno nad Vltavou tolik možností, jak trávit volný čas. Spoustu lidí si pořád myslí, že je na Lipně pár kempů. Pak přijedou a diví se, jak to tady vypadá,“ konstatovala pro čtvrtleník Lipensko bývalá česká miss Lucie Křížková.

‚Co přistání, to originál, nikdy nevíte, jak vám foukne vítr‘

Vodní aktivity na Lipně nejsou pouze o koupání, rybaření, plachtění nebo paddleboardingu. Po vodní nádrži Lipno v létě k tomu všemu brázdí návštěvníky oblíbené parníky. „V sezóně trasu z Lipna přes Frymburk do Dolní Vltavice, jezdíme třikrát denně, tam a zpátky to trvá dvě hodiny“ říká kapitán lodi Robert Mika. Právě v Dolní Vltavici je od této sezóny nové přístaviště.



Kapitán lodi Robert Mika.

„Zaparkovat“ s lodí u přistávacího můstku ale podle kapitána mnohdy není žádná sranda. „Co přistání, to originál, nikdy nevíte, jak vám foukne vítr. Kolikrát vás chytne a máte pak stažené půlky,“ konstatuje Mika, ale jedním dechem dodává, že zatím žádný opravdu vážný problém, za svou třiadvacet let trvající kariéru kapitána, řešit nemusel. Podle Miky parník průměrně pluje rychlostí 18 nebo 19 kilometrů za hodinu a před ostatními má na vodě přednost. „Lidé většinou sami uhnou, střet s parníkem si každý rozmyslí,“ uzavírá s úsměvem kapitán lodi.

V polovině srpna se na Lipně uskuteční Lipno Sport Fest, akce kombinující sport a kulturu. Součástí podle organizátorů mají být i sportovní kurzy pod vedením zkušených lektorů i olympijských vítězů. Připraveno je několik závodů i ukázka netradičních sportů.