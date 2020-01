Na ostrově si lidé zamilovali vanilkové rohlíčky, říká Češka z Hondurasu

Jana a Martin Musilovi a žijeme žijí na ostrově Roatan v Karibiku se svou dvouletou dcerou Amálkou. Založili zde a vedou realitní společnost Reality Roatan, která pomáhá Čechům a Slovákům splnit si jejich sen o vlastním bydlení v Karibiku.

„Častěji než z Česka říkáme, že jsme z Evropy. To je pro ostrovany více představitelné. Na druhou stranu díky rostoucí české komunitě na ostrově i místní lidé ví o Čechách více a více informací. Co nás ale mile překvapilo bylo setkání s mladými lidmi z Hondurasu, kteří v Praze dokonce studovali, bavili se s námi česky a o Čechách měli úžasné znalosti,“ říkají.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Na ostrov jsme přiletěli před pěti lety a vybrali jsme si ho jako destinaci pro naši svatební cestu. Že zde zůstaneme tak dlouho, to jsme v té době ještě netušili. Přiletěli jsme v listopadu a v Čechách už bylo pod bodem mrazu. Nikdy nezapomeneme na první nádech teplého a vlhkého vzduchu při výstupu z letadla a všudypřítomnou zeleň, která doplňovala modré nebe. Další silná vzpomínka je, když jsme se druhý den brzy ráno objevili na pláži West Bay, kde jsme byli úplně sami a připadali jsme si jako v ráji. Bílý písek, neskutečně tyrkysové a teplé moře a podmořský svět nás naprosto uchvátily, a v tu chvíli jsme věděli, že se nám zpátky domů chtít nebude.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazili? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Nejvíce asi narážíme na odlišnou mentalitu a nastavení místních lidí, se kterými přicházíme do kontaktu díky své práci. Jejich největší slabinu vidíme v přístupu k dochvilnosti a zodpovědnosti. Karibský styl života (tzv. mañana) se nedá popřít dokonce ani ve vysokých pozicích. My si na to stále nedokážeme zvyknout. Na pracovní schůzku chodíme s plánovacím diářem, to ostatním připadá vtipné. Lidé na ostrově nejsou zvyklí příliš plánovat do budoucna. Žijí tady a teď. V tom se zase máme co učit my. Také jsme si všimli, že málokdo z místních lidí umí hospodařit s penězi. Stává se nám, že prodejce ovoce není schopen sečíst správně tři položky dohromady. A dokonce i někteří zkušení stavitelé mají mezery v kalkulaci a správném nacenění zakázek.

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

Česko navštěvujeme pravidelně každé léto. Milujeme hory a velkou část tohoto období trávíme na Šumavě nebo Krušných horách. Rádi si užíváme posezení s přáteli na zahrádkách a navštěvujeme kulturní akce a festivaly. To nám na ostrově poměrně chybí a v létě si tak tento deficit doplňujeme. Na Českou republiku nedáme dopustit a až tady jsme si skutečně uvědomili, jaké štěstí máme, že jsme se narodili právě v Čechách.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařili jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Asi to bude znít jako klišé, ale nejvíc nám tady chybí tradiční české pečivo a poctivý kváskový chléb. Ale zase díky tomu, že ho tady nejíme, vždy shodíme nějaké to kilo, což se v Karibiku hodí. Jelikož jsme z Plzně, chybí nám tady točené pivo. Nedávno se na ostrově otevřel místní pivovar s točenou plzní, ale bohužel se kvalitě tekutého zlata z naší oblíbené hospůdky Na Parkánu nevyrovná. V naší kuchyni se nejčastěji objevuje tropické ovoce, zeleninové saláty a mořské plody a ryby jako tuňák nebo mahi-mahi. Samozřejmě občas přijde chuť i na tradiční česká jídla, která si rádi uvaříme. Velký ohlas u místních lidí sklidily tradiční vanilkové rohlíčky, které jsme upekli na Vánoce a donesli sousedům. Zatím ale největší úspěch měly vždy klasické palačinky se skořicí a marmeládou. Sladká jídla místní zbožňují.

Češi v cizině Sledujete rubriku Češi v cizině a zdá se vám, že v seriálu některé země chybí? Jsou to zrovna ty, ve kterých žijete? Ozvěte se nám. Pokud se s námi chcete podělit o svoje názory a dojmy, napište nám na adresu cesivcizine@lidovky.cz. Uveďte svoje jméno a krátce popište místo, kde žijete a důvod, proč jste do zahraničí odjeli. Jako předmět zprávy uveďte "Češi ve světě".

Lidovky.cz: Máte děti? Učíte je česky?

Před dvěma lety, hned po Vánocích, se nám narodil malý roatanský andílek Amálka. Velmi rychle se adaptovala na místní klima a miluje koupání v moři a běhání po pláži. Doma mluvíme česky. Jelikož je často přítomna u našich pracovních i soukromých schůzek, které probíhají v angličtině, rychle si začíná osvojovat i druhý jazyk. Jednou týdně již navštěvuje místní školku, kde je bilingvní výuka - tedy ve španělštině a angličtině. Je úžasné sledovat její pokroky. Do budoucna pro ni vidíme obrovský přínos v tom, že je obklopena dětmi z různých kultur, národností i jazyků a učí se s nimi komunikovat.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Častěji než z Česka říkáme, že jsme z Evropy. To je pro ostrovany více představitelné. Na druhou stranu díky rostoucí české komunitě na ostrově i místní lidé ví o Čechách více a více informací. Co nás ale mile překvapilo, bylo setkání s mladými lidmi z Hondurasu, kteří v Praze dokonce studovali, bavili se s námi česky a o Čechách měli úžasné znalosti.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Pokud se ptáte, zda jsou korupce, byrokracie a politické skandály přítomny i v Hondurasu, tak ano. Naproti tomu nelze opomenout snahu o zjednodušení podnikatelského prostředí na ostrově a nesmírný rozvoj v infrastruktuře, zdravotnictví, školství a dalších službách. Roatan prochází významným ekonomickým milníkem a my jsme rádi, že jsme tady právě v této době a můžeme o to opřít své podnikání. Přesto se ale snažíme spoléhat především sami na sebe a nenechat se příliš ovlivňovat politikou a okolními vlivy.