Na Zanzibaru se dělaly testy na covid zdarma, na Afriku to je unikát, říká Čech. Pokutu dostal kvůli roušce

Lidovky.cz: Jak to nyní na Zanzibaru vypadá a jaká opatření zde platí? Jak probíhá uvolňování, pokud probíhá?

Zanzibar byl jako jedna z prvních destinací vůbec prohlášen za Covid free už začátkem června. Byť Zanzibar patří, coby součást pevninské Tanzánie, mezi rozvojové země, s nákazou se vypořádal velmi rázně od samého začátku. Jedním z opatření bylo tříměsíční uzavření místního letiště, což byla pro místní malou ekonomiku závislou z 80 % na příjmech z turismu značná rána. Nicméně to ukázalo odhodlání vlády nic nepodcenit. Dnes z toho ostrov těží, jelikož už dva měsíce neregistruje žádný případ nákazy, turismus se zase vrací zpátky do normálu a jako jedná z mála zemí tak může nabídnout bezpečnou dovolenou.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

V době korony na dodržování nařízení dohlížela policie a byla poměrně striktní. Dokonce jsem dostal pokutu za jízdu v autě bez roušky, byť jsem byl v autě sám. Na ostrově byly zřízeny silniční check-pointy, kde zdravotníci kontrolovali každý vůz, zda-li mají pasažéři roušku a zároveň prováděli měření teploty. V případě podezření na nákazu prováděli testy na nemoc zdarma. Z našeho pohledu samozřejmost, z pohledu Afriky velký unikát!

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

Během prvních týdnů epidemie nebyla nálada dobrá a mezi lidmi byly cítit obavy. Místní věděli, že pokud se sem nákaza dostane, bude to pohroma. Proto se snažili zavlečení bránit, jak jen to šlo. Občas přede mnou utíkali děti na ulici se schovat, zakrývali si ústa a křičeli „corona, corona“. Ale tohle už je dávno pryč. V den, kdy vláda oznámila, že už 10 dní neregistrují žádný nový případ, tak ze dne na den se obavy vytratily, vrátila se dobrá nálada a mezi lidmi vládne úsměv jako dřív. Kdybych tady celou dobu nebyl, tak bych snad ani nevěřil, že tady nějaká nákaza byla.

Lidovky.cz: Jak je to v zemi s cestovním ruchem? Jsou otevřeny hranice? Kam se smí cestovat?

Země je poklesem zájmu o cestovní ruch zasažena hodně. Stát dělá vše pro to, aby se zase byznys co nejrychleji vrátil zpátky, a přitom zajistil bezpečí jak obyvatel, tak turistů. De facto Tanzánie přistoupila k co nejlepšímu modelu restrikcí. Jednoduše může přijet úplně každý, kdo má zdravotní pojištění a prokáže se negativním covid testem ne starším než 72h. Díky tomu může zemi přijet objevovat každý. Problémem však je Evropa, která je za normálních okolností hlavním zdrojovým trhem cestovního ruchu. Každá země má vlastní pravidla a některá striktně zakazují vycestování mimo Evropu. Například Česká republika je jedna z těch nejvíce uvolněných a do Tanzánie můžete odletět bez sebemenšího problému. Horší je to třeba s Němci či Italy, kteří mají úplný zákaz. Ostrov zatím registruje 95 % propad cestovního ruchu oproti stejnému období minulého roku. Nicméně vnímáme, že každý měsíc se situace zlepšuje a lidé se na ostrov vrací. A věřte mi - vidět Zanzibar v přírodní kráse s minimem lidí na plážích, to je životní zážitek!

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy? Na co jste se po karanténě nejvíce těšil?

Řekl bych, že strávit pandemii na Zanzibaru byla vlastně výhra. Kolem je krásná příroda, spousta prostoru, prázdné pláže, slunce a uklidňující šum moře. Lepší místo pro sociální distancing byste hledali těžko. Nejvíc jsem se však těšil, až se všechno vrátí do normálu a lidé se nebudou bát potkávat, smát se a užívat si společných momentů. Úsměv je vlastně nejlepší indikátor toho, že je dobře.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Jak se staví občané k ohrožení koronavirem?

V Tanzánii je politika hlavní téma všedních rozhovorů, stejně jako populární fotbal. Jeden z momentů místní politiky se dostal i do českých médií. A to, když prezident Tanzánie prohlásil, že nechal odeslat do laboratoře vzorky manga, kozy a slepice a nechal je testovat na COVID. A k překvapení všech, výsledky byly pozitivní. Na vedoucího laboratoře to nemělo úplně nejlepší dopad, ale na veřejnost samotnou to mělo dopad velmi pozitivní. Smáli se tomu a přestali tu nemoc démonizovat a začali ji brát více racionálně.

Lidovky.cz: Myslíte, že karanténa lidem po celém světě „něco dala“? Byla pozitivní, či nikoli?

Jednoznačně. Dala nám vzácnou příležitost se zastavit, vyhodnotit si náš život a ujasnit si, co je v něm důležité a jestli jdeme tím správným směrem. Podle mě si každá generace projde těžkou zkouškou, která ji právě takový moment dopřeje. A dost často v horších podobách. Je vlastně dobře, že naše rozjímání mohlo trvat tak krátkou dobu, važme si toho.

Lidovky.cz: Jak je na tom země po ekonomické stránce?

Po ekonomické stránce je to pro Tanzanií tvrdá rána. Na pevnině ještě má země hlavní zdroje příjmu ze zemědělství a těžby. Nicméně ostrovní Zanzibar je výhradně živ z turismu a jde to tady cítit. Spousta hotelů propustila zaměstnance a netuší, kdy otevřou. I pro nás samotné a náš hotel je to zásadní rána, ale my jsme se rozhodli jít proti proudu, udržet si zaměstnance za každou cenu a nabízet dál ty nejlepší služby. Zatím se nám naše odvaha vyplatila a od otevření jsme uvítali mnoho hostů, kteří se shodují na tom, že v této době je Zanzibar a náš hotel jako bezpečné útočiště plné pozitivních emocí, ze kterého se jenom těžko vrací domů do reality.