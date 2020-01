Na Špičák a jeho nejdelší sjezdovky a skvělé jídlo. Co se tu změnilo?

Na šumavském Špičáku se aktuálně lyžuje na horní polovině sjezdovky č.3 Slalomové a dolní polovině tratě č.2, na Spodní Šanci a v provozu je dětský lyžařský park s pojízdným pásem. Lyžování na Špičáku se letos nese ve znamení nové gastronomie, takže po několika manšestrových jízdách se můžete vydat vstříc domácím i typickým alpským dobrotám!

Špičácké sjezdovky obecně patří k těm delším, a zároveň k jedněm z nejrozmanitějších tratí u nás. Tohle krédo si středisko zachovává i při omezeném provozu, takže v rámci jedné jízdy se projedete na sportovních padáčcích i mírnějších carvingových prostranství a na trati se bude od jejího počátku až do jejího konce neustále něco dít.



Úvod trojky začíná širokou a pozvolnou plání, která ideální na prvních pár rozehřívacích oblouků a navíc máte čas se i pokochat výhledem na železnorudskou kotlinu a politovat města v údolí zahalené do inverze.

Posléze se ale sjezdovka zalomí rovnou do poctivě červeného slalomáčku, který se zakrucuje doprava a po chvíli se narovnává do carvovací plošiny zvané „Václavák“. Tady můžete využít získané rychlosti z padáku a lyže rozhoupat do pěkných vykrajovaných oblouků.

Špičák v kostce: czdálenost z Prahy - 2 h 8 min

Aktuálně platí ceny vedlejší sezony:



celodenní skipas dospělý 550 Kč



celodenní skipas mládež (roč. nar. 2002-2004) 475 Kč

celodenní skipas dítě (roč. nar. 2005 – 2012) 390 Kč

celodenní skipas senior (roč. nar. 1951 – 1959) 475 Kč



celodenní skipas senior (70+) 80% sleva



děti do 6-ti let 20 Kč



provozní doba střediska 8:30 – 16:00

www.spicak.cz



parkování zdarma, vedle sjezdovky, s pokladnou



Po Václaváku se přejíždí na sjezdovku č. 2, která se nám líbí dostatečnou šířkou a opět proměnlivým profilem, kdy se po sobě vystřídá opět prudší padák s mírnějším pokračováním, které je jedno z mých nejoblíbenějších. Spodek dvojky se už nejede v takové rychlosti, a tak máte čas soustředit se na precizní sportovní náklony a díky příjemné šířce ani nemusíte nijak omezovat svoje radiusy.



Začátečníkům a mírně pokročilým se bude líbit spíše na Spodní Šanci s kotvovým vlekem, která je velmi mírná a dostatečně prostorná, takže na první oblouky jako dělaná. Od hlavního dění Špičáku je navíc trochu „odstrčená“, takže jsou oddělení sportovní a začínající lyžaři.

Na tratích v těchto dnech leží kolem 30 cm sněhu, díky teplotám nad bodem mrazu a slunečním paprskům ale drží rovné jen na ranní a dopolední lyžování, pak už sjezdovky měknou. Kdo však stihne první lano v 8:30, může se těšit na několik nalyžovaných kilometrů na utaženém manšestru.

Lyžařská škola na Špičáku patří k nejstarším v regionu a momentálně už běží na plné obrátky o víkendu i v týdnu. Pro nejmenší děti využívá škola dětský lyžařský park s pojízdným pásem a několika slalomovými zvířaty, a i tento park je bezpečně ohraničený od okolního dění. Kromě každodenních lekcí, které se mohou odehrávat privátně i skupinově, se špičácká lyžařská škola soustřeďuje i na tzv. Víkendové kurzy, kdy se jedná o celodenní výuku po dobu 6 sobot (nebo neděl) pro školáky nebo i dospělé a v rámci kurzu je zajištěný společný svoz autobusem z Klatov nebo z Plzně a další doplňkové služby jako jsou obědy nebo zvýhodněné jízdné.

Novinky na Špičáku se letos odrážejí hlavně v nabídce jídel, protože do areálu vtrhli jako vítr noví provozovatelé a začaly se dít změny (koneckonců, pokud bylo v posledních letech Špičáku něco vyčítáno, byla to právě gastronomie). Na prosluněné terásce na Blažence si nyní můžete dopřát českou kuchyni například v podobě knedlíků s uzeným masem a špenátem (165 Kč), ale i typickou alpskou kuchyni v čele s oblíbeným Germknödlem (125 Kč). Lívance s ovocem a zakysanou smetanou pak ocení hlavně ti, co rádi snídají na svahu. Fajnšmekři si tu apres ski pochutnají na hruškovici ze zralých hrušek od Barona, kterou jen tak běžně v areálech neseženete. Blaženka je navíc nově obslužná, takže se stačí pohodlně usadit.

Podobně koncipovanou nabídku jídel najdete i na Haničce a ve Skibaru, kde je jídelníček ještě vylepšený nějakou tou moderní záležitostí, jako jsou například frity s trhaným vepřovým masem a sýrovou omáčkou (115 Kč), nebo smažené chipsy s česnekovým dipem (75 Kč). Vše si navíc můžete vychutnat i venku v lehátkách, z kterých se pak k dalšímu lyžování jen horko těžko přemlouvá.

Nová nabídka občerstvení na vás čeká i v kiosku u výstupu lanovky, takže tu nyní můžete doplnit energii po domácku dělanými dobrotami, jako je zapečený toast s uherákem, červenou cibulí, goudou a hořčicovým dipem (75 Kč), curry hot dogem (65 Kč) nebo farmářskými hranolkami s česnekovým dipem (75 Kč). Nám už v břiše nezůstalo po předešlých hodech na víc, než na svařák a domácí cookies, tedy vláčnou nadýchanou sušenku s kousky mléčné čokolády a vlašskými ořechy (40 Kč), a mlsání jsme spojili rovnou s výhledem na Alpy a opalovačkou na vrcholu Špičáku.

Plně v provozu je na Špičáku i půjčovna lyží, která je velmi moderně a pestře vybavená. Kromě sjezdových lyží si tu můžete zapůjčit i běžky, freestylové snowboardy, saně, sněžnice a dokonce i fatbike. V případě potřeby si můžete zakoupit i drobné lyžařské vybavení, jako jsou helmy nebo brýle (nově i značka Oakley). Celodenní zapůjčení lyžařského kompletu pořídíte za 510 Kč a testování modelů značky Rossignol vyjde na celý den na 480 Kč.